A NATO-főtitkár hiába könyörgött Trumpnak + videó

Mark Rutte dicséretekkel próbálta feloldani a NATO körül kialakult feszültséget a Donald Trumppal folytatott találkozója során. Miközben a főtitkár a katonai szövetség mellett érvelt, miközben a Pentagon felülvizsgálja az amerikai katonai jelenlét mértékét Európában – írta az AP News.
Trump többször is kritizálta a NATO-t, azt hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok a rá eső méltányos részesedésnél többet vállal a katonai kiadásokból. Az iráni háború, részben a költségek részben az európai hozzáállás miatt, fokozta az amerikai elnök elégedetlenségét.
Nem voltak túl kedvesek hozzánk a legutóbbi kis katonai összecsapásunk során
– mondta Trump a NATO-szövetségesekről, amikor Rutte-val találkozott az Ovális Irodában, megerősítve, hogy úgy érzi, cserbenhagyták az európaiak.
Cserbenhagytak minket. Egyáltalán nem volt szükségünk segítségre ebben a kérdésben. Szó szerint az első héten porig romboltuk (Iránt), de jó lett volna, ha azt mondták volna: »Szeretnénk segíteni«
– mondta az amerikai elnök.
Egy újságíró megkérdezte Trumptól, mit tehetnének az Egyesült Államok legfontosabb szövetségesei, hogy javítsanak a helyzeten.
Csak legyenek hűségesek. Nincs szükségünk a pénzükre – nincs szükségünk semmire. Miénk a világ legerősebb hadserege. Én csak hűséget akarok
– mondta az elnök.
Rutte védelmébe vette a NATO-országokat, és azt hangsúlyozta, hogy a háború alatt 4–5 ezer „amerikai repülőgép szállt fel az európai támaszpontokról”.
Trump második elnöki ciklusát a NATO-szövetségesekkel való feszültségek jellemezték, többek között Grönland ügyében is, amelyet az amerikai elnök annektálással fenyegetett, majd hetekig tartó fenyegetőzés után januárban visszakozott.
Washington egyértelműen jelezte Európának, hogy azt szeretné, ha a kontinensen lévő NATO-szövetségesek átvennék az elsődleges felelősséget saját hagyományos védelmükért, mivel Washington figyelmének középpontja Kína felé fordul
– írta az Euractive.
Ennek részeként a Pentagon már közölte a szövetségesekkel, hogy világszerte csökkenti a NATO-műveletek rendelkezésére álló erőforrások számát. Trump ugyanakkor nem felejtette el megismételte fenyegetését, hogy kilép a 77 éves szövetségből, ezzel tovább fokozva a feszültséget a jövő hónapban Törökországban tartandó NATO-csúcstalálkozó előtt.
Mark Rutte ennek ellenére bizakodó. A találkozó után újságíróknak azt mondta, hogy Trump „teljes mértékben elkötelezett a NATO-szövetség iránt”, és kijelentette, hogy Washington támadás esetén „mindenképpen” megvédi Európát.