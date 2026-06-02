Magyar Péter elárulta, merre indul: fontos európai tárgyalások várnak rá

Magyar Péter a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy fontos európai tárgyalások várnak rá.

Magyar Péter a héten Berlinbe és Párizsba utazik. Friedrich Merz német kancellárral, majd Emmanuel Macron francia elnökkel folytat kétoldalú tárgyalásokat (Fotó: AFP)

A miniszterelnök azt írta:

Irány Berlin és Párizs! Ma Friedrich Merz német kancellárral, holnap Emmanuel Macron francia elnökkel folytatok kétoldalú tárgyalásokat. Csütörtökön az ír kormányfőt fogadom.

A német kormány közleményben is megerősítette a berlini találkozót. Eszerint Friedrich Merz kedden a kancellári hivatalban fogadja Magyar Pétert, katonai tiszteletadás mellett.

A tájékoztatás szerint a megbeszélésen a magyar–német kapcsolatok mellett több európai ügy is szóba kerül. A tervek szerint a felek egyeztetnek az Európai Uniót érintő kérdésekről, Ukrajna további támogatásáról, valamint az euroatlanti térség biztonsági helyzetéről.

Magyar Péter közösségi oldalon közzétett bejegyzéséből az is kiderül, hogy a berlini tárgyalást követően Párizsba utazik, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik.