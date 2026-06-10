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Már számolnak a migránstábor költségeivel: milliárdokba kerülhet a paktum végrehajtása

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Brutális összegekbe kerülhet egy migránstábor felépítése és működtetése Magyarországon, ha életbe lépnek az uniós migrációs paktum előírásai. Az Ellenpont számításai szerint egy 7716 férőhelyes migránstábor létrehozása akár 3,3 milliárd forintot is felemészthet, az éves fenntartási költség pedig meghaladhatja a 12 milliárd forintot. A becslések ráadásul csak a jelenleg ismert és előre kalkulálható tételekkel számolnak, így a végösszeg ennél jóval magasabb is lehet.
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migránstáborillegális bevándorlásUrsula von der LeyenMagyar Pétermigrációs paktum

Habár Magyar Péter következesen tagadta, Ursula von der Leyen kijelentései után egyértelművé vált, hogy Magyarországnak is végre kell hajtania az uniós migrációs paktum előírásait. A hamarosan hatályba lépő szabályok szerint az országnak 7716 férőhelyes határeljárási kapacitást kell biztosítania. A Lakmusz által is ismertetett adatok alapján ez a második legnagyobb ilyen rendszer lenne az Európai Unióban. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy Magyarországon az unió egyik legnagyobb migránstáborát kellene létrehozni. Az Ellenpont a nyilvánosan elérhető adatok alapján annak járt utána, mekkora terhet jelenthet ez a magyar adófizetőknek.

Egy 7716 férőhelyes migránstábor éves fenntartása akár 12–13 milliárd forintba is kerülhet Fotó: AFP
Egy 7716 férőhelyes migránstábor éves fenntartása akár 12–13 milliárd forintba is kerülhet Fotó: AFP

Már számolnak a migránstábor költségeivel

Az Ellenpont szerint ugyan nem lehet minden költséggel előre számolni, de a legfontosabb tételek alapján így is jól látszik, mekkora összegről lehet szó. 

Becslésük szerint egy 7716 férőhelyes migránstábor működtetése évente akár 12–13 milliárd forintba is kerülhet, és ez csak a minimálisan kalkulálható kiadásokat tartalmazza.

A számításokhoz az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának és a Sphere szervezet ajánlásait vették alapul. Ezek szerint a fűtési időszakban egy ember számára legalább 4,5–5,5 négyzetméter lakóteret kell biztosítani. Egy öttagú migránscsalád elhelyezéséhez pedig minimum 17,5 négyzetméteres lakóegység szükséges.

A young woman as seen walking in the camp wearing the traditional muslim abaya. Inside the new Refugee camp in Samos island that has been created in Greece with the support of the EU, as it is the first EU-funded closed controlled facility, the new Samos RIC ( Reception and Identification center) as Europe will spend 276 million euros of EU money for new camps on the islands of Samos, Lesbos, Chios, Kos and Leros . Daily life in the new migrant camp with the prefabricated houses, a closed controlled facility where people can enter only by using their card in addition to their biometrical fingerprint. The new camp can host up to 3500 people split in 8 different main areas according to the group category or ethnicity and there is also a prison like detention facility. On September 21 the authorities moved all the remaining people from the former camp located in Vathi - Samos to the new one without any problems and resistance. Building and additional work is still in process. Police and private security do a screening - security check before entering in the camp. Right now 283 people are located in the new facility that was officially opened a few days ago with European representation. In the camp operate some NGO like euro relief, msf nearby, in addition to IOM and UNHCR. After the relocation asylum seekers complained about the lack of shadow, the quality of food and the distance from the town. The camp has residents from Syria, Iraq, Afghanistan, Somalia and other African countries. The official name is the Closed Controlled Access Center of Samos, run by the Greek government from the Ministry of Migration &amp; Asylum. Zervou, Samos Island, Greece on September 23, 2021 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Egy ötfős migránscsalád számára legalább 17,5 négyzetméteres lakóhelyet kell kialakítani Fotó: AFP

A lap arról is ír, hogy a migránsok elhelyezésére nemzetközi szinten két megoldás terjedt el. Az egyik a sürgősségi sátortábor, amely szabványos családi sátrakból áll. Mivel egy sátor öt ember befogadására alkalmas, a 7716 férőhely biztosításához 1544 darabra lenne szükség. A számításaik szerint egy ilyen sátor ára körülbelül 480 dollár, vagyis nagyjából 147 ezer forint. 

Ez azt jelenti, hogy csak a sátrak beszerzése közel 227 millió forintos költséget jelentene.

