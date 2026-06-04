Ukrajna megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat: Magyar Péter teljesíti Brüsszel elvárását

Évek óta húzódik az ügy, Magyarország lezárná a hetes cikkelyes eljárást

Magyar Péter arról beszélt, hogy az ügy már évek óta napirenden van, ezért a magyar kormány minden szükséges intézkedést kész megtenni annak lezárása érdekében. Elmondta, hogy a júniusi Európai Tanács ülésén külön egyeztetést folytat majd Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével a lehetséges megoldásokról.

A miniszterelnök az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről is szót ejtett.

Kiemelte, hogy az ír soros elnökség egyik legfontosabb feladata a tagállamok közötti megállapodás előkészítése lesz. Hangsúlyozta: Magyarország számára alapvető érdek a kohéziós források és a közös agrárpolitika támogatásainak megőrzése, miközben az Európai Unió egyre nagyobb összegeket kíván védelempolitikai és versenyképességi célokra fordítani.

Áttörés jöhet a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében

Magyar Péter a tárgyaláson az ukrajnai magyar kisebbség helyzetéről is beszélt, és közölte, hogy előrelépés történt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében. Elmondása szerint a magyar és az ukrán fél technikai szinten megállapodott a nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogokat érintő kérdésekben. Hozzátette, hogy

Ukrajna vállalta a szükséges jogszabályok módosítását, így Magyarország nagyköveti szinten támogatni tudta az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását.

A miniszterelnök ugyanakkor jelezte, hogy a tárgyalási klaszterek megnyitása még nem jelenti azok lezárását. Mint mondta, Magyarország álláspontja szerint ehhez arra is szükség van, hogy Ukrajna az Európai Uniónak tett vállalásaiba is beépítse a megállapodásban szereplő kötelezettségeket.

Az ír kormányfő az együttműködés fontosságát hangsúlyozta

Micheál Martin megköszönte a budapesti fogadtatást, és emlékeztetett arra, hogy Magyarország és Írország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulóját. Az ír miniszterelnök ugyanakkor kiemelte, hogy a két ország kapcsolata ennél sokkal régebbi múltra tekint vissza, és történelmük során több hasonlóság is felfedezhető. Micheál Martin arról beszélt, hogy az egyeztetések egyik fő témája az ír uniós elnökség volt, amelyet Írország július 1-jén vesz át.

Az ír miniszterelnök szerint az elnökség kiemelt feladata lesz az európai versenyképesség erősítése.

Ennek részeként az egységes piac további mélyítését, a szabályozási terhek csökkentését, az energiaárak mérséklését és a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek jobb kihasználását nevezte meg célként. Az ír kormányfő üdvözölte a Magyarország és az Európai Bizottság között létrejött megállapodást az uniós források ügyében. Hozzátette, hogy az ír elnökség együtt kíván működni a Bizottsággal annak érdekében, hogy a már megszületett megállapodások végrehajtása sikeresen megvalósuljon.

Micheál Martin Ukrajna helyzetére is kitért a sajtótájékoztatón.

Hangsúlyozta, hogy fenn kell tartani az országnak nyújtott európai támogatást, és pozitív fejleménynek nevezte a magyar–ukrán megállapodást a kisebbségi jogok kérdésében. Az ír miniszterelnök azt is közölte, hogy az ír elnökség támogatja Ukrajna, valamint a nyugat-balkáni országok európai integrációs törekvéseit. Egy újságírói kérdésre válaszolva a Magyarországgal szemben zajló hetes cikkely szerinti eljárásról is beszélt. Elmondta, hogy

az ír elnökség konstruktív hozzáállást kíván képviselni az ügyben.

Hozzátette: Magyar Péter határozott garanciákat vállalt a jogállamiság helyreállítására, ezért fontosnak tartja, hogy az Európai Unió éljen a választások után kialakult politikai lehetőséggel.