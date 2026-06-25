Előrelépés jöhet a háborúban? Lavrov szerint még van remény

A tárcavezető mindemellett arra figyelmeztetett, hogy a Nyugat nem veheti vég nélkül és büntetlenül semmibe Moszkva figyelmeztetéseit, amelyek szerint elfogadhatatlan, hogy az orosz nemzetbiztonságot veszélyeztető fenyegetések keletkezzenek, és hogy megsértsék az ukrajnai orosz és orosz ajkú lakosság törvényes jogaira vonatkozó kötelezettségeket.

Lavrov szerint a nyugati országoknak le kell mondaniuk minden expanziós tervükről Moszkva létfontosságú érdekeinek övezetében.

Nem megfelelőnek minősítette az EU-nak az Ukrajnával kapcsolatos jelenlegi álláspontját, hozzátéve, hogy az európaiakat meg fogják hallgatni, ha konstruktív ötleteik lesznek. Megjegyezte, hogy Oroszország nem fog megelégedni átmeneti megoldásokkal a konfliktus rendezésének ügyében, és többé nem fog megbízni senkinek az ígéretében.

És természetesen nem fogunk elfogadni senki által diktált ultimátumokat

– nyilatkozta.

Lavrov stated that they are ready for negotiations with Ukraine but will not allow themselves to be "cheated." He also added that Russia will not stop at the front line as a condition for starting talks on Ukraine. pic.twitter.com/BlHsCnomQA — WarTranslated (@wartranslated) June 24, 2026

Elmondta, hogy Franciaország és Nagy-Britannia is küldött tárgyalókat Moszkvába. Megismételte, hogy az orosz fél soha nem utasítja el a párbeszédet.

Hozzátette, hogy Moszkva továbbra is elkötelezett a tavaly augusztusi alaszkai csúcstalálkozón Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között elért megegyezések iránt. Mint mondta, Moszkva eddig nem kapott választ az Ukrajnával kapcsolatos amerikai javaslatra, amelyet az orosz vezető a találkozón támogatott.

Kifejtette, hogy Anchorage „már eleve kompromisszum volt” Oroszország részéről, ugyanakkor most Moszkvától további engedményeket kérnek.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese a Szentpétervári Nemzetközi Jogi Fórumon hangot adott álláspontjának, amely szerint külső támogatóktól függő rezsimekkel, köztük Ukrajnával folytatott egyenrangú párbeszédnek nincs értelme; a problémákat azokkal kell megvitatni, akik ténylegesen irányítják őket.