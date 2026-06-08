Ki dönthet a gyerekek szexuális neveléséről? Olaszország most egyértelmű választ adott

Olaszországban június 4-én a Szenátus véglegesen jóváhagyta azt az oktatási reformcsomagot, amely alapjaiban írja felül a szexualitással és nemi identitással kapcsolatos iskolai programok rendjét. Az új törvény értelmében az oktatási intézmények kötelesek tájékoztatni a szülőket és kikérni a beleegyezésüket, mielőtt a diákok bármilyen, a szexualitást, érzelmi kapcsolatokat vagy genderidentitást érintő foglalkozáson részt vennének – számol be róla a The Hungarian Conservative.

Olaszország oktatási minisztere, Giuseppe Valditara méltatta az új jogszabályt (Fotó: NurPhoto via AFP)

A reform lényege a transzparencia: a szülőknek legalább hét nappal a tervezett foglalkozások előtt részletes tájékoztatást kell kapniuk a tananyag tartalmáról, a felhasznált segédeszközökről, valamint a programban részt vevő külsős szervezetekről.

Giuseppe Valditara oktatási miniszter a döntést „a családok és a szülői jogok győzelmének” nevezte.

Az iskoláknak nem szabadna kitenniük a gyermekeket érzékeny ideológiai kérdéseknek a szülők tudta és jóváhagyása nélkül – emelte ki a politikus, aki szerint a reform megvédi a kiskorúakat a „genderpropaganda okozta zavarodottságtól”, és megerősíti azt az alkotmányos elvet, miszerint a gyermekek neveléséért elsősorban a szülők felelősek.

Con la legge sul consenso informato non sarà più possibile la propaganda gender nelle scuole. Tuteliamo i bambini, rafforziamo il patto educativo tra la scuola e la famiglia.



➡️ https://t.co/Wo44gFsBR5 pic.twitter.com/mUpJFmJoiN — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) June 5, 2026

Az olasz reform szellemisége kísértetiesen hasonlít a 2021-es magyar gyermekvédelmi törvényhez. Bár a magyar jogszabály jóval tovább ment, mint az új olasz törvény, és kiterjesztette a korlátozásokat a médiatartalmakra, a reklámokra és az oktatási anyagokra, az alapelv ugyanaz:

a szexuális nevelés nem az aktivista csoportok, civil szervezetek vagy az állami intézmények, hanem kizárólag a szülők előjoga.

Míg Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt Brüsszel és az Európai Bíróság folyamatosan támadja, az olasz szabályozás ügyes jogi konstrukcióval próbálja elkerülni a konfliktust. Mivel a törvény nem bizonyos tartalmakat tilt, hanem a szülői döntési jogot és az oktatásirányítási átláthatóságot helyezi a középpontba, nehezebb lesz az uniós alapértékek sérelmére hivatkozva megtámadni azt.

Ahogy várható volt, a progresszív LMBTQ-szervezetek és a baloldali ellenzéki pártok élesen elítélték a döntést. Szerintük a reform korlátozza a nemi identitásról szóló diskurzust és aláássa a köziskolák oktatási küldetését. Ezzel szemben a konzervatív civil szervezetek üdvözölték a jogszabályt, mint régóta várt korrekciót, amely véget vet annak az időszaknak, amikor aktivista csoportok szülői engedély nélkül népszerűsíthették ideológiájukat a tantermekben.