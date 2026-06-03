Párizsban Magyar Péter bejelentette: Magyarország konstruktív partner kíván lenni az Európai Unióban

Magyar Péter a keddi berlini tárgyalásai után ma Párizsban folytatja európai körútját, ahol Emmanuel Macron francia elnök fogadja.

Magyar Péter Párizsban folyatja európai körútját (Fotó: AFP)

A megbeszélésen várhatóan szóba kerül az ukrajnai háború, Kijev támogatása és Ukrajna uniós csatlakozása is. A témát különösen aktuálissá teszik azok a sajtóértesülések, amelyek szerint a Tisza-kormány feloldhatja az ukrán csatlakozási tárgyalásokat akadályozó vétót, valamint támogathatja az Ukrajnának nyújtott korábbi támogatások akár 40 milliárd eurós uniós megtérítését.

Macron üdvözölte Magyarország európai elkötelezettségét

Emmanuel Macron francia elnök Párizsban fogadta a magyar miniszterelnököt. A találkozó kezdetén arról beszélt, hogy nagyra értékeli Magyarország elkötelezettségét Európa mellett, és örömét fejezte ki emiatt. A francia elnök külön is méltatta a magyar kormány és az Európai Bizottság között a múlt héten létrejött megállapodást. Emmanuel Macron szerint ez megnyithatja az utat a korábban befagyasztott uniós források jelentős részének kifizetése előtt. Hozzátette, bízik abban, hogy a megállapodás tovább javítja Magyarország és az Európai Unió kapcsolatát.

Macron a közös sajtónyilatkozat során az EU előtt álló feladatokról is beszélt.

Kiemelte, hogy Európának meg kell őriznie biztonságát és demokratikus értékeit, emellett folytatnia kell Ukrajna támogatását. Jelezte azt is, hogy az Európai Tanács júniusi ülésén a 90 milliárd eurós ukrajnai támogatási csomag is napirendre kerül. Emmanuel Macron a francia–magyar kapcsolatok fejlesztését is fontosnak nevezte. Elmondta, hogy a két ország több területen is szorosabb együttműködésre törekszik, egyebek mellett a mezőgazdaságban, az iparban, a védelem területén, valamint az oktatásban és a felsőoktatásban.

A francia államfő pozitív fejleménynek nevezte azt is, hogy a magyar egyetemisták ismét csatlakozhatnak az Erasmus-programhoz.

Macron beszédét azzal zárta, hogy egy új korszak kezdetének nevezte a mostani időszakot a magyar–francia kapcsolatokban, majd átadta a szót Magyar Péternek.

Magyar Péter megköszönte a francia elnök meghívását, majd arról beszélt, hogy véleménye szerint Európában és Magyarországon egyaránt új politikai korszak körvonalazódik.

Kiemelte, hogy párizsi látogatását több európai egyeztetés előzte meg, Lengyelországban, Ausztriában és Berlinben is tárgyalásokat folytatott. A Tisza Párt elnöke Franciaországot Magyarország egyik legfontosabb európai partnerének nevezte, és hangsúlyozta a két ország közötti szoros együttműködés jelentőségét. A miniszterelnök üdvözölte a francia elnök javaslatát a kétoldalú stratégiai együttműködés megújításáról.

Javaslata szerint az erről szóló megállapodást még október 23. előtt alá kellene írni, amikor Magyarország az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezik.

Magyar Péter egyben meghívta a francia elnököt a jubileumi ünnepségre. Magyar Péter kitért rá, hogy Magyarország és Franciaország több fontos kérdésben is hasonló érdekeket képvisel. Példaként említette

az energiabiztonságot,

a nukleáris energia szerepét,

a mezőgazdaságot,

az iparpolitikát és

az Európai Unió jövőjét érintő ügyeket.

Hozzátette, hogy Magyarország a következő hétéves uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon is szoros együttműködésre törekszik Franciaországgal.

Magyar Péter a visegrádi országok együttműködésének jövőjéről is szólt

Elmondta, hogy június 23-án Budapesten egyeztet a lengyel, a cseh és a szlovák vezetőkkel. A találkozó egyik céljaként azt nevezte meg, hogy a V4-ek erősítsék kapcsolataikat Nyugat-Európával, különösen Franciaországgal, illetve bizonyos ügyekben Németországgal is. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy

Magyarország aktív és együttműködő szerepet kíván betölteni az Európai Unióban.

Kiemelte, hogy a jogállamiságot, a demokratikus intézményeket és az alapvető jogokat erősítő lépések végrehajtását fontos feladatnak tartja. Beszédében a korrupció elleni intézkedéseket, az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, valamint az uniós forrásokról kötött megállapodás teljesítését is olyan célként említette, amely egyszerre szolgálja Magyarország és az Európai Unió érdekeit.

A kormányfő a kulturális kapcsolatok jelentőségéről is beszélt.

Felidézte, hogy a magyar és a francia kultúra között hosszú múltra visszatekintő kapcsolat van, amelyet a jövőben is érdemes erősíteni. Beszédét azzal zárta, hogy Magyarország megbízható partner kíván lenni Európában, és a kölcsönös együttműködésre épít a jövőben is.