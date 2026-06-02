Putyin fenyegetőzése célt ért: nukleáris fegyverek lephetik el Európát

Az Egyesült Államok annak lehetőségét mérlegeli, hogy további európai NATO-tagállamokba is nukleáris fegyvereket telepítsen, ami erős üzenetet közvetít azután, hogy a hagyományos amerikai katonai támogatás csökkent az elmúlt időszakban a kontinensen – írja a zn.ua.

Vlagyimir Putyin kijelentései után nőtt az érdeklődés a NATO-országokban az amerikai nukleáris fegyverek befogadása iránt

A Financial Times által megkérdezett, a tárgyalásokat ismerő három forrás szerint amerikai tisztviselők nyitottságot mutatnak arra, hogy a jelenlegi hat országon túl további NATO-tagok is részt vehessenek a nukleáris megosztási programban.

A NATO nukleáris megosztási programjában jelenleg Belgium, Németország, Olaszország, Hollandia, Törökország és az Egyesült Királyság vesz részt. Ezek az országok engedélyt kaptak az úgy nevezett kettős rendeltetésű amerikai repülőgépek (DCA) és nukleáris rakéták befogadására. A fegyverek amerikai ellenőrzés alatt állnak, és azok alkalmazásáról kizárólag Washington dönthet. A hidegháború idején kialakított rendszer a NATO szerint lehetőséget biztosít a nukleáris fegyverrel nem rendelkező tagállamok számára, hogy részt vegyenek a szövetség nukleáris politikájának és tervezésének alakításában. Az európai országokban telepített amerikai nukleáris fegyvereket amerikai katonák őrzik és felügyelik. A kijelölt szövetséges légierő-egységek F–35-ös, F–15-ös és Tornado típusú repülőgépekkel vesznek részt kiképzéseken és gyakorlatokon, amelyek célja az elrettentő képesség demonstrálása. Szükség esetén, amerikai engedély birtokában ezek az egységek vethetnék be a bombákat.

A megbeszélések szigorúan bizalmasak, és abban az időszakban kerül rájuk sor, amikor Európában széles körű aggodalom övezi Donald Trump amerikai elnök lépéseit az amerikai csapatok és kulcsfontosságú fegyverrendszerek kontinensről történő kivonásával kapcsolatban. A Trump-kormányzat közelmúltbeli döntései, miszerint katonai erőforrásokat irányítanak át Európából Ázsiába és más térségekbe – több NATO-szövetségest is megleptek. Attól tartanak, hogy ez csökkentheti a kontinens képességét egy esetleges támadás elrettentésére vagy visszaverésére.

A nukleáris megosztási program kiterjesztése lehetővé tenné, hogy több ország is otthont adjon az úgynevezett kettős rendeltetésű amerikai repülőgépeknek (DCA), amelyek nukleáris csapások végrehajtására is alkalmasak.

A megszólaló források szerint az egyeztetések célja annak demonstrálása, hogy az Egyesült Államok továbbra is biztosítja nukleáris védőernyőjét, de emellett arra ösztönzi a NATO-tagállamokat, hogy vállaljanak nagyobb szerepet a hagyományos védelem terheinek viselésében. Az európai szövetségesek korábban vállalták, hogy jelentősen növelik védelmi kiadásaikat, és fejlesztik a hagyományos katonai képességeket, sokan a nukleáris védőernyőt továbbra is pótolhatatlannak tartják.