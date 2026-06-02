Putyin fenyegetőzése célt ért: nukleáris fegyverek lephetik el Európát

Az Egyesült Államok annak lehetőségét mérlegeli, hogy további európai NATO-tagállamokba is nukleáris fegyvereket telepítsen, ami erős üzenetet közvetít azután, hogy a hagyományos amerikai katonai támogatás csökkent az elmúlt időszakban a kontinensen – írja a zn.ua.
A Financial Times által megkérdezett, a tárgyalásokat ismerő három forrás szerint amerikai tisztviselők nyitottságot mutatnak arra, hogy a jelenlegi hat országon túl további NATO-tagok is részt vehessenek a nukleáris megosztási programban.
A NATO nukleáris megosztási programjában jelenleg Belgium, Németország, Olaszország, Hollandia, Törökország és az Egyesült Királyság vesz részt. Ezek az országok engedélyt kaptak az úgy nevezett kettős rendeltetésű amerikai repülőgépek (DCA) és nukleáris rakéták befogadására. A fegyverek amerikai ellenőrzés alatt állnak, és azok alkalmazásáról kizárólag Washington dönthet. A hidegháború idején kialakított rendszer a NATO szerint lehetőséget biztosít a nukleáris fegyverrel nem rendelkező tagállamok számára, hogy részt vegyenek a szövetség nukleáris politikájának és tervezésének alakításában. Az európai országokban telepített amerikai nukleáris fegyvereket amerikai katonák őrzik és felügyelik. A kijelölt szövetséges légierő-egységek F–35-ös, F–15-ös és Tornado típusú repülőgépekkel vesznek részt kiképzéseken és gyakorlatokon, amelyek célja az elrettentő képesség demonstrálása. Szükség esetén, amerikai engedély birtokában ezek az egységek vethetnék be a bombákat.
A megbeszélések szigorúan bizalmasak, és abban az időszakban kerül rájuk sor, amikor Európában széles körű aggodalom övezi Donald Trump amerikai elnök lépéseit az amerikai csapatok és kulcsfontosságú fegyverrendszerek kontinensről történő kivonásával kapcsolatban. A Trump-kormányzat közelmúltbeli döntései, miszerint katonai erőforrásokat irányítanak át Európából Ázsiába és más térségekbe – több NATO-szövetségest is megleptek. Attól tartanak, hogy ez csökkentheti a kontinens képességét egy esetleges támadás elrettentésére vagy visszaverésére.
A nukleáris megosztási program kiterjesztése lehetővé tenné, hogy több ország is otthont adjon az úgynevezett kettős rendeltetésű amerikai repülőgépeknek (DCA), amelyek nukleáris csapások végrehajtására is alkalmasak.
A megszólaló források szerint az egyeztetések célja annak demonstrálása, hogy az Egyesült Államok továbbra is biztosítja nukleáris védőernyőjét, de emellett arra ösztönzi a NATO-tagállamokat, hogy vállaljanak nagyobb szerepet a hagyományos védelem terheinek viselésében. Az európai szövetségesek korábban vállalták, hogy jelentősen növelik védelmi kiadásaikat, és fejlesztik a hagyományos katonai képességeket, sokan a nukleáris védőernyőt továbbra is pótolhatatlannak tartják.
Egy, a tárgyalásokat ismerő személy elmondta, hogy Oroszország Ukrajna elleni inváziója, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök nukleáris képességekkel kapcsolatos fenyegetései után jelentősen nőtt az érdeklődés a szövetséges országokban a DCA-rendszerek befogadása iránt. Egy másik forrás szerint ugyanakkor nem várható rövid időn belül megállapodás az amerikai nukleáris jelenlét kiterjesztéséről.
Elsősorban a NATO keleti szárnyán fekvő országok, köztük Lengyelország és egyes balti államok érdeklődnek az atomfegyver-megosztási program iránt.
A lengyel tisztviselők korábban nyíltan beszéltek arról, hogy szívesen látnának nukleáris fegyvereket az ország területén. Andrzej Duda volt lengyel elnök azt szorgalmazta, hogy az Egyesült Államok terjessze ki Lengyelországra a DCA-programot. Varsó emellett idén csatlakozott egy francia kezdeményezéshez is, amely annak lehetőségét vizsgálja, hogy Franciaország nukleáris arzenáljának egyes elemeit más európai szövetséges országokba telepítenék át.
Mark Rutte NATO-főtitkár a szövetség külügyminisztereinek múlt havi találkozóját követően kijelentette, hogy közös az a felfogás, miszerint bár az Egyesült Államok egyre inkább más térségek felé fordítja figyelmét, Európa elrettentő és védelmi képességének összességében változatlannak kell maradnia.
Teljesen egyértelmű szeretnék lenni. Ha bárki olyan ostoba lenne, hogy megtámadjon bennünket, a válasz pusztító lenne
– fogalmazott Rutte.