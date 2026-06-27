Több tízezer migránsról nem tudnak semmit Nagy-Britanniában

A The Telegraph információi szerint több mint 50 000 illegális bevándorló és külföldi bűnöző tűnt el az Egyesült Királyságban.
A Belügyminisztérium belső adatai szerint az 50 000 illegális bevándorlót, köztük 1 200 külföldi állampolgárságú bűnözőt, megszököttként rögzítették a kormányzati rendszerekben, akik a kiutasítás elől menekültek el vagy az országban ismeretlen helyen vannak.
A 2024. decemberi adatok szerint több „eltűnt” illegális bevándorló volt, mint menedékkérő, akik jelenleg a Belügyminisztérium elsőfokú döntésére várnak. Márciusban 48 758 bevándorló várt menedékjogi döntésre.
A kiutasítás elől elmenekült külföldi bűnözők közé taroznak azok is, akiknek elutasították a menedékjog iránti kérelmét, és bujkálnak, azért, hogy elkerüljék a hazájukba való visszaküldést, valamint azok a, akik menedékjogot kértek, de eltűntek, miután rendszeres kapcsolattartásra kötelezték őket.
A bevándorlási rendszerben szereplő migránsoknak kapcsolatot kell tartaniuk a brit Belügyminisztériummal. Ennek elmulasztása esetén szökésben lévőként sorolhatják be őket, ami olyan kényszerintézkedésekhez vezethet, mint a letartóztatás és a fogva tartás.
Új szabályozás hozhat változást a menekültügyi káoszban
Shabana Mahmood arra készül, hogy jövő héten új törvényjavaslatot terjesszen elő, amelynek célja, hogy megakadályozza a migránsokat abban, hogy az emberi jogi törvényeket felhasználva „kijátsszák a rendszert” a kiutasítás elkerülése érdekében.
A brit belügyminiszter új bevándorlási és menekültügyi törvényjavaslata megnehezítené a migránsok számára a modern rabszolgaságra hivatkozó kérelmek benyújtását, valamint szigorítja az Európai Emberi Jogi Egyezmény 8. cikkében foglalt családi élethez való jogot, hogy véget vessen az illegális migránsok által elkövetett visszaéléseknek, amelyekkel megakadályozzák kiutasításukat.
A kapcsolatfelvétel kezelése azokkal, akiknek nincs joguk az Egyesült Királyságban tartózkodni, kaotikus volt, és az adatok megbízhatatlanok voltak
– mondta a Belügyminisztérium egyik forrása, hozzátéve:
„Az előző kormány alatt a kiutasítások nem tudták tartani a lépést az érkezők számával, és a konzervatívok leállították a menekültügyi döntéshozatalt, miközben kudarcra ítélt ruandai tervüket hajtották végre. Ennek eredményeként a menekültügyi ügyek hátraléka 175 000-re duzzadt.”
Az új rendelkezés megduplázza a bevándorlási végrehajtásra fordított költségvetési összeget. A 2023–24-es 681 millió fontról 2028–29-re 1,33 milliárd fontot fordítanak erre. A végrehajtó személyzet létszáma ugyanebben az időszakban 4 500-ról 7 300-ra nő.
A számok egyre növekvő tendenciát mutatnak
Az illegális munkavégzés elleni razziák során letartóztatott migránsok száma 2024 júliusa és 2025. december vége között 12 300-ra emelkedett, ami 83 százalékos növekedést jelent az előző 18 hónaphoz képest.
2024 júliusa óta közel 70 000 illegális migránst és külföldi bűnözőt távolítottak el és deportáltak, ami 41 százalékos növekedést jelent. Ezek közül 10 000 külföldi állampolgárságú bűnelkövető volt.
Jelenleg azonban 19 779 külföldi állampolgárságú bűnözőt tartanak nyilván, akik börtönbüntetésük letöltése után kiutasításra várnak. Ez rekord érték és a 2019-es 7 869 főhöz képest növekedést mutat.
Starmer részben ebbe bukott bele
Amint arról beszámoltunk, a hét elején lemondott Keir Starmer. A brit miniszterelnök őszig maradhat hivatalában. Bukását sokak szerint részben az illegális migráció okozta problémák idézték elő a briteket sújtó megélhetési nehézségek és az egyre növekvő elégedetlenség mellett.