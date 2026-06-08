Életét vesztette a tengeren tíz migráns Málta közelében

A tájékoztatás szerint a hajó Líbiából indult mintegy hatvan emberrel a fedélzetén, és Málta délkeleti partjaitól körülbelül 45 tengeri mérföldre borult fel. A térségben tartózkodó egyik halászhajó mintegy 48 embert tudott élve kimenteni a vízből, írja a The Guardian.

Illusztráció migránsok egy hajón (Fotó: AFP/Sameer Al-Doumy)

Az olasz parti őrség azonnal járőrhajót küldött a helyszínre, amely eddig tíz holttestet emelt ki a tengerből. A kutatási és mentési műveletek továbbra is zajlanak, az akciót a máltai hatóságok koordinálják.

Málta az esetet követően nemzetközi segítséget kért a mentéshez, mivel több ember a vízbe került a hajó felborulásakor.

⚡️LATEST: The Italian coastguard has recovered 10 bodies after a boat carrying nearly 60 refugees and migrants capsized near the island of #Malta.



A fishing boat rescued 48 people from the Mediterranean Sea after their craft overturned on Sunday, the coastguard said, adding… pic.twitter.com/CmjmDAy1Em — Arlaadi Media (@ArlaadiMnetwork) June 8, 2026

Migránsútvonal a Földközi-tengeren

A nemzetközi szervezetek adatai szerint a Földközi-tenger középső útvonala továbbra is rendkívül kockázatos. Az útvonal Észak-Afrikából, elsősorban Líbiából vezet Olaszország és Málta felé.

Az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete szerint idén már legalább 827 ember vesztette életét ezen az útvonalon, míg tavaly több mint 1330 halálos áldozatot követeltek az átkelési kísérletek.

Az Európai Unió évek óta együttműködik Líbiával az illegális migráció visszaszorítása érdekében. Brüsszel 2015 óta mintegy 700 millió euró támogatást nyújtott az észak-afrikai országnak, amelynek jelentős részét a határőrizet megerősítésére fordították. Olaszország migrációs politikája szintén nagymértékben támaszkodik a líbiai hatóságokkal és parti őrséggel való együttműködésre annak érdekében, hogy minél kevesebb migránshajó induljon el Európa irányába.