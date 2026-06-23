Új tárgyalási fordulót kezd Libanon Izraellel

Libanon álláspontja egyértelmű

Libanon kijelentette, hogy a közvetlen tárgyalások egyik legfőbb célja az izraeli katonai visszavonulás biztosítása lenne, de izraeli vezető tisztségviselők korábban közölték, hogy csapataik határozatlan ideig maradnak Dél-Libanonban.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"My directive, and that of the Minister of Defense, to the IDF is clear and has not changed: Our fighters in southern Lebanon have full freedom of action to thwart any direct or developing threat to them or to the residents of the North. The IDF… pic.twitter.com/BApXbI4h9z — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 22, 2026

Egyes források szerint Bejrút a tárgyalásokon azt fogja követelni Izraeltől, hogy mutasson be „észszerű” ütemtervet a visszavonulásra.

Ez az egyetlen esélyünk arra, hogy lendületet adjunk ezeknek a tárgyalásoknak, valamint az Iránnal folytatott huzavonának

– mondta a tisztviselő.

Izrael eközben a közelgő tárgyalások célját „a Hezbollah lefegyverzésében és egy valódi békemegállapodás megkötésében” látja Libanonnal – közölte David Mencer izraeli kormányszóvivő, aki szerint a Libanonnal való megállapodás egyetlen akadálya a Hezbollah.

Ezért is tartjuk szükségesnek, hogy lefegyverezzék és feloszlassák őket

– hangsúlyozta.

🚨 ISRAEL-LEBANON TALKS TO BEGIN WITH JOINT POLITICAL-MILITARY SESSION IN WASHINGTON



Israel and Lebanon will hold three days of talks in Washington this week, starting with a joint political-military meeting before separate military and political sessions at the State Department… pic.twitter.com/6ZCdzWXokG — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 22, 2026

A Hezbollah teljes mértékben elutasította a lefegyverzést, és felszólította a libanoni kormányt, hogy vonuljon vissza az Izraellel folytatott közvetlen tárgyalásoktól.

Április óta a négy libanoni–izraeli tárgyalási forduló nem eredményezett tartós tűzszünetet. A harcok ezen a héten szüneteltek a leghosszabb ideig, miután Irán és az Egyesült Államok megállapodást írt alá, amely előírta, hogy a harcok minden fronton, beleértve ​Libanont is, leállnak.

Ez a megállapodás azonban csak feltüzelte az Irán által támogatott Hezbollahot, amely ismét csapást mért a libanoni területekre, amelynek vezetői – köztük Joseph Aoun elnök – többször is figyelmeztettek arra, hogy Teherán nem tárgyalhat Libanon nevében.