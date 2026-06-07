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választás

Már a harmadik választást tartják egy év alatt: súlyos politikai válságban Koszovó

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Egy év leforgása alatt már harmadszor tartanak parlamenti választást Koszovóban. A nyugat-balkáni ország hónapok óta politikai patthelyzettel küzd, és egyre többen attól tartanak, hogy az újabb választás sem hoz megoldást.
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választásKoszovópolitikaválság

Vasárnap ismét parlamenti választást tartanak Koszovóban, amely alig több mint egy év alatt már a harmadik országos voksolás. A szavazást hónapok óta tartó politikai bizonytalanság előzte meg, miután a pártok nem tudtak tartós megállapodásra jutni az ország irányításáról – írja az Euronews.

Albin Kurti koszovói miniszterelnök (Fotó: AFP)
Albin Kurti koszovói miniszterelnök  (Fotó: AFP)

A válság gyökerei a 2025 februárjában tartott választásokig nyúlnak vissza. Akkor Albin Kurti miniszterelnök Vetëvendosje pártja végzett az első helyen, de nem szerzett elegendő támogatást a stabil kormányzáshoz. Az elhúzódó egyeztetések és a politikai viták hónapokra megbénították az ország működését.

Kurti pártja később ismét választást nyert, ráadásul jelentősen növelte támogatottságát, és a kisebbségi képviselők segítségével kormányt is alakított. A politikai feszültség azonban továbbra sem csökkent. Az ellenzék bojkottálta az új államfő megválasztását célzó parlamenti szavazást, ezért a törvényhozást végül feloszlatták, ami újabb előrehozott választáshoz vezetett.

A tartós bizonytalanság miatt sok koszovói választó csalódott. Többen attól tartanak, hogy a mostani voksolás sem hoz érdemi változást, és a pártok ismét képtelenek lesznek megegyezni.

Vjosa Osmani korábbi államfő, aki ezúttal a Koszovói Demokratikus Liga színeiben indul, azt reméli, hogy a választás eredménye kiegyensúlyozottabb politikai viszonyokat teremt, és tárgyalóasztalhoz ülteti a rivális pártokat.

A szakértők ugyanakkor óvatosak. 

Ardi Uka politikai elemző szerint Koszovó egy olyan körbe került, amelyben a választásokat újabb választások követik, miközben a pártok között továbbra sincs valódi kompromisszumkészség.

A vasárnapi voksolás így nemcsak a parlament összetételéről dönthet, hanem arról is, hogy sikerül-e kivezetni Európa legfiatalabb államát a hónapok óta tartó politikai válságból.

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