Donald Trump amerikai elnök kedden arról beszélt, hogy „nyitott kérdés”, akarja-e folytatni politikai pályafutását a 76 éves Benjamin Netanjahu. Egy friss közvélemény-kutatás szerint az izraeliek több mint 60 százaléka ellenzi, hogy a régóta hivatalban lévő miniszterelnök induljon a közelgő kneszet-választásokon – számolt be róla a The Times of Israel.

Netanjahu politikai jövőjéről beszélt Trump, az izraeliek többsége szerint ideje lenne távoznia Fotó: AFP

Netanjahu, Izrael leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke. Egyelőre semmi sem utal arra, hogy kihagyná az őszi választást, Izraelben pedig széles körben arra számítanak, hogy újraindul. Már most kampányol, noha a választás időpontját – amelyet legkésőbb október 27-ig kell megtartani – még nem tűzték ki.

Sokan Netanjahut teszik felelősé a kudarcokért

Sokan őt teszik felelőssé a Hamász 2023. október 7-i támadását megelőző stratégiai kudarcokért. Ellenfelei szerint megosztó politikát folytat, korrupt, és tudatosan gyengíti az izraeli demokratikus intézményeket. Ugyanakkor sokan továbbra is határozottan kiállnak mellette.

Támogatói az október 7. utáni háborús vezetését, valamint Donald Trumppal és más nemzetközi vezetőkkel ápolt kapcsolatait emelik ki.

Netanjahunak a novemberi előválasztáson nem akadt kihívója, és a megfigyelők szerint szinte teljes ellenőrzést gyakorol a kormánypárt szervezete és parlamenti képviselői felett.

A közvélemény-kutatások többsége szerint a Netanjahut támogató jobboldali pártok jelenleg nem szereznének parlamenti többséget a Kneszetben.

Egyes felmérések pedig azt vetítik előre, hogy a vele szemben álló cionista pártok szűk többséget szerezhetnek. A The Times of Israel megjegyzi, hogy az izraeli közvélemény-kutatások sokszor pontatlannak bizonyulnak. Ráadásul a választásokig még számos tényező változhat, új pártok léphetnek be a versenybe, mások visszaléphetnek vagy akár össze is olvadhatnak. Donald Trump egy, az iráni háborúról szóló keddi interjúban Jonathan Karlnak, az ABC News tudósítójának arról beszélt, hogy kérdéses számára, Benjamin Netanjahu akarja-e még folytatni a politikai pályafutását.

Nem tudom, fantasztikus karriert futott be

– idézte Trumpot Karl az X-en. Az amerikai elnök hozzátette: Netanjahu háborús miniszterelnök, de a háború előbb-utóbb véget ér, ezért szerinte kérdés, hogy utána is folytatni akarja-e.

Trump also told me its an open question whether Netanyahu will run for re-election, wondering, “If Bibi even wants to continue."



"I don't know, he's had an amazing career. Does he want to continue? Because, you know he's a wartime prime minister. We will very shortly win the war… — Jonathan Karl (@jonkarl) June 9, 2026

Trump, akinek a népszerűségi mutatói szintén jelentősen visszaestek, azt is megjegyezte, hogy ő maga is „háborús elnök”.

Az Izraeli Demokrácia Intézet felmérése szerint az izraeliek 61 százaléka nem szeretné, hogy Netanjahu újrainduljon a választáson, míg 35 százalék támogatná ezt. Bár a jobboldali szavazók többsége továbbra is mellette áll, a jobbközéptől a baloldalig, valamint az arab választók körében is többségben vannak azok, akik ellenzik az újabb indulását. A felmérés ugyanakkor azt is megmutatta, hogy

a zsidó izraeliek közül többen tartják esélyesebbnek a Netanjahu-párti blokkot a következő kormány megalakítására.

A válaszadók 36 százaléka erre a táborra tippelt, míg a Netanjahu-ellenes blokkot csak 26 százalék tartotta esélyesebbnek.