Már számolnak a migránstábor költségeivel: milliárdokba kerülhet a paktum végrehajtása

Habár Magyar Péter következesen tagadta, Ursula von der Leyen kijelentései után egyértelművé vált, hogy Magyarországnak is végre kell hajtania az uniós migrációs paktum előírásait. A hamarosan hatályba lépő szabályok szerint az országnak 7716 férőhelyes határeljárási kapacitást kell biztosítania. A Lakmusz által is ismertetett adatok alapján ez a második legnagyobb ilyen rendszer lenne az Európai Unióban. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy Magyarországon az unió egyik legnagyobb migránstáborát kellene létrehozni. Az Ellenpont a nyilvánosan elérhető adatok alapján annak járt utána, mekkora terhet jelenthet ez a magyar adófizetőknek.
Már számolnak a migránstábor költségeivel
Az Ellenpont szerint ugyan nem lehet minden költséggel előre számolni, de a legfontosabb tételek alapján így is jól látszik, mekkora összegről lehet szó.
Becslésük szerint egy 7716 férőhelyes migránstábor működtetése évente akár 12–13 milliárd forintba is kerülhet, és ez csak a minimálisan kalkulálható kiadásokat tartalmazza.
A számításokhoz az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának és a Sphere szervezet ajánlásait vették alapul. Ezek szerint a fűtési időszakban egy ember számára legalább 4,5–5,5 négyzetméter lakóteret kell biztosítani. Egy öttagú migránscsalád elhelyezéséhez pedig minimum 17,5 négyzetméteres lakóegység szükséges.
A lap arról is ír, hogy a migránsok elhelyezésére nemzetközi szinten két megoldás terjedt el. Az egyik a sürgősségi sátortábor, amely szabványos családi sátrakból áll. Mivel egy sátor öt ember befogadására alkalmas, a 7716 férőhely biztosításához 1544 darabra lenne szükség. A számításaik szerint egy ilyen sátor ára körülbelül 480 dollár, vagyis nagyjából 147 ezer forint.
Ez azt jelenti, hogy csak a sátrak beszerzése közel 227 millió forintos költséget jelentene.
A másik lehetőség a moduláris házak alkalmazása. Az Ellenpont becslése szerint egy ötfős lakóegység ára mintegy 614 ezer forint, így a szükséges 1544 darab beszerzése már közel 950 millió forintos kiadást jelentene. A költségek azonban itt nem érnek véget. A nemzetközi előírások alapján minden húsz emberre legalább egy WC-t és egy zuhanyzót kell biztosítani, ezért több száz vizesblokk kialakítására lenne szükség.
A szükséges szaniterkonténerek beszerzését az Ellenpont mintegy 539 millió forintra becsülte.
Emellett csak a tábori ágyak ára meghaladná a 154 millió forintot. A tábor működéséhez külön kiszolgáló létesítményekre is szükség lenne, köztük raktárakra, konyhai egységekre, egészségügyi központokra, logisztikai bázisokra, valamint adminisztrációs és biztonsági központokra. Az Ellenpont számításai szerint ezek költsége közel 50 millió forintot tehet ki.
Az Ellenpont szerint a tábor számára nagy területet kellene kijelölni, amelyet a szabályoknak megfelelően körbe is kellene keríteni.
Egy ekkora létesítmény körülhatárolása NATO-kerítéssel a becslések szerint 20–40 millió forintba kerülhet.
Komoly kiadást jelentene az infrastruktúra kiépítése is. Mivel egyelőre nem ismert a leendő helyszín, az út- és közműfejlesztések költségeit nem lehet pontosan meghatározni. Az Ellenpont a villamosenergia-ellátásnál dízelgenerátorokkal számolt, amelyek telepítése mintegy 50 millió forinttól indulhat, miközben működtetésük havonta több tízmillió forintba kerülhet.
A becslés szerint csak a fűtés több mint 1,1 milliárd forintot emészthetne fel egy szezon alatt, a szükséges rendszer kiépítése pedig további másfél milliárd forintos tétel lehet.
Az egyik legnagyobb kiadást az étkeztetés jelentené: egy 7716 férőhelyes tábor éves élelmezése meghaladhatja a 7,3 milliárd forintot. Emellett a víz- és csatornadíj több mint 81 millió forintba kerülhet évente, míg a ruhák és ágyneműk rendszeres mosása további százmilliós nagyságrendű költséget jelentene.
Az Ellenpont a gyógyszerek és az alapvető egészségügyi ellátás várható költségeit is figyelembe vette a számításai során – erről elemzésükben részletesen olvashat.
Az Ellenpont becslése alapján már a tábor létrehozása is milliárdos kiadást jelenthet, a főbb tételek a következők:
- szállások kialakítása: 227 millió és 948 millió forint közötti összeg, az alkalmazott elhelyezési formától függően;
- WC- és zuhanykonténerek beszerzése: 539 millió forint;
- tábori ágyak beszerzése: 154 millió forint;
- áramhálózat kiépítése: 50 millió forint;
- víz- és szennyvízhálózat kiépítése: 1,5 milliárd forint;
- sátrak és csarnokok felállítása: közel 50 millió forint;
- a terület körbekerítése: legalább 20 millió forint.
A tábor felépítése után is milliárdokba kerülne a fenntartás. Az éves működtetés legnagyobb kiadásai ezek lehetnek:
- fűtés: több mint 1,1 milliárd forint;
- étkeztetés: több mint 7,3 milliárd forint;
- víz- és csatornadíj: több mint 81 millió forint;
- mosatás: több mint 123 millió forint évente;
- áramellátás: hozzávetőleg 600 millió forint;
- gyógyszerek és egészségügyi ellátás: közel 926 millió forint;
- biztonsági szolgálat fenntartása: több mint 2 milliárd forint.
Az összesítés szerint a tábor létrehozása 2,5–3,3 milliárd forintba kerülhet, míg az éves működtetés költsége legalább 12,2 milliárd forintra rúghat. Az Ellenpont szerint ráadásul a végösszeg ennél magasabb is lehet.
A migrációs paktum végrehajtása ellentétes lehet Magyarország Alaptörvényével