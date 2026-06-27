Több tízezer migránsról nem tudnak semmit Nagy-Britanniában

A kiutasítás elől elmenekült külföldi bűnözők közé taroznak azok is, akiknek elutasították a menedékjog iránti kérelmét, és bujkálnak, azért, hogy elkerüljék a hazájukba való visszaküldést, valamint azok a, akik menedékjogot kértek, de eltűntek, miután rendszeres kapcsolattartásra kötelezték őket.

A bevándorlási rendszerben szereplő migránsoknak kapcsolatot kell tartaniuk a brit Belügyminisztériummal. Ennek elmulasztása esetén szökésben lévőként sorolhatják be őket, ami olyan kényszerintézkedésekhez vezethet, mint a letartóztatás és a fogva tartás.

Új szabályozás hozhat változást a menekültügyi káoszban

Shabana Mahmood arra készül, hogy jövő héten új törvényjavaslatot terjesszen elő, amelynek célja, hogy megakadályozza a migránsokat abban, hogy az emberi jogi törvényeket felhasználva „kijátsszák a rendszert” a kiutasítás elkerülése érdekében.

A brit belügyminiszter új bevándorlási és menekültügyi törvényjavaslata megnehezítené a migránsok számára a modern rabszolgaságra hivatkozó kérelmek benyújtását, valamint szigorítja az Európai Emberi Jogi Egyezmény 8. cikkében foglalt családi élethez való jogot, hogy véget vessen az illegális migránsok által elkövetett visszaéléseknek, amelyekkel megakadályozzák kiutasításukat.

A kapcsolatfelvétel kezelése azokkal, akiknek nincs joguk az Egyesült Királyságban tartózkodni, kaotikus volt, és az adatok megbízhatatlanok voltak

– mondta a Belügyminisztérium egyik forrása, hozzátéve: