Többször fejen és nyakon szúrta, majd megerőszakolta a fiatal lengyel lányt a migráns

Megkezdődött Torunban annak a venezuelai migránsnak a pere, akit egy fiatal lengyel doktorandusz brutális megerőszakolásával és meggyilkolásával vádolnak. Az ügy tavaly egész Lengyelországot megrázta. A 24 éves Klaudia K.-t súlyos sérülésekkel találták meg egy városi parkban. A nő több mint két héten keresztül volt élet és halál között, végül a kórházban belehalt sérüléseibe. Az ügyészség szerint a vádlott különös kegyetlenséggel követte el a bűncselekményt, amiért akár életfogytiglani szabadságvesztést is kaphat – számolt be cikkében az Remix.

Brutális gyilkosságért ítélhetik el a migránst

Fotó: AFP

Az első tárgyalási nap csütörtökön zajlott a toruni kerületi bíróságon. A vádlottat szigorú rendőri biztosítás mellett vezették a bírósági épületbe, ahol egy üvegfallal elválasztott vádlotti fülkében hallgatták meg. Mellette spanyol tolmács ült, védelmét pedig kirendelt ügyvéd látja el.

🔴 AKT OSKARŻENIA WENEZUELCZYKA: Ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o brutalny gwałt i zabójstwo w Toruniu. Podczas odczytywania zarzutów prokuratura wskazała, że sprawca działał z pobudek seksualnych. Zabił Klaudię K. nożem. Najsurowszą karą, jaka może go spotkać, jest… pic.twitter.com/ANry4Zj0xv — Przemysław J. Binkowski 🇵🇱 (@PJJBinkowski) June 11, 2026

A Lengyel Sajtóügynökség (PAP) beszámolója szerint a hat fős bírói tanácsot vezető Grzegorz Waloch bíró elrendelte, hogy az eljárást a nyilvánosság és a média kizárásával tartsák meg. Indoklása szerint erre az áldozat családjának védelme, az eljárás zavartalan lefolytatásának biztosítása, valamint a rend és a biztonság esetleges megzavarásának veszélye miatt volt szükség.

A vádirat szerint a támadás 2025. június 11-ről 12-re virradó éjszaka, hajnali egy óra körül történt a Jakubskie Przedmieście városrészben található Glazja Parkban. A fiatal nő segélykiáltásaira egy arra járó figyelt fel, aki közbelépett, elriasztotta a támadót, majd értesítette a hatóságokat.

A rendőrség azonnal több járőrt küldött a helyszínre, köztük a városon kívülről érkező egységeket is.

Poland;

Brutal attack in Torun:

24-year-old Klaudia K. dies after being attacked with a knife by a Venezuelan suspect.https://t.co/UjHLfqVftB pic.twitter.com/wqTjqp6cUo — The Hawk 🇵🇱🇨🇦 (@LastHawk33) June 30, 2025

Klaudiát több szúrt sérüléssel találták meg a fején, a nyakán és a hátán, emellett szexuális erőszak áldozata lett. A gyanúsítottat röviddel azután elfogták, hogy megpróbált elmenekülni a helyszínről.

Az ügyészség szerint a vádlott szándékosan akarta megölni a fiatal nőt, és több sérülést okozott a fején, a nyakán és a kezén. A vádhatóság állítása szerint az áldozat elvesztette az eszméletét, védtelenné vált, ezt követően pedig szexuális erőszak áldozata lett.

A nyomozás során megállapították, hogy az egyik szúrt sérülés visszafordíthatatlan agykárosodást okozott. Klaudia K.-t a toruni városi kórházba szállították, de többé nem nyerte vissza az eszméletét, és 2025. június 27-én belehalt sérüléseibe.

Yomeykert R.-S.-t különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják. Az ügyészek szerint a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok alátámasztják a vádat, amely akár életfogytiglani szabadságvesztéssel is büntethető. A férfi a gyanúsítotti kihallgatása során nem volt hajlandó válaszolni a vádakkal kapcsolatos kérdésekre. Később igazságügyi pszichiátriai megfigyelés alá helyezték.

A szakértők egyhangúlag arra a következtetésre jutottak, hogy a feltételezett bűncselekmények idején beszámítható volt, tisztában volt cselekményei jelentőségével, és képes volt irányítani a viselkedését.

A vádirat egy másik, 2025 áprilisában történt esetet is a vádlott terhére ró. Az ügyészek szerint egy toruni lakost megfenyegetett: egy lakásban késsel hadonászott a férfi felé, majd később, amikor meglátta őt az ablakban, az utcáról torokelvágást imitáló mozdulatot tett.

BREAKING:



More than 10 000 angry Poles have gathered in the city of Torun to protest against a murder of a Polish girl by a 19-year-old illegal Venezuelan migrant.



He tried to rape her while she was heading home through a park at night after finishing her shift as a barmaid in… pic.twitter.com/gSPy7iPc6R — Visegrád 24 (@visegrad24) July 6, 2025