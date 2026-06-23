Új tárgyalási fordulót kezd Libanon Izraellel

A libanoni tisztviselők szerint az Izraellel folytatott közvetlen tárgyalás az egyetlen módja annak, hogy véget vessenek a március eleje óta dúló háborúnak, ami azzal kezdődött, hogy a Hezbollah Irán támogatására tüzet nyitott Izraelre. Erre válaszul Izrael légi és szárazföldi támadásokkal válaszolt, amelyek több mint négyezer ember életét követelte Libanonban. Szakértők szerint az iráni-amerikai tárgyalások gyengítik Libanon közvetlen tárgyalásainak erejét – hívta fel a figyelmet a Reuters.
Libanon álláspontja egyértelmű
Libanon kijelentette, hogy a közvetlen tárgyalások egyik legfőbb célja az izraeli katonai visszavonulás biztosítása lenne, de izraeli vezető tisztségviselők korábban közölték, hogy csapataik határozatlan ideig maradnak Dél-Libanonban.
Egyes források szerint Bejrút a tárgyalásokon azt fogja követelni Izraeltől, hogy mutasson be „észszerű” ütemtervet a visszavonulásra.
Ez az egyetlen esélyünk arra, hogy lendületet adjunk ezeknek a tárgyalásoknak, valamint az Iránnal folytatott huzavonának
– mondta a tisztviselő.
Izrael eközben a közelgő tárgyalások célját „a Hezbollah lefegyverzésében és egy valódi békemegállapodás megkötésében” látja Libanonnal – közölte David Mencer izraeli kormányszóvivő, aki szerint a Libanonnal való megállapodás egyetlen akadálya a Hezbollah.
Ezért is tartjuk szükségesnek, hogy lefegyverezzék és feloszlassák őket
– hangsúlyozta.
A Hezbollah teljes mértékben elutasította a lefegyverzést, és felszólította a libanoni kormányt, hogy vonuljon vissza az Izraellel folytatott közvetlen tárgyalásoktól.
Április óta a négy libanoni–izraeli tárgyalási forduló nem eredményezett tartós tűzszünetet. A harcok ezen a héten szüneteltek a leghosszabb ideig, miután Irán és az Egyesült Államok megállapodást írt alá, amely előírta, hogy a harcok minden fronton, beleértve Libanont is, leállnak.
Ez a megállapodás azonban csak feltüzelte az Irán által támogatott Hezbollahot, amely ismét csapást mért a libanoni területekre, amelynek vezetői – köztük Joseph Aoun elnök – többször is figyelmeztettek arra, hogy Teherán nem tárgyalhat Libanon nevében.
Karim Safieddine, a washingtoni székhelyű Tahrir Institute for Middle East Policy kutatója a Reutersnek arról beszélt: fennáll annak a kockázata, hogy Izrael még keményebb álláspontot képvisel majd a washingtoni tárgyalásokon az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás miatt.
Bár ez a megállapodás viszonylagos nyugalmat hozott Libanonba, a libanoni és izraeli álláspontokban nem történt olyan „strukturális változás”, amely arra utalna, hogy a tárgyalóasztalnál előrelépés érhető el
– mondta a szakértő.