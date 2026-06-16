Brutális migránserőszak Halléban: négy lányt gyaláztak meg a bevándorlók

A brutális támadás után három migráns hátterű gyanúsítottat letartóztattak, de a negyedik elkövető a kora miatt büntetlenül megúszta – számolt be róla a Junge Freiheit.

A brutális támadás után három migráns hátterű gyanúsítottat letartóztattak Fotó: AFP

A megrázó bűncselekmény az MDR információi szerint szombat este történt Halle déli részén, egy panelház egyik lakásában. A támadók csapdába csalták és kegyetlenül bántalmazták a védtelen lányokat. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és azt is vizsgálja, hogy az elkövetők alkoholt vagy partidrogokat adtak-e a fiatal lányoknak. A gyanúsítottak a rendelkezésre álló adatok szerint Maliból és Portugáliából érkeztek Németországba.

A négy áldozat közül ketten olyan súlyos állapotba kerültek, hogy jelenleg is kórházban ápolják őket.

A rendőrség a folyamatban lévő nyomozásra és az áldozatok védelmére hivatkozva nem kívánt további részleteket nyilvánosságra hozni.

In Halle sollen vier Mädchen Opfer schwerer sexualisierter Gewalt geworden sein. Tatverdächtig sind vier Jugendliche, von denen alle Migrationshintergrund haben. Einer von ihnen ist erst 13 Jahre alt.



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A negyedik migráns hátterű elkövető mindössze 13 éves.

Mivel a tinédzser a hatályos német jogszabályok értelmében a büntetőjogi felelősségre vonás korhatára alatt van, a brutális tette ellenére Németországban büntetőjogilag egyáltalán nem vonható felelősségre. A rendőrségi nyomozás jelenleg is folyamatban van, a jelentések szerint a hatóságok gőzerővel vizsgálják, hogy más személyek is érintettek-e a szörnyű bűncselekmény elkövetésében.

Videóra vették a migránsok, hogy ájultra erőszakolnak egy nőt

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy három migránst mondtak ki bűnösnek egy fiatal brit nő ellen elkövetett csoportos nemi erőszak ügyében. Az áldozat 2025. október 4-ének hajnalán elsodródott a barátaitól, és zavartan bolyongott a brightoni tengerparton.

Olyan állapotban volt, hogy nem tudott védekezni.

Ezt használta ki a 25 éves Ibrahim Alshafe, a 26 éves Abdulla Ahmadi és a 20 éves Karin Al-Danasurt. Leköpték, megrúgták, megragadták a torkát, és még nevettek is rajta. Erre jól emlékszik a nő.