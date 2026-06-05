A Kurszki területen 507 civil vesztette életét az ukrán fegyveres erők behatolása és harci tevékenysége következtében – jelentette be Alekszandr Hinstejn területi kormányzó a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon a TASZSZ hírügynökség beszámolója szerint.

Orosz–ukrán háború: óriási embervesztéseg érte Kurszkot (Fotó: AFP)

A kormányzó elmondta, hogy az áldozatok közül 446-an szerepeltek azon személyek nyilvántartásában, akikkel hozzátartozóik elvesztették a kapcsolatot. Ezt a nyilvántartást a Kurszki területen tavaly év eleje óta vezetik – írja a Life.ru

Sajnos az elveszített emberi életeket nem lehet visszaadni. Ez a legszomorúbb és legtragikusabb következménye mindannak, ami a térségünkben történt. A legfrissebb adatok szerint 507 civil vesztette életét a Kurszki területen végrehajtott ellenséges cselekmények következtében. Közülük 446-an szerepeltek abban a nyilvántartásban, amelyet tavaly év eleje óta vezetünk, és amely azoknak a lakosoknak az adatait tartalmazza, akikkel családtagjaik elvesztették a kapcsolatot

– mondta.

Korábban Alekszandr Hinstejn mérföldkőnek nevezte a Kurszki terület visszafoglalását az ukrán fegyveres erőktől, és úgy fogalmazott, hogy az esemény nemcsak a régió, hanem egész Oroszország számára kiemelkedő jelentőségű volt. Hozzátette, hogy a terület 2026-ban ünnepelte felszabadításának első évfordulóját.

Az ukrán fegyveres erők nagyszabású támadása a Kurszki terület ellen 2024. augusztus 6-án indult. A térség teljes visszafoglalása 264 napig tartott. 2025. április 26-án Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke jelentést tett az orosz elnöknek arról, hogy befejeződött a Kurszki terület visszafoglalására irányuló hadművelet.