A másik lehetőség a moduláris házak alkalmazása. Az Ellenpont becslése szerint egy ötfős lakóegység ára mintegy 614 ezer forint, így a szükséges 1544 darab beszerzése már közel 950 millió forintos kiadást jelentene. A költségek azonban itt nem érnek véget. A nemzetközi előírások alapján minden húsz emberre legalább egy WC-t és egy zuhanyzót kell biztosítani, ezért több száz vizesblokk kialakítására lenne szükség.

A szükséges szaniterkonténerek beszerzését az Ellenpont mintegy 539 millió forintra becsülte. 

Emellett csak a tábori ágyak ára meghaladná a 154 millió forintot. A tábor működéséhez külön kiszolgáló létesítményekre is szükség lenne, köztük raktárakra, konyhai egységekre, egészségügyi központokra, logisztikai bázisokra, valamint adminisztrációs és biztonsági központokra. Az Ellenpont számításai szerint ezek költsége közel 50 millió forintot tehet ki.

Egy ötfős moduláris lakóegység ára jelenlegi árfolyamon mintegy 614 ezer forint
Egy ötfős moduláris lakóegység ára jelenlegi árfolyamon mintegy 614 ezer forint Fotó: AFP

Az Ellenpont szerint a tábor számára nagy területet kellene kijelölni, amelyet a szabályoknak megfelelően körbe is kellene keríteni. 

Egy ekkora létesítmény körülhatárolása NATO-kerítéssel a becslések szerint 20–40 millió forintba kerülhet.

Komoly kiadást jelentene az infrastruktúra kiépítése is. Mivel egyelőre nem ismert a leendő helyszín, az út- és közműfejlesztések költségeit nem lehet pontosan meghatározni. Az Ellenpont a villamosenergia-ellátásnál dízelgenerátorokkal számolt, amelyek telepítése mintegy 50 millió forinttól indulhat, miközben működtetésük havonta több tízmillió forintba kerülhet.

A becslés szerint csak a fűtés több mint 1,1 milliárd forintot emészthetne fel egy szezon alatt, a szükséges rendszer kiépítése pedig további másfél milliárd forintos tétel lehet. 

Az egyik legnagyobb kiadást az étkeztetés jelentené: egy 7716 férőhelyes tábor éves élelmezése meghaladhatja a 7,3 milliárd forintot. Emellett a víz- és csatornadíj több mint 81 millió forintba kerülhet évente, míg a ruhák és ágyneműk rendszeres mosása további százmilliós nagyságrendű költséget jelentene.

Az Ellenpont a gyógyszerek és az alapvető egészségügyi ellátás várható költségeit is figyelembe vette a számításai során – erről elemzésükben részletesen olvashat

Egy 7716 férőhelyes tábor éves élelmezési költsége meghaladhatja a 7,3 milliárd forintot
Egy 7716 férőhelyes tábor éves élelmezése meghaladhatja a 7,3 milliárd forintot Fotó: AFP

Az Ellenpont becslése alapján már a tábor létrehozása is milliárdos kiadást jelenthet, a főbb tételek a következők:

  • szállások kialakítása: 227 millió és 948 millió forint közötti összeg, az alkalmazott elhelyezési formától függően;
  • WC- és zuhanykonténerek beszerzése: 539 millió forint;
  • tábori ágyak beszerzése: 154 millió forint;
  • áramhálózat kiépítése: 50 millió forint;
  • víz- és szennyvízhálózat kiépítése: 1,5 milliárd forint;
  • sátrak és csarnokok felállítása: közel 50 millió forint;
  • a terület körbekerítése: legalább 20 millió forint.

A tábor felépítése után is milliárdokba kerülne a fenntartás. Az éves működtetés legnagyobb kiadásai ezek lehetnek:

  • fűtés: több mint 1,1 milliárd forint;
  • étkeztetés: több mint 7,3 milliárd forint;
  • víz- és csatornadíj: több mint 81 millió forint; 
  • mosatás: több mint 123 millió forint évente;
  • áramellátás: hozzávetőleg 600 millió forint;
  • gyógyszerek és egészségügyi ellátás: közel 926 millió forint;
  • biztonsági szolgálat fenntartása: több mint 2 milliárd forint.

Az összesítés szerint a tábor létrehozása 2,5–3,3 milliárd forintba kerülhet, míg az éves működtetés költsége legalább 12,2 milliárd forintra rúghat. Az Ellenpont szerint ráadásul a végösszeg ennél magasabb is lehet.

A migrációs paktum végrehajtása ellentétes lehet Magyarország Alaptörvényével

 

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