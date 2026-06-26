Nagyköveteket rendel haza Orbán Anita + videó

— Azt a döntést hoztam, hogy hazarendelek 37 misszióvezetőt. A változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat. A személyi változások ugyanakkor egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik – fogalmazott a külügyminiszter.

Nagyköveteket rendel haza Orbán Anita Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A Külügyminisztérium célja egy professzionális, magas szakmai színvonalon működő diplomáciai kar felépítése. Olyan nagykövetekre és diplomatákra van szükség, akik aktívan hozzájárulnak Magyarország külpolitikai céljainak megvalósításához, valamint hazánk nemzetközi érdekérvényesítő képességének megerősítéséhez. E törekvés részeként a Külügyminisztériumban megkezdte működését a humánstratégiáért és képzésért felelős helyettes államtitkárság

– közölte a tárcavezető, hozzátéve: Az új szervezeti egység feladata egy korszerű, átlátható és teljesítmény alapú diplomata- életpályamodell kialakítása, a külügyi felvételi rendszer megújítása, valamint a folyamatos szakmai továbbképzések rendszerének kidolgozása.

„A minisztérium célja, hogy a diplomácia ismét valódi hivatássá váljon. Olyan pályává, amely kiszámítható szakmai fejlődést, stabil életformát és hosszú távú perspektívát kínál a legtehetségesebb szakemberek számára” – emelte ki Orbán Anita.

Meggyőződésünk, hogy Magyarország külpolitikai, gazdasági és nemzetstratégiai érdekeinek hatékony képviselete csak magas színvonalon képzett, motivált és professzionális diplomáciai karra épülhet. Ez egyben garanciája annak is, hogy a Külügyminisztérium a jövőben még eredményesebben tudja támogatni a szaktárcák nemzetközi céljainak megvalósítását is

– hangsúlyozta a külügyminiszter.