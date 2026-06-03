Hoppá! Norvégia is beszállt Macron tervébe

Franciaország európai nukleáris elrettentési kezdeményezéséhez eddig kilenc ország csatlakozott: Németország, Hollandia, Belgium, Görögország, Lengyelország, Svédország, Dánia, az Egyesült Királyság és legutóbb Norvégia. Ennek ellenére több európai állam számára továbbra sem egyértelmű, hogy a francia ajánlat milyen plusz biztonságot jelentene az amerikai nukleáris védelem mellett – írja az Euractiv.

Norvégia úgy döntött, hogy csatlakozik a Franciaország által európai szövetségeseinek javasolt „nukleáris elrettentési” programhoz (Fotó: AFP)

Norvégia csatlakozása fontos jelzés, mert az ország hagyományosan az Egyesült Államokra építette biztonságpolitikáját. Szakértők szerint ez más európai országokat is közelebb vihet a francia elképzeléshez.

Finnország, amely több mint 1300 kilométeres határon osztozik Oroszországgal, szintén vizsgálja a részvétel lehetőségét. A 2022-es ukrajnai háború után Finnországban is megerősödött az a nézet, hogy a nukleáris elrettentésnek továbbra is meghatározó szerepe van Európa védelmében.

A balti államokat az utóbbi években különösen érzékenyen érintették az orosz hibrid műveletek. Ennek ellenére Észtország, Lettország és Litvánia egyelőre nem jelezte nyilvánosan, hogy csatlakozna a francia kezdeményezéshez.

Elemzők szerint ugyanakkor, ha az összes északi ország részt venne a programban, az jelentősen növelné Franciaország stratégiai mozgásterét, különösen az északi-sarkvidéki térségben, és újabb nyomást helyezne Oroszországra.

European countries split on Macron’s nuclear deterrence offer https://t.co/fiVHuASguP pic.twitter.com/aMDDDjB74l — Euractiv (@Euractiv) June 3, 2026

A helyzetet bonyolítja, hogy Washington állítólag fontolgatja az amerikai nukleáris jelenlét további keleti bővítését, akár Lengyelországban és a balti országokban is. Egyes szakértők szerint az Egyesült Államok számára kulcsfontosságú, hogy Európa továbbra is az amerikai nukleáris védelemre támaszkodjon.

Emmanuel Macron tavaly mutatta be az úgynevezett „előretolt elrettentés” koncepcióját. Ez azonban nem jelent klasszikus nukleáris védőernyőt. Franciaország nem vállal automatikus védelmi kötelezettséget a részt vevő országok irányában.

A cél inkább az, hogy a francia stratégiai erők szükség esetén európai országok területéről is működhessenek, illetve hogy a szövetségesek részt vegyenek a francia nukleáris gyakorlatokon.