Robbanhat a NATO-csúcs, Putyinnak üzent Rutte

A NATO-tagállamok a jövő hónapban Törökországban tartandó csúcstalálkozón több tízmilliárd dollár értékű védelmi megállapodásokat fognak bejelenteni, emellett hangsúlyozni fogják elkötelezettségüket a védelmi kiadási célok iránt, és megerősítik Ukrajna iránti támogatásukat – jelentette be Mark Rutte, a NATO főtitkára.
A Reuters beszámolója szerint Rutte hangsúlyozta: a találkozó erős üzenet lesz Vlagyimir Putyinnak: a 32 tagállamból álló szövetség készen áll arra, hogy reagáljon bármilyen „ellenünk irányuló ostoba lépésre”.
A főtitkár közvetlenül az orosz elnöknek üzenve azt mondta, hogy Putyin „nem a kötelezettségvállalásoktól fél, hanem attól, hogy végrehajtjuk azokat, és pontosan ezt tesszük. Meg fogjuk védeni magunkat.”
Rutte az Atlantic Council politikai intézetben beszélt a washingtoni látogatásának utolsó napján, az ankarai július 7–8-i csúcstalálkozót megelőzően. Az Ankarai NATO-csúcsra készülve Rutte a találkozó témáiról és a szervezet főbb irányvonalairól is beszélt.
Az évekig tartó alulfinanszírozás után a szövetségesek „úton vannak” afelé, hogy 2035-re elérjék a tavaly megállapodott, a GDP 5%-át kitevő védelmi kiadási célt
– mondta.
Hozzátette: a szövetségeseknek továbbra is növelniük kell a védelmi ipari termelést az Atlanti-óceán mindkét oldalán, le kell küzdeniük az európai „széttagolt nemzeti védelmi iparokat”, csökkenteniük kell a washingtoni bürokráciát és ösztönözniük kell az innovációt.
Ezen célok elérésének kilátásai „kiválóak”, és a csúcstalálkozón több tízmilliárd dollár értékű új, védelmi célú szerződéseket fognak bejelenteni
– mondta Rutte.
A főtitkár bizakodóan beszélt a tervekről, amelyek szerinte nem csak a biztonság javulását eredményezhetik.
Egy védelmi ipari forradalom korai szakaszában vagyunk, amely hozzájárul majd gazdaságaink növekedéséhez” és több százezer munkahelyet fog támogatni
– mondta.
Az ankarai csúcstalálkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz. A találkozón a NATO megerősíti Ukrajna támogatását.
Biztonságunk egymással összefonódik
– hangsúlyozta Mark Rutte, hozzátéve: „Ukrajna bebizonyította, hogy Oroszország agressziója nem fog minket eltántorítani.”
Békíteni ment a NATO-főtitkár Trumphoz
Amint arról beszámoltunk, Mark Rutte Trumppal egyeztetett, hogy a NATO-csúcstalálkozó előtt enyhítse a feszültséget Trump és a katonai szövetség között. Trump az elmúlt időszakban többször is kritizálta a NATO-t, azt hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok a rá eső méltányos részesedésnél többet vállal a katonai kiadásokból. Az iráni háború, részben a költségek részben az európai hozzáállás miatt, fokozta az amerikai elnök elégedetlenségét.