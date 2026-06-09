Súlyos belső lázadás: saját emberei fordultak a miniszterelnök ellen

Keir Starmer kormányának belső egysége került veszélybe, amikor hétfőn 137 munkáspárti képviselő (vagyis a párt 402 fős parlamenti frakciójának több mint egyharmada) aláírta azt a dokumentumot, amely követeli, hogy Nagy-Britannia azonnal szakítsa meg a kereskedelmi kapcsolatokata Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben található izraeli telepekkel – számol be róla a Reuters hírügynökség.

Nagy-Britannia kormánypárti képviselőinek harmada megszakítaná a kereskedelmi kapcsolatokat az izraeli telepesekkel (Illusztráció, forrás: Middle East Images via AFP)

A levél szerint „sürgősen szükség van a felelősségre vonásra és konkrét következményekre” az izraeli telepesek tevékenysége miatt, a kereskedelmi tilalom pedig a „létfontosságú következő lépés” lenne.

A brit miniszterelnök kényes egyensúlyozásra kényszerül: egyfelől Nagy-Britannia hagyományosan Izrael és az Egyesült Államok egyik legközelebbi és legfontosabb szövetségese, másfelől azonban saját pártjának radikálisabb szárnya folyamatosan keményebb fellépést sürget Jeruzsálemmel szemben.

A Munkáspárt balszárnya a 2024. októberi gázai események óta felerősítette Izrael-ellenes retorikáját, ami mára a brit külpolitikát is befolyásoló tényezővé vált.

A brit külügyminisztérium szóvivője bár közvetlenül nem kommentálta a képviselői levelet, hangsúlyozta, hogy London „határozottan és ismételten elítélte a telepesek erőszakoskodását és az illegális települések bővítését”. A kormány felszólította az izraeli hatóságokat, hogy lépjenek fel a feszültséget szító csoportokkal szemben.

Több barátságtalan lépést is tett Nagy-Britannia

Nagy-Britannia Starmer vezetése alatt már több barátságtalan intézkedést is hozott Izraellel kapcsolatban. Tavaly májusban David Lammy akkori külügyminiszter bejelentette, hogy felfüggesztik a szabadkereskedelmi tárgyalásokat Izraellel, és ugyanerre a sorsra jutottak bizonyos fegyverexport-engedélyek is.

Emellett London (többek között Kanadához, Ausztráliához és Új-Zélandhoz hasonlóan) tavaly júniusban szankciókat vezetett be két jobboldali izraeli miniszter, Itamar Ben-Gvir és Bezalel Szmotrics ellen. A két minisztert néhány héttel a britek lépése után, az uniós tagállamok közül elsőként Szlovénia is kitiltotta.

A döntést azzal indokolták, hogy a két izraeli politikus „szélsőséges erőszakra buzdít” és „súlyosan megsérti a palesztinok emberi jogait”, illetve „népirtó jellegű kijelentéseket” tettek.

Nagy-Britannia ellenezte az E1 néven ismert új telepet is, amely kettészakítaná a Ciszjordániát, és szövetségeseihez csatlakozva arra szólította fel a cégeket, hogy ne pályázzanak a telep építésével kapcsolatos tenderekre, a legfrissebb hírek szerint pedig a Starmer-kormány a szavakon túl konkrét intézkedésekkel is igyekszik eltántorítani a brit cégeket az E1 építésében való részvételtől.