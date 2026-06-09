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Ukrajna

Lecsaptak az ukránok a hídra, nagy a baj az oroszoknál

41 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Továbbra is tombol a háború a frontvonalakon. Egy ukrán dróncsapás ismét megrongálta a Krím felé vezető csongari hidat, míg a Harkivi területet érő éjszakai orosz rakéta- és dróntámadások három ember életét követelték. A harcok mindkét oldalon jelentős károkat okoztak, több településen civil objektumok is megrongálódtak.
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Ukrajnaorosz-ukrán háborúHarkivKrím

Volodimir Szaldo a Herszoni terület vezetője jelentette, hogy ismét megrongálódott a Krím határánál, Csongar közelében található híd egy éjszakai ukrán dróntámadás következtében – számolt be cikkében a Ria Novosztyi.

Súlyos csapások érték az orosz-ukrán front mindkét oldalát
Súlyos csapások érték az orosz-ukrán front mindkét oldalát
Fotó: AFP

A csongari híd újabb sérüléseket szenvedett az éjszakai ukrán dróntámadás során. A forgalmat ismét leállították, miközben az illetékes szolgálatok a helyszínen dolgoznak

– írta a Max közösségi platformon.

Tájékoztatása szerint a mobil tűzcsoportok és a légvédelmi egységek több mint húsz drónt semmisítettek meg még azelőtt, hogy azok elérték volna a létesítményt. A közlekedőknek azt javasolták, hogy Armjanszkon és Perekopon keresztül vegyék igénybe az alternatív útvonalakat.

A hidat már vasárnap is támadás érte. 

Akkor személyi sérülés nem történt, és hétfőn újra megnyitották a forgalom előtt. A közlekedés azonban csak váltakozó irányban, legfeljebb 3,5 tonnás járművek számára volt engedélyezett. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán a légvédelmi rendszerek összesen 140 ukrán drónt lőttek le az ország különböző régiói felett, köztük a Krím térségében is.

Halálos áldozata is van a Harkivi területet ért éjszakai orosz támadásoknak

A helyi hatóságok közlése szerint, az Oroszország által június 9-én éjjel indított drón- és rakétatámadásokban három ember meghalt, további tizennyolcan pedig megsérültek a Harkivi területen – tájékoztatott a Kyiv Independent.

Halálos áldozata is van a Harkivi területet ért éjszakai orosz támadásoknak
Halálos áldozata is van a Harkivi területet ért éjszakai orosz támadásoknak
Fotó:  AFP

Harkivban összesen 11 drónbecsapódást erősítettek meg – számolt be Ihor Terehov polgármester. A várost érő támadásban tizenöten sérültek meg. A csapások autókat, egy kávézót és egy közműszolgáltató vállalat épületét is megrongálták.

Terehov szerint az orosz erők lakóépületeket, civil vállalkozásokat, üzleteket, gépkocsikat és más városi infrastruktúrát vettek célba. Az egyik drón egy többszintes lakóházba csapódott.

Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem voltak halálos áldozatok. Az épület közelében álló autók kiégtek, több tucat jármű megrongálódott, a környező házak ablakai pedig betörtek

– fogalmazott a polgármester.

A Harkivtól mintegy 28 kilométerre délkeletre fekvő Csuhujivban szintén súlyos károkat okozott egy orosz rakétacsapás. Az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint három ember életét vesztette, további három pedig megsérült.

A támadás következtében lakóházak, kereskedelmi épületek, garázsok és gépkocsik rongálódtak meg, emellett a város egyik füves területén tűz ütött ki.
 

 

Orosz-ukrán háború
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