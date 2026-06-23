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izrael

Új tárgyalási fordulót kezd Libanon Izraellel

2 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Libanon Washingtonban új tárgyalási fordulót kezd Izraellel, dacára annak, hogy Irán Libanont is bevonja az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásaiba. Bejrút kitart a közvetlen tárgyalások fontossága mellett.
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izraelhezbollahlibanontárgyalás

A libanoni tisztviselők szerint az Izraellel folytatott közvetlen tárgyalás az egyetlen módja annak, hogy véget vessenek a március eleje óta dúló háborúnak, ami azzal kezdődött, hogy a Hezbollah Irán támogatására tüzet nyitott Izraelre. Erre válaszul Izrael légi és szárazföldi támadásokkal válaszolt, amelyek több mint négyezer ember életét követelte Libanonban. Szakértők szerint az iráni-amerikai tárgyalások gyengítik Libanon közvetlen tárgyalásainak erejét – hívta fel a figyelmet a Reuters.

Libanon közvetlen tárgyalástól remél megoldást A képen: megsemmisült épület Libanonban (képünk illusztráció) Fotó: MAHMOUD ZAYYAT / AFP
Libanon közvetlen tárgyalástól remél megoldást  A képen: megsemmisült épület Libanonban (képünk illusztráció) Fotó: MAHMOUD ZAYYAT / AFP
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Libanon álláspontja egyértelmű

Libanon kijelentette, hogy a közvetlen tárgyalások egyik legfőbb célja az izraeli katonai visszavonulás biztosítása lenne, de izraeli vezető tisztségviselők korábban közölték, hogy csapataik határozatlan ideig maradnak Dél-Libanonban.

Egyes források szerint Bejrút a tárgyalásokon azt fogja követelni Izraeltől, hogy mutasson be „észszerű” ütemtervet a visszavonulásra.

Ez az egyetlen esélyünk arra, hogy lendületet adjunk ezeknek a tárgyalásoknak, valamint az Iránnal folytatott huzavonának

– mondta a tisztviselő.

Izrael eközben a közelgő tárgyalások célját „a Hezbollah lefegyverzésében és egy valódi békemegállapodás megkötésében” látja Libanonnal – közölte David Mencer izraeli kormányszóvivő, aki szerint a Libanonnal való megállapodás egyetlen akadálya a Hezbollah.  

Ezért is tartjuk szükségesnek, hogy lefegyverezzék és feloszlassák őket

– hangsúlyozta.

A Hezbollah teljes mértékben elutasította a lefegyverzést, és felszólította a libanoni kormányt, hogy vonuljon vissza az Izraellel folytatott közvetlen tárgyalásoktól.

Április óta a négy libanoni–izraeli tárgyalási forduló nem eredményezett tartós tűzszünetet. A harcok ezen a héten szüneteltek a leghosszabb ideig, miután Irán és az Egyesült Államok megállapodást írt alá, amely előírta, hogy a harcok minden fronton, beleértve ​Libanont is, leállnak.

Ez a megállapodás azonban csak feltüzelte az Irán által támogatott Hezbollahot, amely ismét csapást mért a libanoni területekre, amelynek vezetői – köztük Joseph Aoun elnök – többször is figyelmeztettek arra, hogy Teherán nem tárgyalhat Libanon nevében.

Karim Safieddine, a washingtoni székhelyű Tahrir Institute for Middle East Policy kutatója a Reutersnek arról beszélt: fennáll annak a kockázata, hogy Izrael még keményebb álláspontot képvisel majd a washingtoni tárgyalásokon az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás miatt.

Bár ez a megállapodás viszonylagos nyugalmat hozott Libanonba, a libanoni és izraeli álláspontokban nem történt olyan „strukturális változás”, amely arra utalna, hogy a tárgyalóasztalnál előrelépés érhető el 

– mondta a szakértő. 

 

 

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