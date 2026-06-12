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Herbert Kickl

Kiütéses győzelemre készülhet az Osztrák Néppárt? Újabb sokkoló számok érkeztek

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Tovább növelte előnyét az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint. A Lazarsfeld intézet felmérése alapján Herbert Kickl pártja továbbra is messze a legerősebb politikai erő Ausztriában, miközben a kancellárjelöltek versenyében is fölényesen vezet az FPÖ elnöke.
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Herbert KicklAusztrianépszerűségOsztrák Szabadságpárt

Az úgynevezett „vasárnapi kérdésre” adott válaszok alapján az FPÖ jelenleg 38 százalékon áll, ami egy százalékpontos növekedést jelent az előző héthez képest. A második helyen holtverseny alakult ki: az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) egyaránt 18 százalékot érne el egy most vasárnapi választáson, írja az Exxpress.

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Herbert Kickl (FPÖ) szövetségi pártelnök (Fotó: APA/AFP/Manfred Fesl)

A konzervatív ÖVP két százalékpontot veszített támogatottságából, míg az SPÖ egy százalékponttal erősödött. A Zöldek támogatottsága változatlanul 12 százalék, a liberális NEOS pedig nyolc százalékon áll. 

A Kommunista Párt három százalékra javított, az egyéb kisebb pártok összesen szintén három százalékot kaptak.

Kickl-t szeretnék kancellárnak látni

A kancellárpreferenciák terén még látványosabb Herbert Kickl előnye. A megkérdezettek 47 százaléka közvetlenül őt választaná kancellárnak, ami újabb két százalékpontos erősödést jelent az előző heti adatokhoz képest.

A többi politikus jelentősen lemaradva követi az FPÖ vezetőjét. Az ÖVP elnöke, Christian Stocker 15 százalékot kapott, míg az SPÖ vezetője, Andreas Babler támogatottsága 12 százalékon áll. A NEOS vezetője, Beate Meinl-Reisinger kilenc százalékot érne el, a Zöldek élén álló Leonore Gewessler pedig 11 százalékot szerzett a felmérésben. A válaszadók hat százaléka más jelöltet nevezett meg.

ABD0069_20260610 - A session of the National Council featuring the budget address at the Parliament in Vienna, Austria, on Wednesday, June 10, 2026. Austrian Chancellor Christian Stocker (ÖVP) (Photo by Helmut Fohringer / APA-Images via AFP)
 Christian Stocker osztrák kancellár (ÖVP) (Fotó: APA/AFP/Helmut Fohringer)

A Szabadságpárt stabilan uralja az osztrák belpolitikai mezőnyt. Herbert Kickl az elmúlt hónapokban következetesen a migrációellenes és szuverenista politikát helyezte kampánya középpontjába, ami továbbra is jelentős támogatottságot biztosít számára. 

 

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