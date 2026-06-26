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Németország

Lesújtó hír érkezett a német hadseregről, ebből baj lehet

44 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A Bundeswehr soraiban egyelőre úgy fest marad az emberhiány, miután a védelmi minisztérium korábbi terveivel ellentétben, a fiatalok mégsem rajonganak a katonai szolgálatért. A német hadsereg január elseje óta kiküldött önkéntes nyilatkozatai alapján mindössze 350 ember jelentkezett szolgálatra, ez pedig messze áll a tervezett 300 000 főtől.
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Németországkatonai szolgálatBundeswehr

Habár Németország védelmi minisztérium nagy reményeket fűzött az önkéntes katonai szolgálat bevezetéséhez, a fiatalok azonban továbbra sem kérnek a háborús készülődésből. A német hadsereg január elseje óta több mint háromszázezer kérdőívet küldött ki, azonban mindössze 350 jelentkezőt találtak – írja a Defence 24

A német hadsereg sorait egyelőre úgy tűnik nem sikerül önkéntes alapon feltölteni
A német hadsereg sorait egyelőre úgy tűnik nem sikerül önkéntes alapon feltölteni 
Fotó: KAY NIETFELD / DPA

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, a német védelmi minisztérium a hadsereg soha nem látott bővítését tűzte ki célul, miután minden szakértői vélemény szerint a Bundeswehr már csak árnyéka korábbi önmagának. A szolgálat egyelőre önkéntes alapon zajlik, a védelmi minisztérium pedig idén januártól kezdte meg a kérdőívek kiküldését, amiben a fiatalok szolgálatkészségükről nyilatkozhatnak. 

A terv azonban minden jel szerint befuccsolni látszik, miután a hivatalos összesítés szerint a 300 000 kiküldött kérdőívből mindössze 350 jelentkezőt sikerült találni. 

A védelmi minisztérium eredeti tervei szerint a hadsereg létszámát 260 000 főre szeretnék emelni, valamint emellett még  200 000 tartalékos katonával is számolnak. Ez azonban minden jel szerint nem fog összejönni, legalábbis önkéntességből egészen biztosan nem. A jelentkezőknek egyébként egy orvosi alkalmassági vizsgán kell részt vennie, valamint arról is kell nyilatkozniuk, hogy hajlandóak-e szolgálni a seregben. 

A legtöbb fiatal azonban a hírek szerint már az orvosi alkalmassági vizsgálatra sem hajlandó, elvi okok miatt. 

Az  intézkedés bevezetése után nem sokkal óriási tiltakozások kezdődtek Németországban, ahol több helyen tanítási időben tiltakoztak a diákok. Legtöbbjük határozottan jelezte, hogy nem kíván a seregbe szolgálni, többen pedig azt is hangsúlyozták, hogy véleményük szerint a háborús készülődés csak a német vállalatok zsebét tömi pénzzel. 

Boris Pistorius védelmi miniszter egyébként korábban már jelezte, hogy amennyiben nem sikerül emberekkel feltölteni a Bundeswehr sorait, úgy akár a kötelező katonai szolgálat sem zárható ki. Az intézkedés nem lenne példa nélküli, miután egyre több európai ország fontolgatja a kötelező katonai szolgálat visszavezetését, míg néhány helyen – mint például Horvátországban – ez már meg is történt. 

Habár a számok az előző évhez képest emelkedést mutatnak, hiszen ugyan ezen időszakban 2025-ben még 24 százalékkal kevesebben jelentkeztek szolgálatra, azonban azt a szakértők már most hangsúlyozták, hogy a hadsereg soraiban fellépő emberhiány kezelésére ez az intézkedés közel sem lesz elég. 

 

 

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