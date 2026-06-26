Robbanhat a NATO-csúcs, Putyinnak üzent Rutte

Rutte az Atlantic Council politikai intézetben beszélt a washingtoni látogatásának utolsó napján, az ankarai július 7–8-i csúcstalálkozót megelőzően. Az Ankarai NATO-csúcsra készülve Rutte a találkozó témáiról és a szervezet főbb irányvonalairól is beszélt.

Az évekig tartó alulfinanszírozás után a szövetségesek „úton vannak” afelé, hogy 2035-re elérjék a tavaly megállapodott, a GDP 5%-át kitevő védelmi kiadási célt

– mondta.

Hozzátette: a szövetségeseknek továbbra is növelniük kell a védelmi ipari termelést az Atlanti-óceán mindkét oldalán, le kell küzdeniük az európai „széttagolt nemzeti védelmi iparokat”, csökkenteniük kell a washingtoni bürokráciát és ösztönözniük kell az innovációt.

Ezen célok elérésének kilátásai „kiválóak”, és a csúcstalálkozón több tízmilliárd dollár értékű új, védelmi célú szerződéseket fognak bejelenteni

– mondta Rutte.

A főtitkár bizakodóan beszélt a tervekről, amelyek szerinte nem csak a biztonság javulását eredményezhetik.

Egy védelmi ipari forradalom korai szakaszában vagyunk, amely hozzájárul majd gazdaságaink növekedéséhez” és több százezer munkahelyet fog támogatni

– mondta.

Az ankarai csúcstalálkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz. A találkozón a NATO megerősíti Ukrajna támogatását.

Biztonságunk egymással összefonódik

– hangsúlyozta Mark Rutte, hozzátéve: „Ukrajna bebizonyította, hogy Oroszország agressziója nem fog minket eltántorítani.”