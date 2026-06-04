Sokkoló beismerés: az osztrák minisztérium nem tudja, mire költöttek el százmilliókat

A botrányos ügyre Katayun Pracher-Hilander, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) képviselőjének kérdései derítettek fényt. A minisztérium válasza szerint összesen 188,4 millió önellenőrző tesztet szereztek be mintegy 262,5 millió euró értékben, ugyanakkor a termékek pontos megnevezéséről nem áll rendelkezésre adat. A tárca azzal indokolta ezt, hogy az információk összegyűjtése „aránytalanul nagy adminisztratív terhet” jelentene, írta az Exxpress.

Katayun Pracher-Hilander (Forrás: Topf Thomas / parlament.gv.at)

A minisztérium mossa kezeit

A történet azért is különösen kínos, mert az osztrák Számvevőszék már 2023-ban arra figyelmeztetett, hogy az egészségügyi minisztérium nem rendelkezik teljes körű és megfelelő minőségű adatokkal a járvány alatti tesztelésekről.

A jelentés szerint az ország legalább 5,2 milliárd eurót költött Covid-tesztekre 2022 végéig.

Ausztria a világ egyik legtöbbet tesztelő országa volt a pandémia idején

Az egy főre jutó tesztek száma többszörösen meghaladta a németországi szintet. A számvevőszék szerint csak Bécsben mintegy négymillió tesztkészlet maradt felhasználatlanul vagy kiértékeletlenül, ami körülbelül 20 millió eurós veszteséget okozott.

Az ügyet tovább árnyalják azok a tudományos és politikai viták, amelyek a járvány alatt alkalmazott tesztelési rendszer megbízhatóságáról szóltak. Az elmúlt években több kutatás és szakértő is megkérdőjelezte, hogy a pozitív PCR-tesztek automatikusan fertőzést jelentettek-e, miközben a járványügyi intézkedések jelentős részét ezekre az adatokra alapozták.

Az osztrák ellenzék szerint elfogadhatatlan, hogy több százmillió euró közpénz elköltése után a kormányzat nem tud pontos elszámolást adni arról, milyen termékeket vásároltak. A vita várhatóan a következő hónapokban is folytatódik, mivel egyre több részlet kerül napvilágra a pandémia idején kötött szerződésekről és beszerzésekről.

