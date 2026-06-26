Kapitány István már fel is mondta a brüsszeli narratívát

A gazdasági és energetikai miniszter nemrég közösségi oldalán hívta fel rá a figyelmet, hogy mit tehetnek a magyar emberek a villamosenergia ellátás zavartalan működése érdekében. Kapitány István posztjában arra szólította fel a lakosságot, hogy este hat és kilenc óra között ha lehet, kerüljék a klíma használatát.

Kapitány István lényegében a brüsszeli ajánlásokat mondta fel egy az egyben

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

„Én ezt teszem az egyéni karbonlábnyomom csökkentése érdekében”. Sokak számára ismerős lehet a fenti mondat, amelyet még a BP olajvállalat tűzött zászlajára a 2000-es évek elején. Ami kezdetben azonban egy környezetvédelmi felelősségvállalásnak tűnt, arról hamarosan kiderült, hogy a világ egyik legsötétebb marketing kampánya csupán.

A British Petrol ugyanis ezzel a kampánnyal a klímavédelmet lényegében individuális felelősségként prezentálta, miközben a vállalt pontosan tisztában volt vele, hogy éves kibocsájtásuk ellensúlyozására a világ egész lakosságának zöld megtérése se lenne elég.

Kapitány István, mint korábbi Shell globális ügyvezető alelnöke feltehetőleg szintén hallott már a kampányról, ahogy természetesen a brüsszeli narratívával is tisztában van a zöldcélok tekintetében. Nem véletlen, hogy a miniszter nemrég arra kérte a magyar lakosságot közösségi oldalán, hogy segítsék a zavartalan energiaellátást és lehetőleg este 6 és 9 óra között ne használjanak nagy teljesítményű fogyasztókat, mint amilyenek a klíma berendezések.

A nyári kánikulában mindannyian tehetünk azért, hogy a villamosenergia-ellátás továbbra is biztonságos és zavartalan maradjon. Ehhez nincs szükség nagy áldozatokra, csupán néhány tudatos döntésre

– írta a miniszter.

A dolog pikantériája, hogy a miniszternek mindezt a hőségriadó közepén sikerült mondani. Szakavatott fülek számára azonban ismerősen csenghet a dolog. Az egyéni felelősségvállalás természetesen fontos, azonban van valami visszatetsző benne, amikor egy egész kontinens politikai elitje nyomasztja vele a lakosságot.

Érdemes felidézni például Robert Habeck korábbi zöldpárti német gazdasági minisztert, aki Olaf Scholz volt kancellár alatt hasonló unortodox módszereket javasolt a német lakosság számára. Habeck a 2022-es energiakrízis közepette olyan formabontó javaslatokkal állt elő, mint például a fürdési idő lerövidítése, a szárítógépek mellőzése, valamint a fűtés és a hűtés csökkentése.

A legújabb brüsszeli tervek azonban még a volt német miniszteren is túltesznek, hiszen a hírek szerint az Európai Bizottság a háttérben már felkészült a villamosenergia krízisre.

Jelenleg ugyan a világ a Hormuzi-szoros lezárása miatt aggódik, azonban az Európai Unió számára hosszú távon a villamosenergia hiánya okozhatja a legnagyobb problémát, amely azonban teljes egészében az EU elhibázott politikájának köszönhető. A probléma orvoslására több alternatíva is létezne, azonban ezek nem illeszkednek a baloldali narratívába. Bővíthetné például a kontinens az atomerőműveit, ezeket azonban éppen a zöld átállás égisze alatt záratták be a németek.

Ehelyett az Európai Bizottság egy másik alternatívát javasol, az úgynevezett intelligens mérőórák felszerelését. Ezek az eszközök a tervek szerint azzal segítenék a lakosság spórolását, hogy bizonyos időpontokban korlátozzák a fogyasztást, nem meglepő módon éppen a Kapitány István által megadott csúcsidőszakban.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a magyar kormány nemrég óriási sikerként könyvelte el, hogy az Európai Bizottsággal kötött megállapodás értelmében a felszabaduló források egy részét energetikai fejlesztésekre költik majd. Többek között úgynevezett okos mérőórákra, amelyekre a szolgáltatók pályázhatnak majd.