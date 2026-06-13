Többször fejen és nyakon szúrta, majd megerőszakolta a fiatal lengyel lányt a migráns

Megkezdődött Torunban annak a venezuelai migránsnak a pere, akit egy fiatal lengyel doktorandusz brutális megerőszakolásával és meggyilkolásával vádolnak. Az ügy tavaly egész Lengyelországot megrázta. A 24 éves Klaudia K.-t súlyos sérülésekkel találták meg egy városi parkban. A nő több mint két héten keresztül volt élet és halál között, végül a kórházban belehalt sérüléseibe. Az ügyészség szerint a vádlott különös kegyetlenséggel követte el a bűncselekményt, amiért akár életfogytiglani szabadságvesztést is kaphat – számolt be cikkében az Remix.
Az első tárgyalási nap csütörtökön zajlott a toruni kerületi bíróságon. A vádlottat szigorú rendőri biztosítás mellett vezették a bírósági épületbe, ahol egy üvegfallal elválasztott vádlotti fülkében hallgatták meg. Mellette spanyol tolmács ült, védelmét pedig kirendelt ügyvéd látja el.
A Lengyel Sajtóügynökség (PAP) beszámolója szerint a hat fős bírói tanácsot vezető Grzegorz Waloch bíró elrendelte, hogy az eljárást a nyilvánosság és a média kizárásával tartsák meg. Indoklása szerint erre az áldozat családjának védelme, az eljárás zavartalan lefolytatásának biztosítása, valamint a rend és a biztonság esetleges megzavarásának veszélye miatt volt szükség.
A vádirat szerint a támadás 2025. június 11-ről 12-re virradó éjszaka, hajnali egy óra körül történt a Jakubskie Przedmieście városrészben található Glazja Parkban. A fiatal nő segélykiáltásaira egy arra járó figyelt fel, aki közbelépett, elriasztotta a támadót, majd értesítette a hatóságokat.
A rendőrség azonnal több járőrt küldött a helyszínre, köztük a városon kívülről érkező egységeket is.
Klaudiát több szúrt sérüléssel találták meg a fején, a nyakán és a hátán, emellett szexuális erőszak áldozata lett. A gyanúsítottat röviddel azután elfogták, hogy megpróbált elmenekülni a helyszínről.
Az ügyészség szerint a vádlott szándékosan akarta megölni a fiatal nőt, és több sérülést okozott a fején, a nyakán és a kezén. A vádhatóság állítása szerint az áldozat elvesztette az eszméletét, védtelenné vált, ezt követően pedig szexuális erőszak áldozata lett.
A nyomozás során megállapították, hogy az egyik szúrt sérülés visszafordíthatatlan agykárosodást okozott. Klaudia K.-t a toruni városi kórházba szállították, de többé nem nyerte vissza az eszméletét, és 2025. június 27-én belehalt sérüléseibe.
Yomeykert R.-S.-t különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják. Az ügyészek szerint a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok alátámasztják a vádat, amely akár életfogytiglani szabadságvesztéssel is büntethető. A férfi a gyanúsítotti kihallgatása során nem volt hajlandó válaszolni a vádakkal kapcsolatos kérdésekre. Később igazságügyi pszichiátriai megfigyelés alá helyezték.
A szakértők egyhangúlag arra a következtetésre jutottak, hogy a feltételezett bűncselekmények idején beszámítható volt, tisztában volt cselekményei jelentőségével, és képes volt irányítani a viselkedését.
A vádirat egy másik, 2025 áprilisában történt esetet is a vádlott terhére ró. Az ügyészek szerint egy toruni lakost megfenyegetett: egy lakásban késsel hadonászott a férfi felé, majd később, amikor meglátta őt az ablakban, az utcáról torokelvágást imitáló mozdulatot tett.
Klaudia K. meggyilkolása hatalmas felháborodást váltott ki Torunban és Lengyelország más részein is. Halála után több tízezer ember vett részt azon a néma felvonuláson, amelyet a fiatal nő emlékére szerveztek.