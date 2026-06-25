„Lejutottam a pokolba” – Megszólalt a kényszersorozást elszenvedő, Kárpátaljáról elhurcolt magyar családapa

Mint arról a Bors beszámolt, 2025 decemberében, néhány nappal karácsony előtt a nyílt utcán elkaptak egy 58 éves magyar családapát Beregszászon, és közölték vele: harcolnia kell az oroszok ellen Ukrajnáért. Mivel kényszersorozásról volt szó, férfinek azt sem engedték meg, hogy a családjától elbúcsúzzon, azonnal velük kellett mennie.

Talpa György kényszersorozáson esett át Fotó: Origo

Több sorstársával együtt feltuszkolták egy buszra, majd közölték: aki betegségre hivatkozva próbál kibújni a katonai szolgálat alól, majd ők „kezelésbe veszik”. Hogy mit értettek ezalatt, az teljesen egyértelmű volt: úgy megverik, hogy többé eszébe ne jusson panaszkodni. Laptársunk a férfi és a család biztonsága érdekében eddig nem közölte az apa nevét, inkább álnéven, Zoltánként emlegette. A családapa most azonban úgy döntött, elérkezett az ideje, hogy teljesen felfedje a személyazonosságát. Talpa György mindig is irtózott a fegyverektől.

– Egy tyúkot nem tudnék megölni, nemhogy egy embert! – szögezte le lapunknak.

György mindig is zenészként kereste a kenyerét, a szórakoztatást, nem a harcolást tekintette hivatásának. Ennek ellenére kötelezték rá, hogy részt vegyen a katonai kiképzésen.

Máig rendszeresek a kényszersorozások Kárpátalján

György az elhurcolása óta eltelt több mint fél év alatt számos területet megjárt Ukrajnán belül, hiszen a felettesei kényük-kedvük szerint rendelkeznek vele. Jelenleg az ország keleti részére eső Kramatorszk városban tartózkodik Kijevtől mintegy 540, Beregszásztól mintegy 1420 kilométerre.

- Bár nem tudhatom, milyen a pokol valójában, valami ilyesminek képzelem. Egész nap hallom a rakéták és a bombák hangját. Tőlem 500 méterre robbannak az épületek. Az oroszok nem nézik, hogy éppen egy iskolát, egy óvodát vagy egy lakóházat tesznek a földdel egyenlővé – mondta a magyar férfi az Origónak, és hozzátette: az orosz-ukrán háborúban megtanulta, hogy mindennél lehet rosszabb és még rosszabb.

- Ahol jelenleg vagyok, zajlik az élet. Egy egy város, ahol a boltok üzemelnek és a tömegközlekedés is működik. Voltam már ennél rázósabb helyen is, az úgynevezett nulláson, ahol folyamatos életveszélyben voltam. Meg is mondta a felettesem, hogy azért vitt oda, mert bepanaszoltam a minisztériumnál a megverésem miatt – tudatta a családapa, aki azzal váltotta ki a tiszt haragját, hogy közölte: rosszul van a szívbetegsége miatt. Akkor egyébként Györgyöt a gluhovi kórházba szállították. Infúziót kapott, de a felettese 7 nap elteltével kiparancsolta az ágyból.