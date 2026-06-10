Macron durván beszólt Putyinnak – mi is csak lestünk

Franciaország kedden ismét megerősítette elkötelezettségét északi és balti szövetségesei iránt, miközben azt állította, hogy Oroszország „vereséget szenved Ukrajnában”, és továbbra is hiábavaló területi és stratégiai ambíciókat folytat. Macron nekiment Moszkvának.

Emmanuel Macron (Fotó: AFP)

A francia vezetés szerint a Kreml kudarcai Ukrajnában egyértelműen bizonyítják, hogy Moszkva agresszív tervei nem vezetnek sikerre.

Oroszország vereséget szenved Ukrajnában. Ez bizonyítja területi és stratégiai ambícióinak hiábavalóságát. Ennek ellenére továbbra is ragaszkodik ezekhez

– hangzott el a nyilatkozatokban.

En visioconférence avec nos partenaires nordiques et baltes, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Suède, j’ai rappelé la solidarité et l’engagement constant de la France à leurs côtés.



La Russie est en situation d’échec… pic.twitter.com/Hrd478f0sm — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 9, 2026

A támogatás megerősítése különösen Finnországot, Svédországot, Észtországot, Lettországot és Litvániát érinti, amelyek a NATO keleti szárnyán helyezkednek el, és különösen érzékenyek az orosz fenyegetésre.

Franciaország ezzel is jelzi, hogy elkötelezett a kollektív védelem mellett, és kész támogatni szövetségeseit a regionális biztonság erősítésében.

Franciaország szerepe kulcsfontosságú az Európai Unió és a NATO keretein belül, mind katonai, mind diplomáciai téren.

Macron kiemelte országa regionális biztonsághoz való hozzájárulását, rámutatott a francia csapatok Észtországban és Romániában való telepítésére, valamint Párizs szerepére a NATO balti légtérrendészeti tevékenységében.

Elkötelezettségünket különösen Franciaország észtországi és romániai katonai jelenléte, a NATO balti államokban végrehajtott légtér-megfigyelő missziójához való hozzájárulása, valamint Franciaország és a régió országai közötti kétoldalú cserék, megállapodások és partnerségek bizonyítják

– mondta.

Franciaország a 2022 februári háború kezdete óta Ukrajna vezető európai támogatói közé tartozik, katonai felszerelést, pénzügyi segítséget és diplomáciai támogatást nyújtva Kijevnek.

Beszédének zárásaként Macron biztosítani kívánta szövetségeseit Franciaország elkötelezettségéről az európai biztonság iránt.

Franciaország kitart az elkötelezettsége mellett. Partnereink és szövetségeseink számíthatnak ránk

– mondta.

Korábban arról is írtunk, hogy Franciaország a 2027-es elnökválasztásra készül, amelyen Emmanuel Macron már nem indulhat. A jobboldal előretörése miatt a centrista táborban egyre nő a feszültség, Gabriel Attal és Edouard Philippe pedig kockázatos játszmába kezdett: egyszerre próbálnak összefogni és egymás riválisai lenni az Élysée-palotáért folyó versenyben.

