Szívesen látják szenvedni a kancellárt a németek

Pesszimista egy esetleges kancellárváltással kapcsolatban Max Mannhart, a német Apollo News főszerkesztője. Szerinte önmagában a csere nem oldaná meg Németország kormányzásának fő problémáját, a jelenlegi SPD-vel koalícióban más kancellár sem tudná végrehajtani a szükséges reformokat – írja a NIUS német hírportál.

A szakértő szerint amíg a tűzfal fennmarad, Hendrik Wüst sem tudna hatékonyabban kormányozni Németországban (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A fő gondot inkább a tűzfalban látja, amely megakadályozza, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) bekerüljön a koalícióba.

Mint korábban megírtuk, bár alig több mint egy éve van hatalmon a jelenlegi koalíció Németországban, már egyre hangosabbak a pletykák, amelyek szerint a CDU/CSU lecserélné a jelenlegi kancellárt Friedrich Merz-et, utódját pedig már meg is találták Hendrik Wüst, Észak-Rajna–Vesztfália CDU-s miniszterelnöke személyében.

Merz leszerepelt Németország kancellárjaként

A jelenlegi német kormány országlásának eddigi bő egy évét gyakorlatilag senki sem tekinti sikertörténetnek. A választók jelentős része egyre inkább elfordul a kabinettől és a kancellártól, miután a beígért reformok elmaradtak és állandó konfliktusok jellemzik a koalíciós együttműködést. Választói szerint a kancellár nem képes úrrá lenni a német gazdaság problémáin és a koalíciós belső viszályokon,

a választásokon csúnyán leszerepelt szociáldemokraták (SPD) egyre nagyobb befolyást gyakorol a döntésekre ami sokak szemét csípi.

Merz ráadásul elutasítja a kritikát, szerinte a németeknek maguk mögött kell hagyniuk a „rosszindulatú beszéd nagyon német reflexeit” – ebben pedig Max Mannhart a kancellár „abszolút tehetetlenségét” látja.

Mint arról beszámoltunk, a kancellár egy rendezvényen azzal magyarázta kormánya problémáit, hogy a társadalom egy része nem érti meg megfelelően a helyzetet.

Hiszen ez a szövetségi kormány, mi, mi sikerre vágyunk és sikerre is kell jutnunk. Meg akarjuk mutatni, hogy országunk politikai középpontjából kiindulva is lehetségesek a megoldások. Hogy a problémákat is helyesen látjuk. Igen, elnök úr, nem csupán a végrehajtással van gondunk. Társadalmunk jelentős részében még mindig a felismerés terén vannak hiányosságok. És ez egy közös feladat, amelyet el kell végeznünk

– fogalmazott a sértődött Merz.