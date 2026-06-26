A tinédzserek kijátsszák a közösségi média használatát szabályozó ausztrál törvényeket

Az ausztrál kormány szigorítani kívánja azokat a törvényeket, amelyek megtiltják, hogy a 16 év alatti tinédzserek közösségi médiaplatformokat használhassanak – számolt be róla az AP News.

A tinédzserek kijátsszák közösségi média használatát szabályozó ausztrál törvényeket

Fotó: AFP

A lépéssel az ausztrál kormány arra reagál, hogy a bizonyítékok szerint a december 10-én hatályba lépett szabályozás nem működik és a fiatalok továbbra is hozzáférnek a Facebookhoz, az Instagramhoz és a YouTubehoz, illetve a hasonló platformokhoz. Anthony Albanese miniszterelnök csütörtökön a parlamentben azt mondta, hogy a kormány minden lehetőségeket megvizsgál a tiltás további szigorítására.

A melbourne-i RMIT Egyetem szakértője, Lisa Given szerint a kormány javasolt reformja annak a bizonyítéka, hogy a jelenlegi tiltás nem működik.

Az eSafety márciusban közzétett adatai szerint, – a tilalom ellenére – tízből hét kiskorú ausztrál továbbra is rendelkezik fiókkal a Facebookon, Instagramon, Snapchat-en és TikTokon. Given egy közelmúltban megjelent tanulmányt is példaként említett, amely szerint a 12–17 éves megkérdezettek mintegy 85 százaléka továbbra is használja a betiltott platformokat.

Julie Inman Grant, Ausztrália online biztonsági felügyeleti vezetője áprilisban azt mondta, fontolgatja, hogy bírósági eljárást indít a Facebook, az Instagram, a Snapchat, a TikTok és a YouTube ellen, azt állítva, hogy ezek a platformok nem tesznek eleget annak érdekében, hogy távol tartsák a fiatal ausztrálokat a felületeiktől. Ezek a platformok, valamint az X, a Kick, a Reddit, a Threads és a Twitch akár 49,5 millió ausztrál dolláros bírsággal is szembenézhetnek, ha nem tesznek lépéseket a kiskorú ausztrálok fiókjainak eltávolítására.

Az ausztrál miniszterelnök azt mondta, hogy a közösségi médiára vonatkozó tilalom érvényesítése érdekében kormánya előlép a digitális gondossági jogszabállyal, amely felelősségre vonná a platformokat a tartalmak és algoritmusok által okozott károkért.

Nagy-Britannia a múlt héten jelentette be, hogy tervezi a 16 év alatti gyermekek kitiltását számos platformról, hogy megvédje őket a káros tartalmaktól és a túlzott képernyőhasználattól. Kanada, Brazília és Indonézia már vezetett be jogszabályokat, illetve bejelentett életkoralapú korlátozásokat a gyermekek közösségi médiához való hozzáférésére vonatkozóan. Görögország 2027-től szigorítana a gyerekek online jelenlétével kapcsolatban. Többek között Franciaország, Spanyolország, Dánia, Thaiföld és Dél-Korea kormányai is hasonló szabályozások kidolgozásán dolgozik.