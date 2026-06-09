Lecsaptak az ukránok a hídra, nagy a baj az oroszoknál

Volodimir Szaldo a Herszoni terület vezetője jelentette, hogy ismét megrongálódott a Krím határánál, Csongar közelében található híd egy éjszakai ukrán dróntámadás következtében – számolt be cikkében a Ria Novosztyi.

Súlyos csapások érték az orosz-ukrán front mindkét oldalát

Fotó: AFP

A csongari híd újabb sérüléseket szenvedett az éjszakai ukrán dróntámadás során. A forgalmat ismét leállították, miközben az illetékes szolgálatok a helyszínen dolgoznak

– írta a Max közösségi platformon.

🇷🇺🇺🇦 Ukraine’s renewed strikes on the Chongar bridge, which connects the Russian-occupied part of Kherson region with Crimea, have further complicated Russian logistics toward the peninsula.



🔺 The transportation distance has not only increased by more than 160 kilometers (100… pic.twitter.com/GU1LOYTwpf — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) June 8, 2026

Tájékoztatása szerint a mobil tűzcsoportok és a légvédelmi egységek több mint húsz drónt semmisítettek meg még azelőtt, hogy azok elérték volna a létesítményt. A közlekedőknek azt javasolták, hogy Armjanszkon és Perekopon keresztül vegyék igénybe az alternatív útvonalakat.

A hidat már vasárnap is támadás érte.

Insane video of Ukrainian drones targeting and severely damaging the crucial Chongar Bridge connecting Crimea with the southern frontline.



There are basically 3 road tha lead to Crimea, one destroyed, second under drone control, 3rd is Crimean bridge where lines are up to 6h one… https://t.co/cUhZ3pnaNS pic.twitter.com/1kR4c6NYc3 — Ukraine News 🇺🇦 (@Ukrainene) June 7, 2026

Akkor személyi sérülés nem történt, és hétfőn újra megnyitották a forgalom előtt. A közlekedés azonban csak váltakozó irányban, legfeljebb 3,5 tonnás járművek számára volt engedélyezett. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán a légvédelmi rendszerek összesen 140 ukrán drónt lőttek le az ország különböző régiói felett, köztük a Krím térségében is.

Halálos áldozata is van a Harkivi területet ért éjszakai orosz támadásoknak

A helyi hatóságok közlése szerint, az Oroszország által június 9-én éjjel indított drón- és rakétatámadásokban három ember meghalt, további tizennyolcan pedig megsérültek a Harkivi területen – tájékoztatott a Kyiv Independent.

Halálos áldozata is van a Harkivi területet ért éjszakai orosz támadásoknak

Fotó: AFP

Harkivban összesen 11 drónbecsapódást erősítettek meg – számolt be Ihor Terehov polgármester. A várost érő támadásban tizenöten sérültek meg. A csapások autókat, egy kávézót és egy közműszolgáltató vállalat épületét is megrongálták.

Terehov szerint az orosz erők lakóépületeket, civil vállalkozásokat, üzleteket, gépkocsikat és más városi infrastruktúrát vettek célba. Az egyik drón egy többszintes lakóházba csapódott.

Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem voltak halálos áldozatok. Az épület közelében álló autók kiégtek, több tucat jármű megrongálódott, a környező házak ablakai pedig betörtek

– fogalmazott a polgármester.

🚨At night, the Russians made hell for the residents of Kharkiv and the Kharkiv region



Kharkiv was attacked by 11 drones, residential buildings were hit



Chuguiv, 20 km from Kharkiv, was also hit. Five people were killed and three more were injured in a missile attack in Chuguiv pic.twitter.com/o4V2xNuVMa — ✝ ⚔️ Hunter UA ✠ 🇺🇸🇺🇦 (@UaCoins) June 9, 2026

A Harkivtól mintegy 28 kilométerre délkeletre fekvő Csuhujivban szintén súlyos károkat okozott egy orosz rakétacsapás. Az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint három ember életét vesztette, további három pedig megsérült.

A támadás következtében lakóházak, kereskedelmi épületek, garázsok és gépkocsik rongálódtak meg, emellett a város egyik füves területén tűz ütött ki.

