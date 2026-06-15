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Nagy-Britannia

Meglepő szigorítás készül, eltűnhetnek a fiatalok a közösségi oldalakról

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Radikális lépésre szánta el magát a brit kormány: Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy a 16 év alatti fiatalok nem használhatják majd a legnagyobb közösségimédia-platformokat. A döntés heves vitát váltott ki: gyermekvédelmi szervezetek történelmi áttörésről beszélnek, míg jogvédők szerint a tiltás nem oldja meg a valódi problémát.
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Nagy-Britanniabetiltgyermekvédelemfiatalközösségi média

A brit kormányfő szerint a cél a fiatalok védelme az online tér káros hatásaitól, különösen az addiktív algoritmusoktól és a veszélyes tartalmaktól. A szabályozás részleteit még dolgozzák ki, de az már biztosnak tűnik, hogy a legnagyobb közösségi oldalak érintettek lesznek, írja a Sky News.

Nagy-Britannia
Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke (Fotó: AFP/Carlos Jasso)

A gyermekvédelemmel foglalkozó NSPCC üdvözölte a döntést. A szervezet vezetője, Chris Sherwood úgy fogalmazott:

Ez győzelem a gyermekeknek és a szülőknek, valamint mindazoknak, akik hosszú ideje harcolnak a gyermekek jobb online védelméért.

Szerinte a technológiai óriások túl nagy hozzáférést kaptak a fiatalokhoz, miközben platformjaik súlyos károkat okoznak a gyerekeknek. Ugyanakkor figyelmeztetett: önmagában a tiltás nem lesz elegendő.

Ausztrália példája megmutatta, hogy a tiltások önmagukban nem védenek meg minden gyermeket, egyes fiatalok mindig ki fognak csúszni a hálón

– mondta Sherwood, aki szerint szigorú életkor-ellenőrzésre és hatékony szabályozásra lesz szükség. Az Amnesty International brit szervezete viszont élesen bírálta a tervet. Kerry Moscogiuri ügyvezető igazgató szerint a kormány ugyan felismerte a problémát, de rossz megoldást választott.

A probléma nem az, hogy a gyerekek jelen vannak a közösségi médiában, hanem az, hogy a közösségi platformokat eleve veszélyesre tervezték

– hangsúlyozta.

Ausztrália világelsőként vezette be azt a jogszabályt, amely megtiltja a 16 év alatti gyerekeknek a közösségi média használatát. Anthony Albanese, Ausztrália miniszterelnöke üdvözölte Keir Starmer bejelentését.

A technológiai cégek nem hagyták szó nélkül a bejelentést

A YouTube közölte: évek óta dolgoznak olyan életkornak megfelelő védelmi rendszereken, amelyek biztonságosabbá teszik a platform használatát a fiatalok számára. A vállalat szerint az általános tiltás inkább kevésbé biztonságos oldalak felé terelheti a gyerekeket.

A Snapchat is arra figyelmeztetett, hogy a fiatalok jelentős része családtagjaival és barátaival tartja a kapcsolatot az alkalmazáson keresztül, ezért a teljes tiltás akár veszélyesebb platformok felé is terelheti őket.

Reform UK leader Nigel Farage speaks inside the Dam Bar & Grill in St Helens, north west England on May 8, 2026, as votes continue to be counted following local elections. Nigel Farage, leader of the Britain's hard-right nationalist Reform UK party, vowed Friday it was "here to stay" after winning hundreds of seats in local polls. (Photo by PETER POWELL / AFP)
Nigel Farage, a Reform UK vezetője (Fotó: AFP/Peter Powell)

A politika is reagált

A brit belpolitikában is komoly hullámokat vert a döntés. A konzervatívok szerint „szégyen”, hogy a munkáspárti kormány csak most jutott el idáig, míg a liberális demokraták úgy vélik, a tervezett intézkedések nem elég hatékonyak.

Nigel Farage, a Reform UK vezetője szerint a tiltás könnyen kijátszható lesz VPN-szolgáltatásokkal, és szerinte a valódi megoldást inkább korlátozott funkciójú gyermektelefonok jelenthetnék.

A brit kormány az ausztrál modellt követné, ahol már korábban bejelentették a közösségi média korhatáros korlátozását. Londonban most azt ígérik: a következő hónapokban részletes szabályozás készül a fiatalkorúak online védelméről.

 

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