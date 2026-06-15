Súlyos figyelmeztetés Németországból: készen állnak a harcra Oroszországgal

Németország kész azonnal reagálni, ha Oroszország megtámadná a NATO-t – írta a The Telegraph brit lap Holger Neumann altábornaggyal, a német légierő vezetőjével készített interjú alapján. A Luftwaffe parancsnoka egyértelművé tette: Berlin nem hagyná magára a NATO keleti szárnyának országait.

Boris Pistorius, szövetségi védelmi miniszter és Holger Neumann, a Német Légierő altábornagya és a Légierő 17. főfelügyelője

Fotó: AFP

Ha konfliktusra kerülne sor – remélhetőleg soha –, megvédjük területünk minden egyes centiméterét. Ez különösen fontos üzenet az északi térség és balti szövetségeseink számára

– fogalmazott.

A tábornok szerint a NATO-ban nem léteznek különböző biztonsági szintek.

– Világossá kell tenni: nincsenek eltérő biztonsági övezetek, a NATO a NATO, az utolsó centiméterig – jelentette ki.

Neumann ezzel arra utalt, hogy egy Észtország elleni támadás ugyanolyan válaszlépéseket vonna maga után, mint egy London elleni légitámadás.

A The Telegraph beszámolója szerint a Luftwaffe vezetője név szerint is említett olyan stratégiai jelentőségű orosz térségeket, amelyek egy NATO–orosz konfliktus esetén kiemelt szerepet játszhatnak. Ezek között szerepelt Kalinyingrád, a Kola-félsziget, Szentpétervár és a Fekete-tenger térsége is.

A német légierő parancsnoka hangsúlyozta, hogy az évtizedes alulfinanszírozottság ellenére a Luftwaffe harckész állapotban van.

A »harcolni ma este« azt jelenti, hogy ha most felhívnak, és azt mondják: itt van ez a helyzet, készen kell állnunk – és készen is állunk

– mondta.

Hozzátette: – Németország minden rendelkezésre álló eszközével fellépnénk – a légierővel, de a NATO keretében is –, hogy megvédjük országunkat, értékeinket, lakosságunkat és szövetségünket.

A német kormány az elmúlt időszakban jelentős összegeket fordított a haderő fejlesztésére. A portál szerint a Luftwaffe többek között a Patriot, az Iris-T és az Arrow 3 légvédelmi rendszerek készleteinek jelentős bővítésére készül.

Ez része Friedrich Merz kancellár azon törekvésének, hogy Németország Európa legerősebb hagyományos haderejével rendelkezzen.

A német tábornok ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a nyugati országoknak nem szabad lebecsülniük Oroszország katonai képességeit az ukrajnai háború tapasztalatai alapján.