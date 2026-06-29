Kapitány István felmentés adott a paksi atomerőműnek

A miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy a döntésről egyeztetett a MAVIR szakembereivel a döntés előtt. Kapitány István az elkövetkezendő két napra az ellátásbiztonságra hivatkozva felmentést adott az erőműnek.

Kapitány István a rendkívüli helyzetre való tekintettel felmentést adott a paksi atomerőműnek

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Normális körülmények között az atomerőmű számára is problémát jelentene a meleg időjárás, miután a Dunába engedett, a reaktor hűtésére használt hűtővíz csak bizonyos hőmérséklet elérése után kerülhet vissza a folyóba. A meleg időjárás miatt azonban a hűtővíz és a folyó is a szokottnál melegebb, így pedig nem lehet azt visszaengedni a hűtőközeget, környezetvédelmi okok miatt.

A rendkívüli hőhullám egész Európát érinti, ezért a MAVIR kezdeményezésére a mai és a holnapi napra ellátásbiztonsági okból részleges felmentést adtam a Paksi Atomerőmű számára a további teljesítménycsökkentés alól – írta közösségi oldalán a miniszter.

Épp ezért Kapitány István a szakmai szervezetekkel egyeztetve élt a törvény adta lehetőséggel, hogy az ellátásbiztonság fenntartása érdekében, szigorú felügyelet mellett felfüggessze a reaktor teljesítményére vonatkozó korlátozást.

Ez azonban nem jelenti a környezetvédelmi szabályok felfüggesztését. A Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. A döntés egy szigorúan szabályozott, átmeneti eszköz a rendkívüli hőhullám kezelésére

– fogalmazott a miniszter.

Kapitány István bejegyzése végén hangsúlyozta, hogy Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos és folyamatos. „A kollégáim és a szakemberek a nap 24 órájában figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy egyszerre őrizzük meg az ellátásbiztonságot és természeti értékeinket” – zárta bejegyzését a miniszter.