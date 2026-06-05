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Ismét robbanások hangja törte meg a reggeli csendet a Kijevi területen. A hatóságok szerint orosz drónok közelítették meg a régiót, ezért légiriadót rendeltek el.
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orosz-ukrán háborúdróntámadásKijev

Június 5-én reggel dróntámadás érte a Kijevi területet. A helyi lakosok robbanásokat hallottak, miközben a légvédelmi erők több térségben is beavatkoztak.

Június 5-én reggel dróntámadás érte a Kijevi területet (Fotó: AFP)
Június 5-én reggel dróntámadás érte a Kijevi területet (Fotó: AFP)

A Kijevi Területi Katonai Közigazgatás tájékoztatása szerint reggel 7:53-kor a dróntámadás veszélye már a Brovari járást is érintette. Az ukrán légierő közlése alapján a pilóta nélküli eszközök a Csernyihivi terület felől érkeztek a Kijevi terület irányába.

A helyi hatóságok 8:09-kor közölték, hogy a térségben fokozott a támadásveszély, és a légvédelmi egységek megkezdték a célpontok elleni műveleteket – írja a 24 TV.ua

Ellenséges drónok mozgását észleltük. A légvédelmi erők dolgoznak a térségben

 – közölte a katonai közigazgatás.

Röviddel ezután több településen megszólaltak a légiriadót jelző szirénák.

A hatóságok ismét arra kérték a lakosságot, hogy ne készítsenek felvételeket a légvédelmi erők tevékenységéről, légiriadó esetén pedig kövessék a biztonsági előírásokat, és húzódjanak óvóhelyre.

Több ukrán várost is támadás ért az elmúlt napokban

Június 4-én este dróntámadás érte Zaporizzsját. A helyi hatóságok szerint három gépkocsi megrongálódott, egy lakóépület ablakai betörtek, valamint tűz keletkezett egy mintegy tíz négyzetméteres füves területen. A támadás következtében egy nő meghalt.

Június 5-én reggel ismét robbanások hallatszottak Zaporizzsjában. A közlések szerint a város családi házas övezetét érte találat, és legalább tizenegy lakóház rongálódott meg.

Június 4-én Dnyiprót is dróntámadás érte. A támadás során megrongálódott egy logisztikai vállalat telephelye, ahol tűz ütött ki.

 

Orosz-ukrán háború
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