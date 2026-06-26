Kapitány István már fel is mondta a brüsszeli narratívát

A gazdasági és energetikai miniszter nemrég közösségi oldalán hívta fel rá a figyelmet, hogy mit tehetnek a magyar emberek a villamosenergia ellátás zavartalan működése érdekében. Kapitány István posztjában arra szólította fel a lakosságot, hogy este hat és kilenc óra között ha lehet, kerüljék a klíma használatát.
„Én ezt teszem az egyéni karbonlábnyomom csökkentése érdekében”. Sokak számára ismerős lehet a fenti mondat, amelyet még a BP olajvállalat tűzött zászlajára a 2000-es évek elején. Ami kezdetben azonban egy környezetvédelmi felelősségvállalásnak tűnt, arról hamarosan kiderült, hogy a világ egyik legsötétebb marketing kampánya csupán.
A British Petrol ugyanis ezzel a kampánnyal a klímavédelmet lényegében individuális felelősségként prezentálta, miközben a vállalt pontosan tisztában volt vele, hogy éves kibocsájtásuk ellensúlyozására a világ egész lakosságának zöld megtérése se lenne elég.
Kapitány István, mint korábbi Shell globális ügyvezető alelnöke feltehetőleg szintén hallott már a kampányról, ahogy természetesen a brüsszeli narratívával is tisztában van a zöldcélok tekintetében. Nem véletlen, hogy a miniszter nemrég arra kérte a magyar lakosságot közösségi oldalán, hogy segítsék a zavartalan energiaellátást és lehetőleg este 6 és 9 óra között ne használjanak nagy teljesítményű fogyasztókat, mint amilyenek a klíma berendezések.
A nyári kánikulában mindannyian tehetünk azért, hogy a villamosenergia-ellátás továbbra is biztonságos és zavartalan maradjon. Ehhez nincs szükség nagy áldozatokra, csupán néhány tudatos döntésre
– írta a miniszter.
A dolog pikantériája, hogy a miniszternek mindezt a hőségriadó közepén sikerült mondani. Szakavatott fülek számára azonban ismerősen csenghet a dolog. Az egyéni felelősségvállalás természetesen fontos, azonban van valami visszatetsző benne, amikor egy egész kontinens politikai elitje nyomasztja vele a lakosságot.
Érdemes felidézni például Robert Habeck korábbi zöldpárti német gazdasági minisztert, aki Olaf Scholz volt kancellár alatt hasonló unortodox módszereket javasolt a német lakosság számára. Habeck a 2022-es energiakrízis közepette olyan formabontó javaslatokkal állt elő, mint például a fürdési idő lerövidítése, a szárítógépek mellőzése, valamint a fűtés és a hűtés csökkentése.
A legújabb brüsszeli tervek azonban még a volt német miniszteren is túltesznek, hiszen a hírek szerint az Európai Bizottság a háttérben már felkészült a villamosenergia krízisre.
Jelenleg ugyan a világ a Hormuzi-szoros lezárása miatt aggódik, azonban az Európai Unió számára hosszú távon a villamosenergia hiánya okozhatja a legnagyobb problémát, amely azonban teljes egészében az EU elhibázott politikájának köszönhető. A probléma orvoslására több alternatíva is létezne, azonban ezek nem illeszkednek a baloldali narratívába. Bővíthetné például a kontinens az atomerőműveit, ezeket azonban éppen a zöld átállás égisze alatt záratták be a németek.
Ehelyett az Európai Bizottság egy másik alternatívát javasol, az úgynevezett intelligens mérőórák felszerelését. Ezek az eszközök a tervek szerint azzal segítenék a lakosság spórolását, hogy bizonyos időpontokban korlátozzák a fogyasztást, nem meglepő módon éppen a Kapitány István által megadott csúcsidőszakban.
Érdemes azt is megjegyezni, hogy a magyar kormány nemrég óriási sikerként könyvelte el, hogy az Európai Bizottsággal kötött megállapodás értelmében a felszabaduló források egy részét energetikai fejlesztésekre költik majd. Többek között úgynevezett okos mérőórákra, amelyekre a szolgáltatók pályázhatnak majd.
A dolog a különös egybeesések mellett azonban más szempontból is érdekes. Az Európai Bizottság és az Európai Unió legtöbb vezetője is elkötelezett az ukrán háború folytatása mellett. Ez pedig sok ország esetében konkrét, katonai támogatások formájában valósul meg. Miközben Brüsszel elkötelezett a 2050-es karbonsemlegesség mellett, aközben büszkén tekint az ukrán haderőre, akik naponta robbantanak fel komplett olajterminálokat, amelyek feltehetőleg egész Európa károsanyag-kibocsátását füstölik ki magukból egy nap leforgása alatt.
Lényegében tehát míg Brüsszel az individuális felelősségvállalást erőlteti, és a lakosságot akarja spórolásra nevelni, addig abban nem lát semmi kivetnivalót, hogy a kontinensen zajló háborút finanszírozza, annak összes környezeti terhelésével együtt.