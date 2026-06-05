Merz és a német kormány beleszaladt egy pofonba

A német kancellárnak feltehetően nincsenek könnyű napjai, miután a kormánykoalícióban egyre nagyobb problémák ütik fel a fejüket, sokan pedig már saját pártjában is a leváltásáról pletykálnak. Friedrich Merz számára ráadásul egy újabb csapást jelent, hogy Németország végül nem került be az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagjai közé.

Merz számára egy újabb fájó kudarc az ENSZ Közgyűlésének döntése

Fotó: PATRICK PLEUL / DPA

Berlin részben az Izrael iránti rendíthetetlen támogatását tette felelőssé a „keserű vereségért”, amely állítása szerint kulcsfontosságú szavazatokba került a közgyűlésben. Az ENSZ Közgyűlésének egyik legfontosabb feladata közé tartozik a szervezet égisze alatt működő Biztonsági Tanács öt állandó tagjai mellé megválasztani az ideigleneseket.

Németországnak feltett célja volt, hogy az európai helyek egyikét megszerezze, azonban a közgyűlés szavazatai alapján ezt Portugália és Ausztria nyerte el.

Az ország évtizedek óta képes volt megszerezni a Nyugat-Európának nyolcévente kiosztott nem állandó Biztonsági Tanács-helyek egyikét, azonban hiába lobbizott a német külügyminiszter Johann Wadephul szinte minden létező platformon, történelmi kudarc született. Ráadásul az is teljesen egyértelmű, hogy Portugália és Ausztria megválasztása üzenet értékű egész Európa számára.

Merz éles kritikákkal néz szembe

A német kancellár talán legnagyobb vállalása az volt, hogy ígéretet tett Németország vezető szerepének a visszaszerzésére, úgy a világszíntéren, mint Európában. Habár Wadephul igyekezett azzal indokolni a vereséget, hogy Németország elköteleződése Izrael támogatása iránt, valamint a Kreml áskálódása állt a dolgok hátterében, azonban ennél bonyolultabb a helyzet.

Ausztria és Portugália ugyanis lényegében semleges jelöltnek tekinthetők. Ausztria alkotmányában is rögzítette semlegességét, Portugália pedig amolyan összekötő szereplővé nőtte ki magát a hajdani gyarmati területek és Európa között.

Ausztria a NATO-tagság hiányára hivatkozva próbálta megnyerni az afrikai, ázsiai és latin-amerikai országokat, amelyek elégedetlenek voltak Washington globális színtéren tett lépéseivel. Az eredmények kihirdetése után az X-en közzétett videóüzenetében Christian Stocker osztrák kancellár pedig egyértelművé tette, hogy a Biztonsági Tanács tagjaként Ausztria továbbra is elkötelezetten védi majd a multipoláris világrendet.