Feledékenynek bizonyult a tanácsos a vagyonnyilatkozatában

Újabb kínos ügy borzolja a kedélyeket az amerikai demokrata körökben. Julie Won New York-i városi képviselő ellen etikai vizsgálat indulhat, miután kiderült, hogy hónapokig egy Long Island City-i luxusapartmanban élt anélkül, hogy egyetlen cent bérleti díjat is fizetett volna. A Skyline Towers felhőkarcolóban található ingatlan havi bérleti díja 5000 dollár (több mint másfél millió forint) – számol be róla a New York Post amerikai napilap.

Luxuslakás miatt főhet a feje a New York-i tanácsosnak (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

A botrány pikantériája, hogy a lakás tulajdonosa, Justin Chae politikai tanácsadó nem pusztán a jó szíve miatt engedte el a lakbért: a vádak szerint ez egyfajta „bónusz” volt Won férje, Eugene Noh számára, aki alelnökként dolgozott Chae tanácsadó cégénél.

Bár az ilyen jellegű juttatások önmagukban is felvetik az összeférhetetlenség gyanúját, a jogi csapda ott zárult be, hogy Won „elfelejtette” feltüntetni ezt a hatalmas értékű ajándékot a hivatalos vagyonnyilatkozatában.

A New York-i összeférhetetlenségi szabályok értelmében minden 1000 dollár feletti ajándékot kötelező bevallani. Won esetében, ha a bérleti díj rá eső részét nézzük, ez az összeg csak 2024 utolsó két hónapjában elérte az 5000 dollárt. A 2025-ös évről még nem állnak rendelkezésre az adatok.

Etikai szakértők szerint az, hogy egy választott tisztségviselő ingyen lakhatást fogad el egy politikai érdekekkel rendelkező üzletembertől, a korrupció melegágya, és alapjaiban kérdőjelezi meg a képviselő függetlenségét.

A történet akkor vált igazán viharossá, amikor Chae és a házaspár viszonya megromlott. Június elsején Won és családja kénytelen volt elhagyni az ingatlant, miután a tulajdonos kilakoltatási eljárást indított ellenük. Chae állítása szerint a házaspár idén már 25 000 dollárral tartozik neki, amit peres úton követel vissza.

Won válasza a tipikus demokrata hárítás: „politikai lejárató kampánynak” nevezte az ügyet, és azt állítja, soha nem írt alá bérleti szerződést, a dokumentumon lévő aláírását pedig hamisítványnak tartja.

A botrány nem is jöhetett volna rosszabbkor a képviselőnőnek, hiszen gőzerővel kampányol a június 23-i demokrata előválasztáson, ahol a visszavonuló Nydia Velázquez helyét szeretné átvenni a szövetségi képviselőházban. New York választói most eldönthetik, hogy egy olyan embert akarnak-e Washingtonba küldeni, aki még a saját lakhatási költségeivel sem tud elszámolni az átláthatóság jegyében.