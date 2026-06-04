Ukrajna megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat: Magyar Péter teljesíti Brüsszel elvárását

Újabb európai vezetővel találkozott Magyar Péter miniszterelnök. A csütörtöki program szerint Micheál Martin ír miniszterelnök érkezett Budapestre, ahol tárgyalt a magyar kormányfővel. A megbeszélésre azt követően kerül sor, hogy Magyar Péter az elmúlt napokban több európai fővárosban is tárgyalásokat folytatott. Kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral, szerdán pedig Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztetett.
Csütörtökön a budapesti találkozón az ír és a magyar miniszterelnök közös sajtónyilatkozatot tett.
Az ír miniszterelnöki hivatal közlése szerint a tárgyalások középpontjában az Írország által július 1-jén átveendő uniós soros elnökség előkészítése, a magyar–ír kapcsolatok, valamint több aktuális nemzetközi kérdés állt. Ezenkívül az ukrajnai háború és a közel-keleti helyzet is napirendre került.
A közös sajtótájékoztatón elsőként Magyar Péter szólalt fel
Kiemelte, hogy nagy megtiszteltetésnek tartja: a választásokat követően Micheál Martin az első külföldi miniszterelnök, aki Budapestre látogatott. A magyar kormányfő azt mondta, Magyarország és Írország kapcsolatában nincsenek nyitott viták, ugyanakkor több területen is lehetőség van az együttműködés erősítésére.
Beszédében felidézte, hogy az 1956-os forradalom után Írország számos magyar menekültet befogadott. Emellett a két ország gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatainak fontosságát is hangsúlyozta.
Magyar Péter közölte, hogy az egyeztetés egyik legfontosabb témája Írország hamarosan kezdődő uniós elnöksége volt. Mint mondta, Magyarország támogatja az ír elnökség kiemelt céljait, köztük az európai versenyképesség javítását és az uniós alapértékek érvényesülését. A miniszterelnök arról is tájékoztatta Micheál Martint, hogy megállapodás született a Magyarországnak járó, több mint 16 milliárd euró értékű uniós forrás felszabadításáról. Hozzátette, a magyar kormány a következő időszakban az ír elnökség támogatására is számít a módosított magyar terv elfogadásában, illetve a Magyarországgal szemben zajló hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában.
Évek óta húzódik az ügy, Magyarország lezárná a hetes cikkelyes eljárást
Magyar Péter arról beszélt, hogy az ügy már évek óta napirenden van, ezért a magyar kormány minden szükséges intézkedést kész megtenni annak lezárása érdekében. Elmondta, hogy a júniusi Európai Tanács ülésén külön egyeztetést folytat majd Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével a lehetséges megoldásokról.
A miniszterelnök az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről is szót ejtett.
Kiemelte, hogy az ír soros elnökség egyik legfontosabb feladata a tagállamok közötti megállapodás előkészítése lesz. Hangsúlyozta: Magyarország számára alapvető érdek a kohéziós források és a közös agrárpolitika támogatásainak megőrzése, miközben az Európai Unió egyre nagyobb összegeket kíván védelempolitikai és versenyképességi célokra fordítani.
Áttörés jöhet a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében
Magyar Péter a tárgyaláson az ukrajnai magyar kisebbség helyzetéről is beszélt, és közölte, hogy előrelépés történt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében. Elmondása szerint a magyar és az ukrán fél technikai szinten megállapodott a nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogokat érintő kérdésekben. Hozzátette, hogy
Ukrajna vállalta a szükséges jogszabályok módosítását, így Magyarország nagyköveti szinten támogatni tudta az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását.
A miniszterelnök ugyanakkor jelezte, hogy a tárgyalási klaszterek megnyitása még nem jelenti azok lezárását. Mint mondta, Magyarország álláspontja szerint ehhez arra is szükség van, hogy Ukrajna az Európai Uniónak tett vállalásaiba is beépítse a megállapodásban szereplő kötelezettségeket.
