Meglepő fordulatok: merényletkísérlet, belpolitikai lázadás és háborús figyelmeztetések

Az ukrán hatóságok meghiúsították a Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főigazgatóságának egyik tisztviselője elleni bérgyilkosságot, és Kijevben őrizetbe vettek egy, az orosz titkosszolgálatokhoz köthető ügynököt. Az elkövetőnek 100 ezer dollárt ígértek az ukrán katonai vezető likvidálásáért.

Az ukrán biztonsági szolgálat az utolsó pillanatban akadályozta meg a merényletet Kijevben

Fotó: AFP

Az ukrán hatóságok beszámolója alapján a 38 éves kijevi férfit orosz megbízók szervezték be, akik a GUR egyik fontos egységének vezetője elleni merénylet megszervezéséért ajánlottak fel neki 100 ezer dollárt.

Az összegből 10 ezer dollárt előlegként meg is kapott.

Az ügyészség közlése szerint a célpont a katonai hírszerzés egyik képviselője volt.

Nevét hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, nyílt források azonban Andrij Juszovként azonosítják.

Saját emberei fordultak a miniszterelnök ellen

Keir Starmer kormányának belső egysége került veszélybe, amikor hétfőn 137 munkáspárti képviselő (vagyis a párt 402 fős parlamenti frakciójának több mint egyharmada) aláírta azt a dokumentumot, amely követeli, hogy Nagy-Britannia azonnal szakítsa meg a kereskedelmi kapcsolatokat a Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben található izraeli telepekkel – számol be róla a Reuters hírügynökség.

Nagy-Britannia kormánypárti képviselőinek harmada megszakítaná a kereskedelmi kapcsolatokat az izraeli telepekkel (Illusztráció, forrás: Middle East Images via AFP)

A levél szerint „sürgősen szükség van a felelősségre vonásra és konkrét következményekre” az izraeli telepek tevékenysége miatt, a kereskedelmi tilalom pedig a „létfontosságú következő lépés” lenne. A brit miniszterelnök kényes egyensúlyozásra kényszerül: egyfelől Nagy-Britannia hagyományosan Izrael és az Egyesült Államok egyik legközelebbi és legfontosabb szövetségese, másfelől azonban saját pártjának radikálisabb szárnya folyamatosan keményebb fellépést sürget Jeruzsálemmel szemben.

A Munkáspárt balszárnya a 2024. októberi gázai események óta felerősítette Izrael-ellenes retorikáját, ami mára a brit külpolitikát is befolyásoló tényezővé vált.

Meglepő bejelentést tett a köztársasági elnök

Alekszandar Vucsics szerb elnök a Belgrádi Rádió egyik műsorában arról beszélt, hogy távozhat jelenlegi tisztségéből.

Már csomagol a köztársasági elnök

Fotó: AFP

Arra a kérdésre, hogy tervezi-e lemondását ebben az időszakban, úgy válaszolt: „talán még korábban”. Kijelentését egy személyes megjegyzéssel is alátámasztotta.

Már elkezdtem összepakolni a könyveket az Elnökségen. Rengeteg könyvem van, és azt nézegetem, hová tehetném őket”

– fogalmazott.