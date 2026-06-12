Kiütéses győzelemre készülhet az Osztrák Néppárt? Újabb sokkoló számok érkeztek

Az úgynevezett „vasárnapi kérdésre” adott válaszok alapján az FPÖ jelenleg 38 százalékon áll, ami egy százalékpontos növekedést jelent az előző héthez képest. A második helyen holtverseny alakult ki: az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) egyaránt 18 százalékot érne el egy most vasárnapi választáson, írja az Exxpress.

Herbert Kickl (FPÖ) szövetségi pártelnök (Fotó: APA/AFP/Manfred Fesl)

A konzervatív ÖVP két százalékpontot veszített támogatottságából, míg az SPÖ egy százalékponttal erősödött. A Zöldek támogatottsága változatlanul 12 százalék, a liberális NEOS pedig nyolc százalékon áll.

A Kommunista Párt három százalékra javított, az egyéb kisebb pártok összesen szintén három százalékot kaptak.

Kickl-t szeretnék kancellárnak látni

A kancellárpreferenciák terén még látványosabb Herbert Kickl előnye. A megkérdezettek 47 százaléka közvetlenül őt választaná kancellárnak, ami újabb két százalékpontos erősödést jelent az előző heti adatokhoz képest.

A többi politikus jelentősen lemaradva követi az FPÖ vezetőjét. Az ÖVP elnöke, Christian Stocker 15 százalékot kapott, míg az SPÖ vezetője, Andreas Babler támogatottsága 12 százalékon áll. A NEOS vezetője, Beate Meinl-Reisinger kilenc százalékot érne el, a Zöldek élén álló Leonore Gewessler pedig 11 százalékot szerzett a felmérésben. A válaszadók hat százaléka más jelöltet nevezett meg.

Christian Stocker osztrák kancellár (ÖVP) (Fotó: APA/AFP/Helmut Fohringer)

A Szabadságpárt stabilan uralja az osztrák belpolitikai mezőnyt. Herbert Kickl az elmúlt hónapokban következetesen a migrációellenes és szuverenista politikát helyezte kampánya középpontjába, ami továbbra is jelentős támogatottságot biztosít számára.