Brutális migránserőszak Halléban: négy lányt gyaláztak meg a bevándorlók

A brutális támadás után három migráns hátterű gyanúsítottat letartóztattak, de a negyedik elkövető a kora miatt büntetlenül megúszta – számolt be róla a Junge Freiheit.
A megrázó bűncselekmény az MDR információi szerint szombat este történt Halle déli részén, egy panelház egyik lakásában. A támadók csapdába csalták és kegyetlenül bántalmazták a védtelen lányokat. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és azt is vizsgálja, hogy az elkövetők alkoholt vagy partidrogokat adtak-e a fiatal lányoknak. A gyanúsítottak a rendelkezésre álló adatok szerint Maliból és Portugáliából érkeztek Németországba.
A négy áldozat közül ketten olyan súlyos állapotba kerültek, hogy jelenleg is kórházban ápolják őket.
A rendőrség a folyamatban lévő nyomozásra és az áldozatok védelmére hivatkozva nem kívánt további részleteket nyilvánosságra hozni.
A negyedik migráns hátterű elkövető mindössze 13 éves.
Mivel a tinédzser a hatályos német jogszabályok értelmében a büntetőjogi felelősségre vonás korhatára alatt van, a brutális tette ellenére Németországban büntetőjogilag egyáltalán nem vonható felelősségre. A rendőrségi nyomozás jelenleg is folyamatban van, a jelentések szerint a hatóságok gőzerővel vizsgálják, hogy más személyek is érintettek-e a szörnyű bűncselekmény elkövetésében.
Videóra vették a migránsok, hogy ájultra erőszakolnak egy nőt
Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy három migránst mondtak ki bűnösnek egy fiatal brit nő ellen elkövetett csoportos nemi erőszak ügyében. Az áldozat 2025. október 4-ének hajnalán elsodródott a barátaitól, és zavartan bolyongott a brightoni tengerparton.
Olyan állapotban volt, hogy nem tudott védekezni.
Ezt használta ki a 25 éves Ibrahim Alshafe, a 26 éves Abdulla Ahmadi és a 20 éves Karin Al-Danasurt. Leköpték, megrúgták, megragadták a torkát, és még nevettek is rajta. Erre jól emlékszik a nő.