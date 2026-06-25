A NATO-főtitkár hiába könyörgött Trumpnak + videó

Nem voltak túl kedvesek hozzánk a legutóbbi kis katonai összecsapásunk során

– mondta Trump a NATO-szövetségesekről, amikor Rutte-val találkozott az Ovális Irodában, megerősítve, hogy úgy érzi, cserbenhagyták az európaiak.

Cserbenhagytak minket. Egyáltalán nem volt szükségünk segítségre ebben a kérdésben. Szó szerint az első héten porig romboltuk (Iránt), de jó lett volna, ha azt mondták volna: »Szeretnénk segíteni«

– mondta az amerikai elnök.

Egy újságíró megkérdezte Trumptól, mit tehetnének az Egyesült Államok legfontosabb szövetségesei, hogy javítsanak a helyzeten.

Csak legyenek hűségesek. Nincs szükségünk a pénzükre – nincs szükségünk semmire. Miénk a világ legerősebb hadserege. Én csak hűséget akarok

– mondta az elnök.

Rutte védelmébe vette a NATO-országokat, és azt hangsúlyozta, hogy a háború alatt 4–5 ezer „amerikai repülőgép szállt fel az európai támaszpontokról”.

Trump második elnöki ciklusát a NATO-szövetségesekkel való feszültségek jellemezték, többek között Grönland ügyében is, amelyet az amerikai elnök annektálással fenyegetett, majd hetekig tartó fenyegetőzés után januárban visszakozott.

Washington egyértelműen jelezte Európának, hogy azt szeretné, ha a kontinensen lévő NATO-szövetségesek átvennék az elsődleges felelősséget saját hagyományos védelmükért, mivel Washington figyelmének középpontja Kína felé fordul

– írta az Euractive.

Ennek részeként a Pentagon már közölte a szövetségesekkel, hogy világszerte csökkenti a NATO-műveletek rendelkezésére álló erőforrások számát. Trump ugyanakkor nem felejtette el megismételte fenyegetését, hogy kilép a 77 éves szövetségből, ezzel tovább fokozva a feszültséget a jövő hónapban Törökországban tartandó NATO-csúcstalálkozó előtt.