Németország kész azonnal reagálni, ha Oroszország megtámadná a NATO-t – írta a The Telegraph brit lap Holger Neumann altábornaggyal, a német légierő vezetőjével készített interjú alapján. A Luftwaffe parancsnoka egyértelművé tette: Berlin nem hagyná magára a NATO keleti szárnyának országait.
Ha konfliktusra kerülne sor – remélhetőleg soha –, megvédjük területünk minden egyes centiméterét. Ez különösen fontos üzenet az északi térség és balti szövetségeseink számára
– fogalmazott.
A tábornok szerint a NATO-ban nem léteznek különböző biztonsági szintek.
– Világossá kell tenni: nincsenek eltérő biztonsági övezetek, a NATO a NATO, az utolsó centiméterig – jelentette ki.
Neumann ezzel arra utalt, hogy egy Észtország elleni támadás ugyanolyan válaszlépéseket vonna maga után, mint egy London elleni légitámadás.
A The Telegraph beszámolója szerint a Luftwaffe vezetője név szerint is említett olyan stratégiai jelentőségű orosz térségeket, amelyek egy NATO–orosz konfliktus esetén kiemelt szerepet játszhatnak. Ezek között szerepelt Kalinyingrád, a Kola-félsziget, Szentpétervár és a Fekete-tenger térsége is.
A német légierő parancsnoka hangsúlyozta, hogy az évtizedes alulfinanszírozottság ellenére a Luftwaffe harckész állapotban van.
A »harcolni ma este« azt jelenti, hogy ha most felhívnak, és azt mondják: itt van ez a helyzet, készen kell állnunk – és készen is állunk
– mondta.
Hozzátette: – Németország minden rendelkezésre álló eszközével fellépnénk – a légierővel, de a NATO keretében is –, hogy megvédjük országunkat, értékeinket, lakosságunkat és szövetségünket.
A német kormány az elmúlt időszakban jelentős összegeket fordított a haderő fejlesztésére. A portál szerint a Luftwaffe többek között a Patriot, az Iris-T és az Arrow 3 légvédelmi rendszerek készleteinek jelentős bővítésére készül.
Ez része Friedrich Merz kancellár azon törekvésének, hogy Németország Európa legerősebb hagyományos haderejével rendelkezzen.
A német tábornok ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a nyugati országoknak nem szabad lebecsülniük Oroszország katonai képességeit az ukrajnai háború tapasztalatai alapján.
– Az első szabály: soha ne becsüljük alá az ellenfelünket. Bármit is látunk Ukrajnában, mindig óvatosnak kell lennünk az olyan értékelésekkel, hogy »ők ezt nem teszik meg« vagy »erre nem képesek« – fogalmazott.
Neumann szerint az orosz hadsereg az elmúlt években képes volt alkalmazkodni a háborús körülményekhez.
Az, ahogyan Oroszország Ukrajnában harcol, több mint négy év alatt fejlődött és alkalmazkodott. Az orosz légierő rendkívül hatékony eszközökkel rendelkezik, például a Szu–35 Flanker vagy a Szu–57 Felon vadászgépekkel
– mondta.
A Luftwaffe vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszország más fegyverrendszereit sem lehet figyelmen kívül hagyni.
– A MiG–31 Foxhound továbbra is nagyon ütőképes rendszer, és figyelembe kell vennünk mindent, ami repül: cirkálórakétákat, ballisztikus rakétákat, hiperszonikus fegyvereket... a lista hosszú – jelentette ki.
A német tábornok a NATO jövőjéről is beszélt. A Donald Trump amerikai elnökségével kapcsolatos bizonytalanságok ellenére nem támogatja, hogy Európa eltávolodjon az Egyesült Államoktól.
– Nagyon nagy híve vagyok a NATO-nak és a transzatlanti köteléknek. Nem kedvelem az európai stratégiai autonómia gondolatát – fogalmazott.
Hozzátette:
Inkább egy nagyon erős európai partner szeretnék lenni, amely teljesíti feladatát a szövetségen belül. Ezért kell bizonyos kulcsfontosságú képességeket saját magunknak is fejlesztenünk.
Erich Vad nyugalmazott dandártábornok, a volt német kancellár tanácsadója lesújtó képet festett a kontinensről. Angela Merkel mellett Vad szinte minden történelmi döntést végigkísért, amelyek az ukrán háború kitöréséig vezettek, a megoldáshoz azonban Európa azóta sem került közelebb.