Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokan túl későn ismerik fel ezt az életveszélyes állapotot – ezek a legfontosabb tünetek

Tudta?

Veszélyes: ne fogyassza el az epret, ha ezt látja rajta

migráns

Életét vesztette a tengeren tíz migráns Málta közelében

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tíz ember meghalt, miután felborult egy migránsokat szállító hajó Málta partjainál – közölte az olasz parti őrség. A tragédia újabb bizonyítéka annak, hogy a Földközi-tenger középső térsége továbbra is az egyik legveszélyesebb migrációs útvonal Európa felé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
migránsmigránshajóáldozatMáltaEurópai Unió

A tájékoztatás szerint a hajó Líbiából indult mintegy hatvan emberrel a fedélzetén, és Málta délkeleti partjaitól körülbelül 45 tengeri mérföldre borult fel. A térségben tartózkodó egyik halászhajó mintegy 48 embert tudott élve kimenteni a vízből, írja a The Guardian.

migráns
Illusztráció migránsok egy hajón (Fotó: AFP/Sameer Al-Doumy)

Az olasz parti őrség azonnal járőrhajót küldött a helyszínre, amely eddig tíz holttestet emelt ki a tengerből. A kutatási és mentési műveletek továbbra is zajlanak, az akciót a máltai hatóságok koordinálják.

Málta az esetet követően nemzetközi segítséget kért a mentéshez, mivel több ember a vízbe került a hajó felborulásakor.

Migránsútvonal a Földközi-tengeren

A nemzetközi szervezetek adatai szerint a Földközi-tenger középső útvonala továbbra is rendkívül kockázatos. Az útvonal Észak-Afrikából, elsősorban Líbiából vezet Olaszország és Málta felé. 

Az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete szerint idén már legalább 827 ember vesztette életét ezen az útvonalon, míg tavaly több mint 1330 halálos áldozatot követeltek az átkelési kísérletek.

Az Európai Unió évek óta együttműködik Líbiával az illegális migráció visszaszorítása érdekében. Brüsszel 2015 óta mintegy 700 millió euró támogatást nyújtott az észak-afrikai országnak, amelynek jelentős részét a határőrizet megerősítésére fordították. Olaszország migrációs politikája szintén nagymértékben támaszkodik a líbiai hatóságokkal és parti őrséggel való együttműködésre annak érdekében, hogy minél kevesebb migránshajó induljon el Európa irányába. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!