Már számolnak a migránstábor költségeivel: milliárdokba kerülhet a paktum végrehajtása

Habár Magyar Péter következesen tagadta, Ursula von der Leyen kijelentései után egyértelművé vált, hogy Magyarországnak is végre kell hajtania az uniós migrációs paktum előírásait. A hamarosan hatályba lépő szabályok szerint az országnak 7716 férőhelyes határeljárási kapacitást kell biztosítania. A Lakmusz által is ismertetett adatok alapján ez a második legnagyobb ilyen rendszer lenne az Európai Unióban. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy Magyarországon az unió egyik legnagyobb migránstáborát kellene létrehozni. Az Ellenpont a nyilvánosan elérhető adatok alapján annak járt utána, mekkora terhet jelenthet ez a magyar adófizetőknek.

Egy 7716 férőhelyes migránstábor éves fenntartása akár 12–13 milliárd forintba is kerülhet Fotó: AFP

Már számolnak a migránstábor költségeivel

Az Ellenpont szerint ugyan nem lehet minden költséggel előre számolni, de a legfontosabb tételek alapján így is jól látszik, mekkora összegről lehet szó.

Becslésük szerint egy 7716 férőhelyes migránstábor működtetése évente akár 12–13 milliárd forintba is kerülhet, és ez csak a minimálisan kalkulálható kiadásokat tartalmazza.

A számításokhoz az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának és a Sphere szervezet ajánlásait vették alapul. Ezek szerint a fűtési időszakban egy ember számára legalább 4,5–5,5 négyzetméter lakóteret kell biztosítani. Egy öttagú migránscsalád elhelyezéséhez pedig minimum 17,5 négyzetméteres lakóegység szükséges.

Egy ötfős migránscsalád számára legalább 17,5 négyzetméteres lakóhelyet kell kialakítani Fotó: AFP

A lap arról is ír, hogy a migránsok elhelyezésére nemzetközi szinten két megoldás terjedt el. Az egyik a sürgősségi sátortábor, amely szabványos családi sátrakból áll. Mivel egy sátor öt ember befogadására alkalmas, a 7716 férőhely biztosításához 1544 darabra lenne szükség. A számításaik szerint egy ilyen sátor ára körülbelül 480 dollár, vagyis nagyjából 147 ezer forint.

Ez azt jelenti, hogy csak a sátrak beszerzése közel 227 millió forintos költséget jelentene.

A másik lehetőség a moduláris házak alkalmazása. Az Ellenpont becslése szerint egy ötfős lakóegység ára mintegy 614 ezer forint, így a szükséges 1544 darab beszerzése már közel 950 millió forintos kiadást jelentene. A költségek azonban itt nem érnek véget. A nemzetközi előírások alapján minden húsz emberre legalább egy WC-t és egy zuhanyzót kell biztosítani, ezért több száz vizesblokk kialakítására lenne szükség.

A szükséges szaniterkonténerek beszerzését az Ellenpont mintegy 539 millió forintra becsülte.

Emellett csak a tábori ágyak ára meghaladná a 154 millió forintot. A tábor működéséhez külön kiszolgáló létesítményekre is szükség lenne, köztük raktárakra, konyhai egységekre, egészségügyi központokra, logisztikai bázisokra, valamint adminisztrációs és biztonsági központokra. Az Ellenpont számításai szerint ezek költsége közel 50 millió forintot tehet ki.