Közleményében a politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy néhány nappal Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai első fejezetének megnyitását és az ukrán-magyar szakértői egyeztetések lezárását követően a kárpátaljai magyar oktatási intézmények vezetői levelet kaptak, amelyben az ukrán államnyelv védelméért felelős biztos arra szólítja fel az intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az államnyelv használatára vonatkozó jogszabályok betartása érdekében. Indoklása szerint számos panasz érkezett hozzá azzal, hogy az iskolák területén zajló sportfoglalkozások során az államnyelv helyett a nemzeti kisebbségek nyelvét használták.

Ferenc Viktória: Figyelemmel kell kísérni, hogy teljesülnek-e a magyar-ukrán megállapodásban foglalt vállalások Fotó: DISZK/Facebook

Az ukrán nyelvi ombudsman ezzel továbbra is a kisebbségi nyelvhasználat lehetőségeinek korlátozására szólít fel

– jelentette ki az EP-képviselő, majd úgy folytatta:

Mindez felveti annak kérdését, hogy az intézkedés miként illeszkedik a kisebbségi jogok megerősítéséről szóló, közelmúltban létrejött magyar-ukrán megállapodás szelleméhez és célkitűzéseihez, különös tekintettel Magyar Péter miniszterelnök azon kijelentésére, miszerint a magyar nyelv nemcsak az oktatási folyamatban, hanem az iskolai kommunikáció minden területén szabadon használható lesz.

Ferenc Viktória hozzátette:

Sajnálatos módon az ukrán ombudsman levele teljesen más üzenetet közvetít, mint amire a kisebbségi közösségek az említett magas szintű nyilatkozatok, ígéretek és az első tárgyalási klaszter megnyitása után joggal számítottak

Kiemelte:

Elengedhetetlen, hogy figyelemmel kísérjük, miként válnak az Ukrajna által vállalt kötelezettségek jogszabályokká, a jogszabályok pedig a kisebbségi közösségek mindennapi életében is érvényesülő gyakorlattá.

Tájékoztatása szerint arra kérte az Európai Bizottságot, hogy kezelje kiemelten a kérdést.

A vállalásokat mielőbb törvényi szintre kell emelni, és azok tényleges végrehajtását biztosítani kell

– tette hozzá az EP-képviselő.