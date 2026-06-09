Két hetet adott Trump, utána minden megváltozhat az olajpiacon

Donald Trump amerikai elnök a Lindsey Graham dél-karolinai szenátort támogató televíziós rendezvényen arról beszélt, hogy az Egyesült Államok akár két héten belül „teljes győzelmet” arathat Irán felett – jelentette a CNN.

Két hetet adott Trump, utána jöhet a fordulat az olajpiacon Fotó: AFP

Most tárgyalunk, és ők egy nagyon jó üzletet akarnak kötni. Hajlandóak lemondani az atomfegyverekről. Szerintem meg fogjuk nyerni ezt a csatát, de az igazi győzelmet a következő két hétben fogjuk látni, amikor teljes győzelmet hirdetünk. Teljes győzelem lesz, nagyon hamar eljön, és az olajárak nagyon gyorsan fognak esni

– mondta Trump.

Donald Trump többször is arról beszélt, hogy jelentős fejlemények várhatók „a következő két hétben”. Az Irán és az Egyesült Államok között április 7-én bejelentett tűzszünet eredetileg éppen erre az időszakra szólt, amíg a felek a háborút lezáró megállapodáson dolgoznak.

A Meet the Press című műsorban ugyanakkor arról kérdezték az amerikai elnököt, hogy Irán miért nem fogadta még el a megállapodást, ha – ahogy azt többször is állította – érdekelt annak megkötésében. A ZN beszámolója szerint Trump azt mondta:

Mert erősek. Büszkék. Vannak dolgok, amikbe korábban nem egyeztek volna bele, de most meg kell tenniük. Nincs más választásuk. De ez időbe telik.

𝐈𝐑𝐀𝐍 𝐇𝐀𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐃𝐄𝐃 𝐈𝐓 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐍𝐄𝐕𝐄𝐑 𝐇𝐀𝐕𝐄 𝐀 𝐍𝐔𝐂𝐋𝐄𝐀𝐑 𝐖𝐄𝐀𝐏𝐎𝐍, 𝐓𝐑𝐔𝐌𝐏 𝐒𝐀𝐘𝐒 𝐎𝐅 𝐀 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐌𝐄 𝐇𝐄 𝐂𝐀𝐋𝐋𝐒 𝐃𝐄𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐓𝐄𝐃



Three months into the war that has hammered Iran’s military and gutted its leadership, President… pic.twitter.com/uCb7EEzvdD — M.A. Rothman (@MichaelARothman) June 7, 2026

Mint arról lapunk is beszámolt, holtpontra jutottak az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A Közel-Keleten olyan patthelyzet alakult ki, amelyben egyik fél sem hajlandó engedni, ugyanakkor a további eszkaláció mindkét oldal számára túl nagy kockázatot jelentene.

Trump egy telefonhívással avatkozott közbe

Izrael hétfőn jelentős támadásra készült Teherán ellen, de Donald Trump telefonon rábeszélte Benjamin Netanjahut a művelet elhalasztására.

Az izraeli miniszterelnök később közölte, hogy elfogadják Washington kérését, ugyanakkor a libanoni műveletek folytatódnak.

Közben Dél-Libanonban izraeli légicsapásokban öt ember meghalt, nyolcan megsérültek. Az Egyesült Államok szerint az amerikai erők iráni rakétákat próbáltak elfogni Izrael védelmében. Donald Trump az Axiosnak azt mondta,

figyelmeztette Benjamin Netanjahut: Izrael elszigetelődhet, ha folytatja az Irán elleni támadásokat.

Az amerikai elnök szerint Izrael túl későn tájékoztatta Washingtont a vasárnapi légicsapásokról. Trump arról is beszélt, hogy több közel-keleti ország kérte a közbenjárását, miközben Irán jelezte: kész leállítani a támadásokat, ha Izrael is visszafogja magát. Teherán jelezte, hogy fenntartja ellenőrzését a Hormuzi-szoros felett, és kész folytatni a béketárgyalásokat Washingtonnal.