Súlyosan megbírságolták a migráns-nyelvvizsgákat szervező céget

Nagy-Britanniában mintegy 875 ezer fontos (357 millió forint) bírságot szabtak ki a Cambridge English nyelvvizsgaközpontra, amiért a valós teljesítményél jobbra osztályozta a teszteket. A Cambridge Egyetemhez tartozó szervezet összesen 1108 olyan nyelvvizsgát értékelt rosszul, amik vízumkérelmekhez kötődtek, így több esetben is előfordulhatott, hogy a bevándorlók nem teljesítették a kötelező nyelvi előírásokat – számolt be róla a The Telegraph.

Egy szoftveres hiba miatt súlyosan megbírságolták a brit nyelvvizsgákat szervező céget

Fotó: AFP

A Telegraph által feltárt ügy szerint olyan egészségügyi dolgozók, diákok és más bevándorlók juthattak munkavállalási vízumhoz, akik nem nem lettek volna jogosultak erre. Az Ofqual (az angliai képesítések és vizsgák szabályozó hatósága) megállapítása szerint a nyelvvizsgaközpont összesen 93 865 vizsgát értékelt hibásan 2023 augusztusa és 2025 szeptembere között.

A hiba forrása az volt, hogy a képernyő előtt végzett hallás utáni szövegértési és olvasási feladatokat egy számítógépes rendszer értékelte ki. Az esetek egyharmadában a hibák nem befolyásolták a végső eredményeket, azonban 62 794 ember számára jobb végeredmény született a valós teljesítményél.

Az Ofqual közölte, hogy az érintett vizsgázók közül 1108-an a Secure English nyelvi tesztet tették le, amelynek teljesítése az Egyesült Királyság bevándorlási hivatala által előírt egyik vízum-feltétel. Arról nincsenek pontos információk, hogy közülük hányan buktak volna meg a nyelvvizsgán. A Cambridge English elismerte a szabálysértést, a szervezet 2025 szeptemberében észlelte a hibát, ezt követően pedig értesítette az Ofqualt. Azóta több mint 6 millió fontot költött a hibák kijavítására, az érintettek kártalanítására, valamint olyan intézkedésekre, amelyek célja a hasonló esetek megelőzése.