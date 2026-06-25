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A NATO-főtitkár hiába könyörgött Trumpnak + videó

8 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Megnyugtatást akar Mark Rutte Donald Trumptól, amikor a harminckét NATO tagállam július eleji, ankarai csúcstalálkozója előtt az amerikai elnökkel találkozott. Trump azonban nem segített az aggódó főtitkárnak és az európai szövetségeseknek sem, mondván Európa cserbenhagyta Amerikát az iráni háború kezdetén. Emellett továbbra is a NATO-tagállamok közötti aránytalan költségelosztást is nehezményezte.
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Mark Rutte dicséretekkel próbálta feloldani a NATO körül kialakult feszültséget a Donald Trumppal folytatott találkozója során. Miközben a főtitkár a katonai szövetség mellett érvelt, miközben a Pentagon felülvizsgálja az amerikai katonai jelenlét mértékét Európában – írta az AP News.

Donald Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár Fotó: AARON SCHWARTZ / AFP
Donald Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár Fotó: AARON SCHWARTZ / AFP

Trump többször is kritizálta a NATO-t, azt hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok a rá eső méltányos részesedésnél többet vállal a katonai kiadásokból. Az iráni háború, részben a költségek részben az európai hozzáállás miatt, fokozta az amerikai elnök elégedetlenségét. 

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Nem voltak túl kedvesek hozzánk a legutóbbi kis katonai összecsapásunk során

– mondta Trump a NATO-szövetségesekről, amikor Rutte-val találkozott az Ovális Irodában, megerősítve, hogy úgy érzi, cserbenhagyták az európaiak. 

Cserbenhagytak minket. Egyáltalán nem volt szükségünk segítségre ebben a kérdésben. Szó szerint az első héten porig romboltuk (Iránt), de jó lett volna, ha azt mondták volna: »Szeretnénk segíteni«

– mondta az amerikai elnök.

Egy újságíró megkérdezte Trumptól, mit tehetnének az Egyesült Államok legfontosabb szövetségesei, hogy javítsanak a helyzeten.

Csak legyenek hűségesek. Nincs szükségünk a pénzükre – nincs szükségünk semmire. Miénk a világ legerősebb hadserege. Én csak hűséget akarok

– mondta az elnök.

Rutte védelmébe vette a NATO-országokat, és azt hangsúlyozta, hogy a háború alatt 4–5 ezer „amerikai repülőgép szállt fel az európai támaszpontokról”.

Trump második elnöki ciklusát a NATO-szövetségesekkel való feszültségek jellemezték, többek között Grönland ügyében is, amelyet az amerikai elnök annektálással fenyegetett, majd hetekig tartó fenyegetőzés után januárban visszakozott.

Washington egyértelműen jelezte Európának, hogy azt szeretné, ha a kontinensen lévő NATO-szövetségesek átvennék az elsődleges felelősséget saját hagyományos védelmükért, mivel Washington figyelmének középpontja Kína felé fordul

– írta az Euractive. 

Ennek részeként a Pentagon már közölte a szövetségesekkel, hogy világszerte csökkenti a NATO-műveletek rendelkezésére álló erőforrások számát. Trump ugyanakkor nem felejtette el megismételte fenyegetését, hogy kilép a 77 éves szövetségből, ezzel tovább fokozva a feszültséget a jövő hónapban Törökországban tartandó NATO-csúcstalálkozó előtt. 

Mark Rutte ennek ellenére bizakodó. A találkozó után újságíróknak azt mondta, hogy Trump „teljes mértékben elkötelezett a NATO-szövetség iránt”, és kijelentette, hogy Washington támadás esetén „mindenképpen” megvédi Európát.

 

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