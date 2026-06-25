Kiabálásig fajult a vita Trump és saját párttársa között az iráni háború miatt

Donald Trump amerikai elnök heves vitába keveredett az iráni háború miatt egy zárt ajtók mögött tartott találkozón. A republikánus párttársaival, szerdán tartott egyeztetésen Trump összetűzésbe került Bill Cassidyvel. A szenátor magyarázatot vár a kormánytól a múlt héten aláírt keretmegállapodás kapcsán, amely pénzügyi ösztönzőket nyújt Iránnak – számolt be róla a Reuters.

Trump heves szóváltásba keveredett az iráni háború miatt

Fotó: AFP

Az amerikai–izraeli megállapodás véget vetett a február 28-án kirobbant háborúnak és lehetővé tette a hajóforgalom újraindulását a kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson keresztül. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a megállapodás egy 60 napos tárgyalási időszakot határozott meg a nehezebb kérdések tisztázására, például Irán nukleáris programja kapcsán.

Az amerikai népnek többet kell tudnia annál, mint amit jelenleg mondanak nekünk [...] Nem úgy tűnik, – bár nem tudom biztosan – hogy a dolgok abba az irányba haladnak, ahogyan azt mondták nekünk

– mondta Cassidy újságíróknak.

Szerdán a szenátus 50–47 arányban leszavazta az Iránnal folytatott háború befejezésére felszólító javaslatot és Cassidy egyike volt annak a négy republikánusnak, akik az ellenzék mellé álltak. Az NBC információi szerint a késő esti szavazás órákkal egy feszült találkozó után történt, amely során az elnökkel kiabálásig fajuló vita alakult ki egyes szenátorok hozzáállása miatt. Cassidy elvesztette a türelmét és felidézte, hogy azt mondta Trumpnak:

a háborúnak négy hétig kellett volna tartania és négy hónapja tart. Az eredetileg kitűzött célokat nem érték el, és tudni akarja, hogy mi történik.

Nagyon jó találkozónk volt – mondta Trump újságíróknak a késő esti szavazás lezárultával, majd így folytatta:

Néhány embert nem kedvelek, de ez rendben van.

Kedden a Szenátus elfogadott egy háborús hatásköröket korlátozó határozatot– 50–48 arányban –, ami korlátozza Amerika Iránnal szembeni katonai fellépését és 4 republikánus is a demokratákkal együtt szavazott. A lépés ugyan nem jelent törvényi kötelezettséget Trump számára, azonban szimbolikus jelentőségű a félidős választások közeledtével.