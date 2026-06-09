Válságban a Nemzetközi Büntetőbíróság: szexuális zaklatással vádolják a főügyészt

Felfüggesztették Karim Khant, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyészét, miután lezárult az ellene felhozott szexuális visszaélési vádak miatt indított fegyelmi eljárás.

A Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét, Karim Khant szexuális visszaélési vádak miatt függesztették fel (Fotó: AFP)

A bíróság irányító testülete hétfő este jelentette be a döntést. A végrehajtó bizottság megszavazta, hogy az ügyet a bíróság tagállamainak rendkívüli ülése elé terjesszék, ahol a résztvevők megvizsgálják Khan további sorsát.

A Guardian által látott dokumentum szerint

a bíróság 21 tagállamának képviselőiből álló bizottság minősített többséggel arra a megállapításra jutott, hogy Khan a szexuális visszaélési vádakkal összefüggésben súlyos kötelezettségszegést követett el.

A neves brit jogász következetesen visszautasította a vádakat. Az ügy először 2024-ben került nyilvánosságra, és jelentős bizonytalanságot okozott a bíróság ügyészi szervezetének működésében. A panaszt egy nő tette, aki a bíróság hágai központjában dolgozott Khan mellett.

Az ügy tagállamok elé utalása példátlan lépés a Nemzetközi Büntetőbíróság történetében. Az eljárás akár oda is vezethet, hogy a tagállamok szavaznak a főügyész tisztségéből való eltávolításáról.

Az irányító testület közleményében hangsúlyozta: Khan felfüggesztése „nem tekinthető az ügy végső kimenetele előrejelzésének”. A főügyész korábban már ideiglenesen félreállt a bíróság azon részlegének vezetésétől, amely a nemzetközi bűncselekmények gyanúsítottjai ellen folytat nyomozást és emel vádat.

🔴 ICC suspends British prosecutor over claims of sexual misconducthttps://t.co/RZCseB4OjM — The Telegraph (@Telegraph) June 9, 2026

A testület tájékoztatása szerint a végrehajtó bizottság döntését egy ENSZ-felügyeleti jelentésre, egy bírói szakértőkből álló testület véleményére, valamint írásos beadványokra alapozta. A rendelkezésre álló információk szerint ilyen beadványt nyújtott be Karim Khan és a panaszos nő is.

A mostani szavazás a legújabb fejlemény abban az eljárásban, amely közel két éve foglalkoztatja a Nemzetközi Büntetőbíróságot.

A bíróság munkatársa által megfogalmazott vádak Khan 2023 és 2024 közötti magatartására vonatkoznak. A nő állítása szerint a főügyész hosszabb időn át kényszerítő jellegű, illetve beleegyezés nélküli szexuális magatartást tanúsított vele szemben. A feltételezett esetek munkautak során szállodai szobákban, Khan irodájában, valamint a főügyész otthonában történtek.

Khan ügyvédei korábban közölték: ügyfelük „határozottan tagadja”, hogy bárkit zaklatott vagy bántalmazott volna, visszaélt volna a hatalmával vagy a pozíciójával, illetve olyan magatartást tanúsított volna, amely kényszerítőnek, kizsákmányolónak vagy szakmailag elfogadhatatlannak minősíthető.