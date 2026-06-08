Milliméterekre a katasztrófa: NATO-gép lőtt le egy orosz térségből érkező drónt

A lett hadsereg közlése szerint egy francia Rafale típusú vadászgép lelőtt egy drónt, amely hétfőn hatolt be Lettország légterébe Oroszország felől. A katonai tájékoztatás szerint az incidens egy NATO-ország elleni újabb légtérsértésnek minősül, amely az északkeleti szövetségi határvidéken egyre gyakoribbá válik, írta a Reuters.

Egy francia Rafale vadászrepülőgép (Fotó: AFP/Sylvain Thomas)

A lett fegyveres erők nem nevezték meg egyértelműen az indító felet, ugyanakkor közölték: a drón „orosz elektromágneses hadviselés következtében” tért el eredeti pályájáról, és így került a balti állam légterébe.

A NATO segített

A hatóságok korábban figyelmeztetést adtak ki Kelet-Lettország lakosai számára, arra kérve őket, hogy maradjanak zárt helyen a légi fenyegetés miatt. A riasztást azt követően oldották fel, hogy a francia vadászgép megsemmisítette az eszközt, ugyanakkor később ismét légiriadót rendeltek el a térségben.

A NATO Baltic Air Policing misszió keretében végrehajtott műveletben a francia Rafale gépek a litvániai Siauliai légibázisról teljesítenek szolgálatot, ahol a balti államok légterének védelmét biztosítják. A misszióban jelenleg román F–16-osok is részt vesznek Litvániában, míg portugál F–16-osok Észtországban állomásoznak.

✈️A French Rafale fighter jet shoots down a drone that entered Latvian airspace earlier today. https://t.co/k5GN9nZqIo pic.twitter.com/Rzh1yV6B6N — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 8, 2026

A balti térségben az elmúlt időszakban több hasonló incidens is történt

Az eset a legújabb a balti térségben fokozott biztonsági aggodalmakat keltő drónbetörések sorozatában. Ez legalább az ötödik ilyen eset, amelyet Lettországban május eleje óta jegyeztek fel, írt erről a The Kyiv Independent.

Az ismételt incidensek politikai vitát váltottak ki Lettországban az ország légvédelmi készültségéről és határbiztonságáról. A vita politikai válsághoz vezetett, amely Evika Silina volt lett miniszterelnök május 14-i lemondásának bejelentésében csúcsosodott ki.

Egyes jelentések szerint az ukrajnai háború következtében megnövekedett dróntevékenység és az elektronikus hadviselés is hozzájárulhat ahhoz, hogy katonai eszközök időnként eltérnek eredeti pályájukról, és NATO-tagállamok légterébe kerülnek.