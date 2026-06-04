Szívesen látják szenvedni a kancellárt a németek

Pesszimista egy esetleges kancellárváltással kapcsolatban Max Mannhart, a német Apollo News főszerkesztője. Szerinte önmagában a csere nem oldaná meg Németország kormányzásának fő problémáját, a jelenlegi SPD-vel koalícióban más kancellár sem tudná végrehajtani a szükséges reformokat – írja a NIUS német hírportál.
A fő gondot inkább a tűzfalban látja, amely megakadályozza, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) bekerüljön a koalícióba.
Mint korábban megírtuk, bár alig több mint egy éve van hatalmon a jelenlegi koalíció Németországban, már egyre hangosabbak a pletykák, amelyek szerint a CDU/CSU lecserélné a jelenlegi kancellárt Friedrich Merz-et, utódját pedig már meg is találták Hendrik Wüst, Észak-Rajna–Vesztfália CDU-s miniszterelnöke személyében.
Merz leszerepelt Németország kancellárjaként
A jelenlegi német kormány országlásának eddigi bő egy évét gyakorlatilag senki sem tekinti sikertörténetnek. A választók jelentős része egyre inkább elfordul a kabinettől és a kancellártól, miután a beígért reformok elmaradtak és állandó konfliktusok jellemzik a koalíciós együttműködést. Választói szerint a kancellár nem képes úrrá lenni a német gazdaság problémáin és a koalíciós belső viszályokon,
a választásokon csúnyán leszerepelt szociáldemokraták (SPD) egyre nagyobb befolyást gyakorol a döntésekre ami sokak szemét csípi.
Merz ráadásul elutasítja a kritikát, szerinte a németeknek maguk mögött kell hagyniuk a „rosszindulatú beszéd nagyon német reflexeit” – ebben pedig Max Mannhart a kancellár „abszolút tehetetlenségét” látja.
Mint arról beszámoltunk, a kancellár egy rendezvényen azzal magyarázta kormánya problémáit, hogy a társadalom egy része nem érti meg megfelelően a helyzetet.
Hiszen ez a szövetségi kormány, mi, mi sikerre vágyunk és sikerre is kell jutnunk. Meg akarjuk mutatni, hogy országunk politikai középpontjából kiindulva is lehetségesek a megoldások. Hogy a problémákat is helyesen látjuk. Igen, elnök úr, nem csupán a végrehajtással van gondunk. Társadalmunk jelentős részében még mindig a felismerés terén vannak hiányosságok. És ez egy közös feladat, amelyet el kell végeznünk
– fogalmazott a sértődött Merz.
A szakértő nem ért egyet a kancellár azon kijelentésével sem, hogy „nem a legjobb évek vannak mögöttünk.” Szerinte a 2010-es évek (a szaporodó figyelmeztető jelek dacára) „a jólét korszaka, aranykor” voltak a német gazdaságban. „A belátható jövőben ez lehet a legjobb időszak, amelyet ez az ország valaha is megélt” – vélekedett.
Mannhart úgy véli, hogy a Merz lecseréléséről szóló pletykák elsősorban „egy bizonyos szadizmus kielégítésére” szolgálnak. Mögöttük „a zsebben összeszorított ököl áll. Szeretnék látni, ahogy Friedrich Merz szenved” – mutat rá a szakértő.