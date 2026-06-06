Putyin halálos fenyegetést küldött egy országnak: Ukrajna sorsára juthatnak - de miért?

A béke és a háború között választanak az örmények

A szakértő szerint a mostani kampány gyökeresen eltér a korábbi választásoktól. Bár minden voksolásnak vannak belpolitikai következményei, most a külpolitika vált a meghatározó témává.

– A kormányfő lényegében a háború és a béke közötti választásként, egyfajta népszavazásként keretezte a voksolást. Narratívája szerint, ha a Polgári Szerződés párt nem kap újra felhatalmazást, akkor akár már szeptemberben újabb háború törhet ki Azerbajdzsán és Örményország között – fogalmazott Kránitz Péter Pál. Hozzátette: az ellenzék ezzel szemben azt állítja, hogy a jelenlegi kormány újraválasztása esetén Oroszországgal romolhat meg végletesen a viszony.

Nikol Pasinján, Örményország miniszterelnöke

Fotó: AFP

A kutató szerint a választás nemcsak a békefolyamat jövőjéről szól, hanem az egész Dél-Kaukázus geopolitikai orientációját is befolyásolhatja.

Két elveszített háború után is népszerű Pasinján

A választás egyik legnagyobb paradoxona, hogy Nikol Pasinján a hegyi-karabahi vereség és két elveszített háború után is megőrizte támogatottságát.

– Meglepő, hogy a Pasinján-kormányzat két elveszített háború után is megőrizte a népszerűségét. Úgy tűnik, hogy a kormányfő továbbra is jelentős támogatottságnak örvend, és jó esélye van arra, hogy egyszerű parlamenti többséggel ismét győzhet – mondta a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Szerinte ennek egyik oka az ellenzék gyengesége és népszerűtlensége. Mint mondta, az örmény társadalomban jelentősen visszaesett Oroszország megítélése, miközben Franciaország és az Európai Unió támogatottsága látványosan emelkedett.

Míg 2019-ben az örmények 93 százaléka tekintette Oroszországot megbízható partnernek, addig 2024-re ez az arány drasztikusan visszaesett: már csak valamivel több mint harminc százalék vélekedett így. Ezzel párhuzamosan Franciaország vált az első számú megbízható partnerévé az örményeknek

– emelte ki.

Gyenge és széttagolt az ellenzék

A legnagyobb ellenzéki erő jelenleg az Erős Örményország nevű párt, amelyet a milliárdos üzletember, Szamvel Karapetján alapított.