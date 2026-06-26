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mark rutte

Robbanhat a NATO-csúcs, Putyinnak üzent Rutte

1 órája
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Mark Rutte a július eleji csúcstalálkozóra készülve közvetlenül az orosz elnöknek üzent. Emellett arról is beszélt, hogy az ankarai csúcson várhatóan több milliárd euro értékű, új védelmi szerződések létrejöttét fogják bejelenteni és Ukrajna támogatását is megerősítik.
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mark ruttePutyinnato

 A NATO-tagállamok a jövő hónapban Törökországban tartandó csúcstalálkozón több tízmilliárd dollár értékű védelmi megállapodásokat fognak bejelenteni, emellett hangsúlyozni fogják elkötelezettségüket a védelmi kiadási célok iránt, és megerősítik Ukrajna iránti támogatásukat – jelentette be Mark Rutte, a NATO főtitkára.

Az ankarai NATO-csúcson Volodimir Zelenszkij is részt vesz. A szövetség várhatóan megerősíti Ukrajna támogatását Fotó: JOHN THYS / AFP
Az ankarai NATO-csúcson Volodimir Zelenszkij is részt vesz. A szövetség várhatóan megerősíti Ukrajna támogatását Fotó: JOHN THYS / AFP

A Reuters beszámolója szerint Rutte hangsúlyozta: a találkozó erős üzenet lesz Vlagyimir Putyinnak: a 32 tagállamból álló szövetség készen áll arra, hogy reagáljon bármilyen „ellenünk irányuló ostoba lépésre”.

A főtitkár közvetlenül az orosz elnöknek üzenve ⁠azt mondta, hogy Putyin „nem a kötelezettségvállalásoktól fél, hanem attól, hogy  végrehajtjuk azokat, ​és pontosan ezt tesszük. Meg fogjuk védeni magunkat.”

A NATO-főtitkár hiába könyörgött Trumpnak + videó

Rutte az Atlantic Council politikai intézetben beszélt a washingtoni látogatásának utolsó napján, az ankarai július 7–8-i csúcstalálkozót megelőzően. Az Ankarai NATO-csúcsra készülve Rutte a találkozó témáiról és a szervezet főbb irányvonalairól is beszélt. 

Az évekig tartó alulfinanszírozás után a szövetségesek „úton vannak” afelé, hogy 2035-re elérjék a tavaly megállapodott, a GDP 5%-át kitevő védelmi kiadási célt

 – mondta.

Hozzátette: a szövetségeseknek továbbra is növelniük kell a védelmi ipari termelést az Atlanti-óceán mindkét oldalán, le kell küzdeniük az európai „széttagolt nemzeti védelmi iparokat”, csökkenteniük kell a washingtoni bürokráciát és ösztönözniük kell az innovációt.

Ezen célok elérésének kilátásai „kiválóak”, és a csúcstalálkozón több tízmilliárd dollár értékű új, védelmi célú szerződéseket fognak bejelenteni

 – mondta Rutte.

A főtitkár bizakodóan beszélt a tervekről, amelyek szerinte nem csak a biztonság javulását eredményezhetik.

 Egy védelmi ipari forradalom korai szakaszában vagyunk, amely hozzájárul majd gazdaságaink növekedéséhez” és több százezer munkahelyet fog támogatni 

– mondta.

 Az ankarai csúcstalálkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz. A találkozón a NATO megerősíti Ukrajna támogatását.

Biztonságunk egymással összefonódik

– hangsúlyozta Mark Rutte, hozzátéve: „Ukrajna bebizonyította, hogy Oroszország agressziója nem fog minket eltántorítani.”

Békíteni ment a NATO-főtitkár Trumphoz

Amint arról beszámoltunk, Mark Rutte Trumppal egyeztetett, hogy a NATO-csúcstalálkozó előtt enyhítse a feszültséget Trump és a katonai szövetség között. Trump az elmúlt időszakban többször is kritizálta a NATO-t, azt hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok a rá eső méltányos részesedésnél többet vállal a katonai kiadásokból. Az iráni háború, részben a költségek részben az európai hozzáállás miatt, fokozta az amerikai elnök elégedetlenségét.

 

 

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