Elszabadultak az indulatok Rómában: tömegek követelik a migránsok hazaküldését

Több ezer ember vonult utcára szombaton Rómában a „Remigráció és visszahódítás” jelszó jegyében, hogy a bevándorlási szabályok szigorítását követelje. A Prati városrészben tartott demonstrációt a Remigrazione e Riconquista nevű bizottság szervezte, amely egy migrációellenes népi kezdeményezés támogatására indított kampányt – számolt be róla az Exxpress.
A szervezet – állítása szerint – eddig több mint 150 ezer aláírást gyűjtött össze.
A felvonuláson több jobboldali szervezet is megjelent, köztük a CasaPound. A menet élén a mozgalom nevét viselő transzparenst vitték, miközben sok résztvevő fekete pólóban és olasz zászlókkal vonult végig az utcákon. A Szent Péter-bazilika közelében fekvő városrészben a hatóságok nagy területen lezárták az utcákat, a rendezvény biztosításáról pedig jelentős rendőri erők gondoskodtak.
A demonstrálók azt követelték, hogy a parlament fogadja el bevándorlásellenes törvényjavaslatukat. A felszólalók szerint a megmozdulás azt bizonyítja, hogy az „olasz népnek” elege van az erőszakból, a képmutatásból és a hamis ígéretekből.
Beszédeikben hangsúlyozták, hogy a „remigráció” – a jobboldalon elterjedt politikai jelszó, amelyet gyakran a kiutasítás és a deportálás eufemizmusaként értelmeznek – nemzeti törvénnyé kell hogy váljon.
A rendezvény résztvevői az olasz himnuszt is elénekelték.
Megjelent az Antifa is
A bevándorlásellenes felvonulás nem maradt válasz nélkül. Szombat délután antifasiszta csoportok, szakszervezetek és a „No Kings” hálózat támogatói gyűltek össze a Kolosszeum előtt, hogy tiltakozzanak a demonstráció ellen. A helyszínen palesztin zászlókat ábrázoló plakátok is feltűntek.
Miközben a római utcákon tüntetések zajlottak, a városban egy másik jobboldali politikai esemény is figyelmet kapott.
Megtartották a „Futuro Nazionale” (Nemzeti Jövő) nevű új jobboldali párt alapító kongresszusát, amelyet a volt tábornok, Roberto Vannacci vezet. A rendezvény vasárnap délutánig tart. Az új párt célja, hogy a jövő évi parlamenti választások előtt kihívója legyen Giorgia Meloni jobboldali kormánypártjának, a Fratelli d’Italia pártnak.
A mintegy 1500 küldött előtt felszólaló Vannacci azt mondta, mozgalma már hivatalos megalakulása előtt is öt százalékos támogatottsággal rendelkezett. Az „Olaszországot az olaszoknak” jelszó jegyében az olasz állampolgárok érdekeinek elsődlegességét hangsúlyozta, és felszólalt az illegális bevándorlás ellen.