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migráns

Brutális migránserőszak Halléban: négy lányt gyaláztak meg a bevándorlók

3 órája
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A Junge Freiheit beszámolója szerint négy fiatal bevándorló megerőszakolt négy lányt a németországi Halle városában a hétvégén. Bár a német hatóságok gyakran igyekeznek elbagatellizálni a migránsbűnözést, a hallei ügyet most nem tudták a szőnyeg alá söpörni.
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A brutális támadás után három migráns hátterű gyanúsítottat letartóztattak, de a negyedik elkövető a kora miatt büntetlenül megúszta – számolt be róla a Junge Freiheit.

A brutális támadás után három migráns hátterű gyanúsítottat letartóztattak
A brutális támadás után három migráns hátterű gyanúsítottat letartóztattak Fotó: AFP

A megrázó bűncselekmény az MDR információi szerint szombat este történt Halle déli részén, egy panelház egyik lakásában. A támadók csapdába csalták és kegyetlenül bántalmazták a védtelen lányokat. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és azt is vizsgálja, hogy az elkövetők alkoholt vagy partidrogokat adtak-e a fiatal lányoknak. A gyanúsítottak a rendelkezésre álló adatok szerint Maliból és Portugáliából érkeztek Németországba. 

A négy áldozat közül ketten olyan súlyos állapotba kerültek, hogy jelenleg is kórházban ápolják őket. 

A rendőrség a folyamatban lévő nyomozásra és az áldozatok védelmére hivatkozva nem kívánt további részleteket nyilvánosságra hozni.

A negyedik migráns hátterű elkövető mindössze 13 éves.

Mivel a tinédzser a hatályos német jogszabályok értelmében a büntetőjogi felelősségre vonás korhatára alatt van, a brutális tette ellenére Németországban büntetőjogilag egyáltalán nem vonható felelősségre. A rendőrségi nyomozás jelenleg is folyamatban van, a jelentések szerint a hatóságok gőzerővel vizsgálják, hogy más személyek is érintettek-e a szörnyű bűncselekmény elkövetésében.

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Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy három migránst mondtak ki bűnösnek egy fiatal brit nő ellen elkövetett csoportos nemi erőszak ügyében. Az áldozat 2025. október 4-ének hajnalán elsodródott a barátaitól, és zavartan bolyongott a brightoni tengerparton. 

Olyan állapotban volt, hogy nem tudott védekezni. 

Ezt használta ki a 25 éves Ibrahim Alshafe, a 26 éves Abdulla Ahmadi és a 20 éves Karin Al-Danasurt. Leköpték, megrúgták, megragadták a torkát, és még nevettek is rajta. Erre jól emlékszik a nő.

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