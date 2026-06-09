Két hetet adott Trump, utána minden megváltozhat az olajpiacon

Donald Trump amerikai elnök a Lindsey Graham dél-karolinai szenátort támogató televíziós rendezvényen arról beszélt, hogy az Egyesült Államok akár két héten belül „teljes győzelmet” arathat Irán felett – jelentette a CNN.
Most tárgyalunk, és ők egy nagyon jó üzletet akarnak kötni. Hajlandóak lemondani az atomfegyverekről. Szerintem meg fogjuk nyerni ezt a csatát, de az igazi győzelmet a következő két hétben fogjuk látni, amikor teljes győzelmet hirdetünk. Teljes győzelem lesz, nagyon hamar eljön, és az olajárak nagyon gyorsan fognak esni
– mondta Trump.
Donald Trump többször is arról beszélt, hogy jelentős fejlemények várhatók „a következő két hétben”. Az Irán és az Egyesült Államok között április 7-én bejelentett tűzszünet eredetileg éppen erre az időszakra szólt, amíg a felek a háborút lezáró megállapodáson dolgoznak.
A Meet the Press című műsorban ugyanakkor arról kérdezték az amerikai elnököt, hogy Irán miért nem fogadta még el a megállapodást, ha – ahogy azt többször is állította – érdekelt annak megkötésében. A ZN beszámolója szerint Trump azt mondta:
Mert erősek. Büszkék. Vannak dolgok, amikbe korábban nem egyeztek volna bele, de most meg kell tenniük. Nincs más választásuk. De ez időbe telik.
Mint arról lapunk is beszámolt, holtpontra jutottak az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A Közel-Keleten olyan patthelyzet alakult ki, amelyben egyik fél sem hajlandó engedni, ugyanakkor a további eszkaláció mindkét oldal számára túl nagy kockázatot jelentene.
Trump egy telefonhívással avatkozott közbe
Izrael hétfőn jelentős támadásra készült Teherán ellen, de Donald Trump telefonon rábeszélte Benjamin Netanjahut a művelet elhalasztására.
Az izraeli miniszterelnök később közölte, hogy elfogadják Washington kérését, ugyanakkor a libanoni műveletek folytatódnak.
Közben Dél-Libanonban izraeli légicsapásokban öt ember meghalt, nyolcan megsérültek. Az Egyesült Államok szerint az amerikai erők iráni rakétákat próbáltak elfogni Izrael védelmében. Donald Trump az Axiosnak azt mondta,
figyelmeztette Benjamin Netanjahut: Izrael elszigetelődhet, ha folytatja az Irán elleni támadásokat.
Az amerikai elnök szerint Izrael túl későn tájékoztatta Washingtont a vasárnapi légicsapásokról. Trump arról is beszélt, hogy több közel-keleti ország kérte a közbenjárását, miközben Irán jelezte: kész leállítani a támadásokat, ha Izrael is visszafogja magát. Teherán jelezte, hogy fenntartja ellenőrzését a Hormuzi-szoros felett, és kész folytatni a béketárgyalásokat Washingtonnal.