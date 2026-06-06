Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Fúrt kutak bejelentése: súlyos büntetés is járhat annak, aki elmulasztja

Olvasta?

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat kapcsán – erre senki nem számított

egyházfő

Harangszó és hatalmas tömeg köszöntötte XIV. Leó pápát Madridban – videó

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
XIV. Leó pápa megkezdte egyhetes spanyolországi apostoli útját, amelynek keretében több városban is nyilvános rendezvényeken vesz részt. A látogatás középpontjában a társadalmi párbeszéd, a migráció kérdése és az európai vallási közösségek helyzete áll. Madridban az imavirrasztásra a szervezők mintegy félmillió embert várnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
egyházfőSpanyolországXIV. Leó pápaMadrid

XIV. Leó pápa szombaton érkezett meg Spanyolországba, ahol másfél évtizede nem tett látogatást katolikus egyházfő. A madridi repülőtéren a spanyol királyi család tagjai, Pedro Sánchez kormányfő, valamint egyházi és világi tisztségviselők üdvözölték a szentatyát. Az érkezést követően a programok a királyi palotában folytatódtak – számolt be róla a Vatican News

XIV. Leó pápa Madridban
 XIV. Leó pápa Madridban
Fotó: AFP

A pápa fogadására már a reggeli órákban sokan gyűltek össze a madridi királyi rezidencia környékén, hogy személyesen láthassák az egyházfőt. 

Madridi tartózkodása alatt Leó pápa politikai vezetőkkel egyeztet, emellett részt vesz a belvárosban rendezett imavirrasztáson, amelyre a szervezők körülbelül 500 ezer résztvevőt várnak. Programjában szerepel egy hajléktalanokat támogató intézmény felkeresése is. 

A spanyol fővárosba több tízezer zarándok érkezett. A helyi közösségek mintegy 35 ezer térítésmentes szálláshelyet biztosítottak számukra, miközben a madridi szállodák szinte teljes kapacitással működnek. A külföldről érkező látogatók többsége az Egyesült Államokból, Franciaországból és Nagy-Britanniából utazott a városba.

Madrid után XIV. Leó pápa folytatja egyhetes apostoli körútját. Az Euronews beszámolója alapján spanyolországi útja során több mint húsz hivatalos rendezvényen jelenik meg, csaknem tizenkét beszédet tart majd, valamint számos szentmisét mutat be különböző településeken. A pápa kedden Barcelonába látogat, ahol egy liturgikus ünnepséget követően megáldja a Sagrada Família-bazilika nemrég elkészült, Jézus Krisztus nevét viselő tornyát. Utazásának záró két napját az egyházfő a Kanári-szigeteken tölti, Gran Canarián és Tenerifén is misét celebrál, továbbá menedékkérőkkel találkozik majd.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy privát audiencián mutatták meg a Ferrari villanyautóját a szentatyának, Leo pápa azonban inkább nem mondott véleményt róla.

Leo pápa inkább nem mondott véleményt a Ferrari villanyautójáról
A mesterséges intelligencia lefegyverzésére szólított fel a pápa
Történelmi fordulat a Vatikánban: Leó pápa feltárta az egyház legsötétebb titkát

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!