Az ír kormányfő az együttműködés fontosságát hangsúlyozta
Micheál Martin megköszönte a budapesti fogadtatást, és emlékeztetett arra, hogy Magyarország és Írország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulóját. Az ír miniszterelnök ugyanakkor kiemelte, hogy a két ország kapcsolata ennél sokkal régebbi múltra tekint vissza, és történelmük során több hasonlóság is felfedezhető. Micheál Martin arról beszélt, hogy az egyeztetések egyik fő témája az ír uniós elnökség volt, amelyet Írország július 1-jén vesz át.
Az ír miniszterelnök szerint az elnökség kiemelt feladata lesz az európai versenyképesség erősítése.
Ennek részeként az egységes piac további mélyítését, a szabályozási terhek csökkentését, az energiaárak mérséklését és a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek jobb kihasználását nevezte meg célként. Az ír kormányfő üdvözölte a Magyarország és az Európai Bizottság között létrejött megállapodást az uniós források ügyében. Hozzátette, hogy az ír elnökség együtt kíván működni a Bizottsággal annak érdekében, hogy a már megszületett megállapodások végrehajtása sikeresen megvalósuljon.
Micheál Martin Ukrajna helyzetére is kitért a sajtótájékoztatón.
Hangsúlyozta, hogy fenn kell tartani az országnak nyújtott európai támogatást, és pozitív fejleménynek nevezte a magyar–ukrán megállapodást a kisebbségi jogok kérdésében. Az ír miniszterelnök azt is közölte, hogy az ír elnökség támogatja Ukrajna, valamint a nyugat-balkáni országok európai integrációs törekvéseit. Egy újságírói kérdésre válaszolva a Magyarországgal szemben zajló hetes cikkely szerinti eljárásról is beszélt. Elmondta, hogy
az ír elnökség konstruktív hozzáállást kíván képviselni az ügyben.
Hozzátette: Magyar Péter határozott garanciákat vállalt a jogállamiság helyreállítására, ezért fontosnak tartja, hogy az Európai Unió éljen a választások után kialakult politikai lehetőséggel.
Magyar Péter gyors előrelépésre számít
Magyar Péter válaszában azt mondta, hogy véleménye szerint minden érintett fél érdekelt a hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában.
A miniszterelnök felidézte, hogy az ügy évek óta napirenden van, ennek ellenére sem az Európai Parlament, sem a tagállamok nem jutottak közelebb a rendezéséhez.
Hangsúlyozta, hogy elsőként az Európai Parlamenttel kell egyeztetni, mivel az eljárást annak idején az EP indította el. Hozzátette, hogy a korábban megfogalmazott kifogások között olyan kérdések is voltak, amelyek álláspontja szerint nem tartoztak uniós hatáskörbe. Ennek ellenére bízik abban, hogy az ügyet sikerül minden fél számára megnyugtató módon lezárni. Magyar Péter elmondta, hogy a kormány az elmúlt hetekben több, a jogállamiság erősítését és a korrupció visszaszorítását célzó lépést indított el.
Példaként az Európai Ügyészséghez történő csatlakozás kezdeményezését, az Integritás Hatóság hatásköreinek kiszélesítését, valamint egy új vagyon-visszaszerzési hivatal felállítását említette.
A miniszterelnök közölte, hogy a következő időszakban tárgyalásokat folytat az Európai Parlament vezetőivel és a parlamenti frakciók képviselőivel is arról, milyen feltételek mellett zárható le a hetes cikkely szerinti eljárás. Hozzátette, hogy a kérdésben viszonylag gyors megállapodásra számít. Magyar Péter arról is beszélt, hogy szeptemberben már magyar miniszterelnökként szeretne felszólalni Strasbourgban az Európai Parlament előtt. Véleménye szerint ez lehetőséget adhat arra, hogy új alapokra helyezzék a magyar kormány és az Európai Parlament kapcsolatát.