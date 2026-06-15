Elszabadultak az indulatok Rómában: tömegek követelik a migránsok hazaküldését

Több ezer ember vonult utcára szombaton Rómában a „Remigráció és visszahódítás” jelszó jegyében, hogy a bevándorlási szabályok szigorítását követelje. A Prati városrészben tartott demonstrációt a Remigrazione e Riconquista nevű bizottság szervezte, amely egy migrációellenes népi kezdeményezés támogatására indított kampányt – számolt be róla az Exxpress.

Sok résztvevő fekete pólóban és olasz zászlókkal vonult végig az utcákon a migráció ellen tüntetve

Fotó: AFP

A szervezet – állítása szerint – eddig több mint 150 ezer aláírást gyűjtött össze.

A felvonuláson több jobboldali szervezet is megjelent, köztük a CasaPound. A menet élén a mozgalom nevét viselő transzparenst vitték, miközben sok résztvevő fekete pólóban és olasz zászlókkal vonult végig az utcákon. A Szent Péter-bazilika közelében fekvő városrészben a hatóságok nagy területen lezárták az utcákat, a rendezvény biztosításáról pedig jelentős rendőri erők gondoskodtak.

BREAKING:



Thousands of Italians have taken to streets of Rome today to demand REMIGRATION



🇮🇹 pic.twitter.com/kHq8zRiohj — Visegrád 24 (@visegrad24) June 13, 2026

A demonstrálók azt követelték, hogy a parlament fogadja el bevándorlásellenes törvényjavaslatukat. A felszólalók szerint a megmozdulás azt bizonyítja, hogy az „olasz népnek” elege van az erőszakból, a képmutatásból és a hamis ígéretekből.

Beszédeikben hangsúlyozták, hogy a „remigráció” – a jobboldalon elterjedt politikai jelszó, amelyet gyakran a kiutasítás és a deportálás eufemizmusaként értelmeznek – nemzeti törvénnyé kell hogy váljon.

A rendezvény résztvevői az olasz himnuszt is elénekelték.

Megjelent az Antifa is

A bevándorlásellenes felvonulás nem maradt válasz nélkül. Szombat délután antifasiszta csoportok, szakszervezetek és a „No Kings” hálózat támogatói gyűltek össze a Kolosszeum előtt, hogy tiltakozzanak a demonstráció ellen. A helyszínen palesztin zászlókat ábrázoló plakátok is feltűntek.

A large demonstration marched through central Rome, starting from the Colosseum, to protest a meeting on remigration policies. Organized by collectives, associations, and unions, participants chanted against remigration and the positions of General Roberto Vannacci. pic.twitter.com/rmI8Ic5aM2 — BeeX (@BEEYOURSELF000) June 13, 2026

Miközben a római utcákon tüntetések zajlottak, a városban egy másik jobboldali politikai esemény is figyelmet kapott.

Megtartották a „Futuro Nazionale” (Nemzeti Jövő) nevű új jobboldali párt alapító kongresszusát, amelyet a volt tábornok, Roberto Vannacci vezet. A rendezvény vasárnap délutánig tart. Az új párt célja, hogy a jövő évi parlamenti választások előtt kihívója legyen Giorgia Meloni jobboldali kormánypártjának, a Fratelli d’Italia pártnak.