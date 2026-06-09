Moszkva keményen beleállt Trumpékba – ha ezt nem teszik meg, nagy baj lehet

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter bejelentette, hogy az Egyesült Államok sajnálatos módon nem mutat érdeklődést az Anchorage-ben megvitatott javaslat iránt. Mint mondta, Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég megerősítette, hogy Moszkva kész lenne követni az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozón felvázolt feltételeket – számolt be róla a TASZSZ.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

Fotó: AFP

Az Anchorage-ben tárgyalt orosz javaslat teljes ukrán kivonulást követelt Donyeckből és Luhanszkból, a Krím elismerését orosz területként, az oroszellenes szankciók enyhítését és Ukrajna számára a NATO-csatlakozás kizárását. Dmitrij Medvegyev korábban öt pontban foglalta össze a 2025-ös alaszkai csúcs legfontosabb tanulságait.

Majdnem egy évvel ezelőtt Anchorage-ben, Alaszkában Putyin elnök kompromisszumkészséget mutatott és elfogadta Trump elnök teljesen egyértelmű javaslatait. Őszintén remélem, hogy a múltbeli kudarcok tapasztalata – amikor a Nyugat nem hajtotta végre az általa támogatott megállapodásokat – nem ismétlődik meg az alaszkai egyezmény kapcsán”

– mutatott rá Lavrov egy sajtótájékoztatón. Kifejtette, hogy aggasztja Moszkvát egy kijelentés is, amelyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter tett egy kongresszusi meghallgatáson, miszerint Amerika nem tud közvetítőként részt venni az orosz–ukrán béketárgyalásokon Ukrajna támogatása miatt.

Folytatódhatnak az orosz-ukrán béketárgyalások?

Oroszország gazdasága egyre nagyobb nyomás alá kerül a háborús kiadások miatt. Az ország költségvetési hiánya növekszik és a katonai kiadások továbbra is rendkívül magasak. Az orosz vezetésen belül vita alakult ki arról, hogy szükség van-e megszorításokra és a védelmi minisztérium további forrásokat kér a háborús célok teljesítéséhez.

Az európai szövetségesek – Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság – szerint a katonai és gazdasági nyomás együttesen teremthet lehetőséget a béketárgyalások újrakezdésére. Ugyanakkor nem világos, hogy Putyin valóban hajlandó-e érdemi tárgyalásokba kezdeni.