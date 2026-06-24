Rubio az öböl menti országokba látogat

Az amerikai külügyminiszter látogatása az Egyesült Arab Emírségekben és a Perzsa-öböl szövetséges országaiba egyértelműen jelzés értékű, miután az Egyesült Államok esetleges kivonulása után a környező országok továbbra is ki vannak téve egy esetleges iráni támadásnak. Marco Rubio a hivatalos látogatás megkezdése előtt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok számára fontos, hogy a régió szövetséges országainak érdekei is érvényesüljenek a tárgyalások során.

Rubio látogatása nem véletlen, miután az Egyesült Államok számára elengedhetetlen lehet a szövetségesei biztonságának a garantálása az iráni konfliktus lezárulta után is

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Az amerikai külügyminiszter első körben az Egyesült Arab Emírségekbe látogatott, ahol találkozott Sejk Mohamed bin Zayed al-Nahyannal, akit biztosított róla, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a régió és ezen belül az Egyesült Arab Emírségek biztonságának garantálásában. Rubioék egyúttal a beszámolók szerint megvitatták a Hormuzi-szoros jövőbeni biztosításának a kérdését is.

Rubio látogatása egyébként nem véletlen, miután a hírek szerint a jövő héten újabb tárgyalási forduló kezdődik az Egyesült Államok és Irán között, a régió szövetséges országainak azonban erős garanciákra van szüksége.

Irán ugyanis az amerikai haderő esetleges kivonulása után is a térség szerves részét képezi majd, egy gyenge biztonsági garanciákra építő megállapodás pedig konfliktust kiújulását jelentheti az Egyesült Államok régiós szövetségesei és az iszlám ország között. Az elmúlt hónapok Irán egyébként egyértelműen bebizonyította, hogy képes széleskörű csapásokat mérni, amelyek komoly fenyegetést jelentenek a szövetséges országokra és energetikai infrastruktúrájukra.

Irán a háború során ugyanis teljesen lezárta a Hormuzi-szorost, amely kiemelkedő jelentőséggel bír az olaj és földgázszállításokban, eközben pedig rendszeresen támadta az Egyesült Államok szövetségeseit, köztük az Arab Emírségeket is. Habár Irán igyekezett azt kommunikálni, hogy ezen támadások az amerikai katonai infrastruktúra ellen irányultak, azonban több esetben is civil célpontokat ért találat.

A konfliktus kirobbanásának kezdetén Irán például csapást mért Dubaj repülőterére, amely feltehetőleg óriási érvágást jelentett az egyébként a turizmusra nagyban támaszkodó ország számára.

A legutóbbi tárgyalási forduló kudarcai után azonban az Egyesült Államoknak elemi érdeke, hogy Irán esetleges bosszúja ne tudja elérni a számára kulcsfontosságú szövetségeseit. Marco Rubio a következő napokban az Egyesült Arab Emírségek mellett hivatalos látogatást tesz majd Bahreinbe és Kuvaitban is. A kérdés már csak az, hogy a jövő heti tárgyalásokon sikerül-e a feleknek megegyezni, miután legutóbb Donald Trump amerikai elnök kijelentései után az Iráni delegáció felállt az asztaltól. Irán részéről egyébként Mohammad Bagher Ghalibaf, az ország főtárgyalója már jelezte, hogy Irán hajlandó lenne biztonsági megállapodásokra a régió országaival. Ezek betartásához azonban feltehetőleg elengedhetetlen lesz az Egyesült Államok vigyázó tekintete.