Június 5-én reggel dróntámadás érte a Kijevi területet. A helyi lakosok robbanásokat hallottak, miközben a légvédelmi erők több térségben is beavatkoztak.

Június 5-én reggel dróntámadás érte a Kijevi területet (Fotó: AFP)

A Kijevi Területi Katonai Közigazgatás tájékoztatása szerint reggel 7:53-kor a dróntámadás veszélye már a Brovari járást is érintette. Az ukrán légierő közlése alapján a pilóta nélküli eszközök a Csernyihivi terület felől érkeztek a Kijevi terület irányába.

A helyi hatóságok 8:09-kor közölték, hogy a térségben fokozott a támadásveszély, és a légvédelmi egységek megkezdték a célpontok elleni műveleteket – írja a 24 TV.ua

Ellenséges drónok mozgását észleltük. A légvédelmi erők dolgoznak a térségben

– közölte a katonai közigazgatás.

Röviddel ezután több településen megszólaltak a légiriadót jelző szirénák.

Дрони РФ атакували харчове підприємство на Київщині: загинула людина, є поранені, вирує пожежаhttps://t.co/YhaKPU2F2N pic.twitter.com/kdHAuDWDtN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 5, 2026

A hatóságok ismét arra kérték a lakosságot, hogy ne készítsenek felvételeket a légvédelmi erők tevékenységéről, légiriadó esetén pedig kövessék a biztonsági előírásokat, és húzódjanak óvóhelyre.

Több ukrán várost is támadás ért az elmúlt napokban

Június 4-én este dróntámadás érte Zaporizzsját. A helyi hatóságok szerint három gépkocsi megrongálódott, egy lakóépület ablakai betörtek, valamint tűz keletkezett egy mintegy tíz négyzetméteres füves területen. A támadás következtében egy nő meghalt.

Június 5-én reggel ismét robbanások hallatszottak Zaporizzsjában. A közlések szerint a város családi házas övezetét érte találat, és legalább tizenegy lakóház rongálódott meg.

Június 4-én Dnyiprót is dróntámadás érte. A támadás során megrongálódott egy logisztikai vállalat telephelye, ahol tűz ütött ki.