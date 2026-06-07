Merz kemény üzenetet küldött Szerbiának – mutatjuk, miről

Évekig tartó tétlenség után hirtelen mozgásba lendült az Európai Unió bővítése. A Montenegróban tartott csúcstalálkozón az uniós vezetők egyértelművé tették, hogy az új tagok felvétele jelentősen felgyorsulhat. A Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen történelmi pillanatról beszélt, szerinte Montenegró akár már 2028-ban csatlakozhat az EU-hoz és nem sokkal később Albánia is követheti – számolt be róla az Exxpress.

Montenegró akár már 2028-ban az Európai Unió tagja lehet

Fotó: AFP

Annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyék a csatlakozást, az EU jelentős beruházásokat tervez a tagjelölt országokban. Már 675 millió eurót kifizettek számukra és további 540 millió euró folyósítása van tervben. A csúcstalálkozó egyik legemlékezetesebb megszólalása Albánia miniszterelnökétől, Edi Ramától hangzott el. Arra a kérdésre, hogy mikor csatlakozik országa az EU-hoz, tömören így válaszolt:

Három dolog van az életben, amelyről nem lehet előrejelzést adni: Isten, szex és az EU.

A tréfás megjegyzés ellenére a csúcstalálkozó üzenete egyértelmű volt: több mint 20 év várakozás után Brüsszel végre közelebb akarja hozni a Nyugat-Balkánt Európához. António Costa, az Európai Tanács elnöke a héten Szarajevóban úgy fogalmazott: az EU elkötelezettsége a Nyugat-Balkán iránt valós, és ugyanilyen valós az uniós bővítés lehetősége is. Szerinte a folyamat nemcsak politikai cél, hanem Európa stratégiai érdeke is, különösen annak fényében, hogy Oroszország és Kína egyre nagyobb befolyásra törekszik a térségben.

Montenegró áll a legközelebb a tagsághoz

Montenegró esetében tart a csatlakozási folyamat a legelőrébb, ugyanis a tárgyalási fejezetek nagy részét már megnyitották, az ország tagja a NATO-nak és már régóta az eurót használja fizetőeszközként (bár formálisan nem tagja az eurózónának). Ezek mentén Brüsszelben is egyre gyakrabban kerül elő az a politikai cél, hogy az ország 2028 körül lezárhatja a csatlakozási folyamatot, ha a reformok nem lassulnak.

Christian Stocker osztrák kancellár optimistán nyilatkozott. Szerinte az EU-n belüli hangulat egyértelműen pozitív irányba fordult és Montenegró 2028-as uniós csatlakozása ugyan nagyon szoros határidőt jelent, de a cél elérése korántsem lehetetlen.

Ausztria számára a térség különösen fontos, mivel több mint 550 000 ember él az országban, akik balkáni gyökerekkel rendelkeznek.

Földrajzilag, gazdaságilag és biztonságpolitikai szempontból a régió egyértelműen az Európai Unióhoz tartozik – hangsúlyozta az ÖVP politikusa.