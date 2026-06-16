Komoly bajban a spanyol miniszterelnök: a legközelebbi embereit is utolérte az igazságszolgáltatás

Nehéz hét elé néz Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, miután feleségének és elődjének is meg kell jelennie a bíróság előtt. Az elmúlt időszakban több, a kormányhoz és a Spanyol Szocialista Munkáspárthoz köthető vizsgálat is indult. Az ellenzék előrehozott választásokat követel, Sánchez azonban kitart amellett, hogy kitölti mandátumát és újra indul a jövő évi parlamenti választáson – számolt be róla a The Guardian.

A miniszterelnök teljes környezet korrupciós vádak miatt kerül bíróság elé

Fotó: AFP

Sánchez 2018-ban azzal az ígérettel került hatalomra, hogy véget vet a korrupciónak, ám azóta családját, pártját és kormányát is botrányok sora övezte. Feleségét, Begona Gómezt hétfő délutánra idézte be a bíróság, akit sikkasztással, befolyással üzérkedéssel, korrupcióval és hűtlen kezelésével vádoltak meg. A vád szerint a miniszterelnök feleségeként befolyását arra használta fel, hogy megszerezzen egy pozíciót a madridi Complutense Egyetemen, valamint közpénzeket és személyes kapcsolatait saját érdekeinek előmozdítására használta fel. Az ügyben eljáró Juan Carlos Peinado bíró vádat emelt Gómez személyi asszisztense, Cristina Álvarez, valamint Juan Carlos Barrabés üzletember ellen is. Gómez, Álvarez és Barrabés egyaránt tagadják a jogsértéseket.

Sánchez miniszterelnök többször is alaptalannak és politikai indíttatású lejárató kampánynak nevezte a felesége elleni ügyet és nyíltan megkérdőjelezte az igazságszolgáltatás egyes tagjainak pártatlanságát.

A kormányfő testvére, David Sánchez egy másik ügyben áll bíróság előtt feltételezett befolyással üzérkedés miatt. A vád szerint a délnyugat-spanyolországi Badajoz városának szocialista vezetésű önkormányzata 2017 júliusában kifejezetten számára létrehozott állást adott neki a zenei konzervatóriumok koordinátoraként. David Sánchez is tagadja a vádakat, de ha bűnösnek ítélik akár hároméves börtönbüntetés is várhat rá. A miniszterelnök két korábbi közeli munkatársát azzal vádolják, hogy közbeszerzési szerződésekből származó kenőpénzeket fogadtak el.

A legnagyobb politikai vihart azonban az okozta, hogy múlt hónapban a korábbi szocialista miniszterelnök, José Luis Rodríguez Zapatero – a spanyol baloldal ikonikus alakja – ellen is vizsgálat indult befolyással üzérkedés és más feltételezett bűncselekmények miatt. Zapaterónak szerdán kell vallomást tennie Spanyolország legfelsőbb bírósága előtt. A vizsgálat a spanyol Plus Ultra légitársaság 2021 márciusában kapott 53 millió eurós állami mentőcsomagjával kapcsolatos nyomozás része. Az ügyészek azt vizsgálják, hogy a vállalat megfelelően használta-e fel a kormány által jóváhagyott közpénzt, míg a korrupcióellenes rendőrség azt ellenőrzi, hogy a légitársaság a mentőcsomagból származó pénzt pénzmosásra használta-e fel.

Az ügy múlt héten újabb fordulatot vett, amikor a bíróság bejelentette, hogy Zapatero ellen adócsalás és csempészet gyanúja miatt is vizsgálat indult, miután a rendőrség a Plus Ultra-üggyel összefüggésben végzett házkutatás során több mint 1,3 millió euró értékű ékszert talált az irodájában lévő széfben.

A volt miniszterelnök tagadta a jogsértéseket. A Néppárt előrehozott választások kiírását követeli, a miniszterelnök azonban elutasította a követelést, és kijelentette, hogy folytatja a munkát, valamint indul a jövő évre tervezett parlamenti választáson. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a közvélemény-kutatások szerint a konzervatív Néppárt elsöprő eredményre készül, míg Pedro Sánchez szocialistái történelmi vereségre számíthatnak.