Putyin halálos fenyegetést küldött egy országnak: Ukrajna sorsára juthatnak - de miért?

A béke és a háború között választanak az örmények
A szakértő szerint a mostani kampány gyökeresen eltér a korábbi választásoktól. Bár minden voksolásnak vannak belpolitikai következményei, most a külpolitika vált a meghatározó témává.
– A kormányfő lényegében a háború és a béke közötti választásként, egyfajta népszavazásként keretezte a voksolást. Narratívája szerint, ha a Polgári Szerződés párt nem kap újra felhatalmazást, akkor akár már szeptemberben újabb háború törhet ki Azerbajdzsán és Örményország között – fogalmazott Kránitz Péter Pál. Hozzátette: az ellenzék ezzel szemben azt állítja, hogy a jelenlegi kormány újraválasztása esetén Oroszországgal romolhat meg végletesen a viszony.
A kutató szerint a választás nemcsak a békefolyamat jövőjéről szól, hanem az egész Dél-Kaukázus geopolitikai orientációját is befolyásolhatja.
Két elveszített háború után is népszerű Pasinján
A választás egyik legnagyobb paradoxona, hogy Nikol Pasinján a hegyi-karabahi vereség és két elveszített háború után is megőrizte támogatottságát.
– Meglepő, hogy a Pasinján-kormányzat két elveszített háború után is megőrizte a népszerűségét. Úgy tűnik, hogy a kormányfő továbbra is jelentős támogatottságnak örvend, és jó esélye van arra, hogy egyszerű parlamenti többséggel ismét győzhet – mondta a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Szerinte ennek egyik oka az ellenzék gyengesége és népszerűtlensége. Mint mondta, az örmény társadalomban jelentősen visszaesett Oroszország megítélése, miközben Franciaország és az Európai Unió támogatottsága látványosan emelkedett.
Míg 2019-ben az örmények 93 százaléka tekintette Oroszországot megbízható partnernek, addig 2024-re ez az arány drasztikusan visszaesett: már csak valamivel több mint harminc százalék vélekedett így. Ezzel párhuzamosan Franciaország vált az első számú megbízható partnerévé az örményeknek
– emelte ki.
Gyenge és széttagolt az ellenzék
A legnagyobb ellenzéki erő jelenleg az Erős Örményország nevű párt, amelyet a milliárdos üzletember, Szamvel Karapetján alapított.
– A Forbes a világ 1044. leggazdagabb embereként tartja számon, vagyonát Oroszországban szerezte, és jelenleg mintegy 4,1 milliárd dollárra becsülik – magyarázta a kutató. Hozzátette, Karapetján nyíltan az Oroszországhoz való közeledést szorgalmazza, ugyanakkor támogatottsága az utóbbi hónapokban csökkent. Rajta kívül még Robert Kocsarján volt államfő Örményország Szövetsége, illetve Gagik Carukjan Virágzó Örményország pártja lehet tényező.
– Mindhárom említett ellenzéki erő alapvetően oroszbarát álláspontot képvisel, míg a kormánypárt egy pragmatikusabb megközelítést javasol. Ennek lényege, hogy Örményország közeledjen a Nyugathoz, ugyanakkor egyelőre ne lépjen ki az Eurázsiai Gazdasági Unióból és más, Oroszországhoz köthető szervezetekből – fogalmazott.
Nem a gazdaság, hanem a biztonság érdekli a választókat
Örményország továbbra is a posztszovjet térség egyik legszegényebb országa, magas munkanélküliséggel és komoly gazdasági problémákkal. A kampányban azonban mégsem ezek dominálnak – emlékeztetett Kránitz Péter Pál.
– Leginkább a határbiztonság foglalkoztatja az embereket, illetve az, hogy béke legyen, és ne ismétlődjön meg az elmúlt évek szörnyű háborús időszaka. Az örmények jelentős része Pasinjánt látja ennek a garanciájának – szögezte le.
Szerinte a választók azt értékelik, hogy ő végigvitte a békefolyamatot, és sikerült elkerülni egy újabb, még súlyosabb konfliktust.
Oroszország továbbra is kulcsszereplő
Bár Örményország nyit a Nyugat felé, Oroszország befolyása továbbra is meghatározó.
– Oroszországnak továbbra is rendkívül jelentős mozgástere van Örményországban. Több ezer kibertámadást regisztráltak, és ezek csak azok az esetek, amelyek nyilvánosságra kerültek – mondta a szakértő.
Moszkva nemcsak katonailag van jelen az országban, hanem gazdasági és energetikai szempontból is megkerülhetetlen.
– Oroszország biztosítja az örmény földgázellátás mintegy 85 százalékát, ráadásul rendkívül kedvezményes áron. Ha Moszkva elzárná a gázcsapokat, Örményország nemcsak jóval drágábban jutna földgázhoz, hanem komoly ellátási problémákkal is szembenézne – figyelmeztetett.
Európa és Amerika is megjelent a térségben
A kutató szerint az Európai Unió szerepvállalása még korlátozott, de egyre jelentősebb.
– Az Európai Unió szerepvállalása egyelőre inkább szimbolikus, ugyanakkor egyre inkább egy valós geopolitikai együttműködés irányába mutat – fogalmazott. Az EU megfigyelő missziót működtet az örmény–azerbajdzsáni határon, Franciaország pedig tarackokat és páncélozott járműveket szállított az országnak – magyarázta Kránitz Péter Pál, aki szerint ugyanakkor az Egyesült Államok érdeklődése még látványosabb.
– Donald Trump a Truth Social felületén támogatásáról biztosította Pasinjánt, J. D. Vance amerikai alelnök pedig februárban személyesen is Jerevánba látogatott. Ez George W. Bush 2005-ös látogatása óta a legmagasabb szintű amerikai diplomáciai küldöttség volt a régióban – hangsúlyozta.
A szakértő szerint Azerbajdzsán számára is a jelenlegi örmény vezetés újraválasztása lenne a legkedvezőbb forgatókönyv.
– Baku egyértelműen a Pasinján-adminisztrációban látja a béke kulcsát, illetve annak a békének a kulcsát, amely az ő érdekeinek is megfelel – mondta. – Ennek jeleként hadifoglyokat engedtek szabadon, megindultak az üzemanyagszállítások, és újra megnyíltak bizonyos kereskedelmi útvonalak is – sorolta.
Nem várható meglepetés
A szakértő összegzése szerint a jelenlegi erőviszonyok alapján nem valószínű politikai fordulat.
– Jelenleg nem erre számítunk. A várakozások szerint a kormánypárt stabil többséget szerezhet, és a parlamentbe várhatóan csak néhány ellenzéki erő jut be. Így a kormánypárt nemcsak a választást nyerheti meg, hanem a parlamenti működés szempontjából is viszonylag kényelmes helyzetbe kerülhet – zárta lapunknak a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.