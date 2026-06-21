Ez a kulcs a Hormuzi-szoros újranyitásához

Az iráni Tasnim hírügynökség egy forrásra hivatkozva elmondta mi lehet a feltétele a Hormuzi-szoros megnyitásának. A hírügynökség két feltételt is megnevez – hívta fel a figyelmet a Reuters.

Fotó: AFP

A portál szerint az iráni hírügynökség egy, a tárgyalócsoporthoz közel álló forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a Hormuzi-szorost nem nyitják meg mindaddig, amíg nem tartják be a libanoni tűzszünetet.

Emellett azt is leszögezték a forrásra hivatkozva, hogy a szoros addig marad lezárva, amíg nem engedélyezik az iráni olaj értékesítését lehetővé tevő mentességeket.

Ahogy korábban megírtuk, alig három nappal az amerikai-iráni megegyezés után Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost, arra hivatkozva, hogy Izrael rakétatámadást indított Libanon területén. Irán úgy ítélte meg, hogy ezzel a 14 pontos megállapodást megszegte az amerikai fél, akinek azt kellett volna biztosítania, hogy ne legyen izraeli támadás.